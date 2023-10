Pilas: Karol G tendrá nueva fecha de concierto de su gira ‘Mañana será bonito Fest’ en Medellín, ¿cuándo se puede comprar la boleta?

“Sold out hecho por los revendedores y lo mismo va a pasar con la segunda fecha o tercera, si es que hay. Luego estafan a chorrocientas personas y nadie hace nada”; “Segunda y tercera fecha por si algo. Así los revendedores se quedan secos”; “Qué mafia los revendedores no deja nada”; “Me huele a que va a ver una reventa brutal como en Bad Bunny o RBD, la gente acapara las boletas y luego las revende... No sean ingenuos y no compren boletas por fuera de las plataformas”, escribieron varios usuarios.