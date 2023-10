¿Muy caras? Critican a Karol G por precios de las entradas para su concierto en Bogotá

Descontento por los precios de Karol G en Bogotá

estoy liderando un movimiento llamado no compren para Karol G #karolg #bichota #karolgbogota #concierto #mañanaserabonito

Agregó, además, “Comprar entradas mañana es aceptar los precios, pero, porque no solo están cobrando lo que se les da la gana, sino que publicaron los precios a última hora y que el tiempo para pensar fuera supremamente corto (...) Esto es gravísimo para el futuro porque los empresarios van a pensar que pueden cobrar lo que quieran y vamos a comprar, pero no”.

Por otro lado, otra usuaria de la red social de videos mostró su descontento a la hora de conocer las tarifas presentadas por ‘La nena de Medellín’ para su concierto en la ciudad de Bogotá: “Amamos a Karol G, pero no. Dos boletas por debajo de $600.000 y una cuesta casi 500, así no se puede. Te amamos reina, pero no, que descache”.