“Soy millonario, pero de amor”: la historia de Iker, el niño que acompaña a Karol G en sus videos y vive un doloroso drama familiar

Pocas semanas después, estaba en un avión rumbo a Colombia. “Me pareció un país lindo”, cuenta Iker, en entrevista, un niño que, pese a la fama, no le importa el dinero. “Me importa es la familia. Puedo descartar todo el dinero del mundo, pero mi familia es lo mejor que tengo. Si soy pobre no me importa, soy millonario de amor”.

Confiesa que el reguetón no es precisamente el género que más escucha, pero la colombiana acercó a la música urbana a un niño más acostumbrado a las rancheras, las cumbias y los corridos. “Dicen que me sé todas las canciones de Karol G, pero no es verdad. Me sé unas poquitas y la que más me gusta es Mañana será bonito”, asegura el pequeño.