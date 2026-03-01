Gente

The Suso’s Show se despidió de la televisión: así fue el último capítulo del programa de humor

Dany Hoyos se encamina en nuevos proyectos en la industria del entretenimiento.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

1 de marzo de 2026, 10:23 p. m.
La última emisión del programa se presentó en la tarde del domingo 1 de marzo.
La última emisión del programa se presentó en la tarde del domingo 1 de marzo. Foto: te creo

Durante varios años, The Suso’s Show fue uno de los programas de entretenimiento y humor más vistos de la televisión nacional, pues a través de su estilo característico, Dany Hoyos entrevistó a algunas de las estrellas más importantes del país y compartió momentos que emocionaron a los colombianos.

El último capítulo de la producción se transmitió en la tarde del domingo 1 de marzo, y en un especial se recordaron algunos de los episodios más relevantes grabados hasta el momento.

“Hoy solo quiero decir gracias. A los más de 600 invitados, a Telemedellín, a Caracol, al equipo que está detrás para que durante todo este tiempo ustedes pudieran tener a este muesco en su casa”, escribió Danny a través de su cuenta de X.

Suso dio importante aclaración sobre su decisión

Antes de despedirse de su público, el humorista se sinceró y dejó saber que el Canal Caracol no sacó su programa de la parrilla de contenidos, como muchas personas estuvieron afirmando, sino que, por el contrario, se trató de una decisión personal, pensando en crecer en sus nuevos proyectos.

Gente

Este es el último eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’: tomó importante decisión y lanzó pulla

Gente

Karina García destapó la razón por la que terminó su amistad con Karola; hay un hombre de por medio

Gente

Millonario premio para el 2 de marzo: números con los que ganaría la lotería, según Walter Mercado

Gente

Juanda Caribe reveló la millonada que recibe en regalías por sus canciones y desató fuertes reacciones

Gente

Marcela Reyes destapó la verdad de su ‘demanda’ a Nicolás Arrieta: “Ya saben cómo es”

Gente

Madre de Epa Colombia hace urgente petición y destapa desconocido detalle del caso: “No lo merece”

Gente

“Me daban cachetadas”: el increíble método de Payo, de Grupo Frontera, para bajar de peso

Gente

¿Suso ‘El Paspi’ se va de la televisión? El comediante reveló la verdad y preocupó a sus fans

Gente

Suso el Paspi anuncia salida de Caracol y sorprende a sus seguidores, ¿qué pasó?

Gente

‘Suso, el paspi’ por fin presenta a su novia Yesica Yuyeimi

“No es un adiós, es un hasta luego. Y para evitar chismes, voy a aclarar aquí: la decisión es mía. Yo le dije a Caracol, así como novio inseguro: ‘No, démonos un tiempo, no eres tú, soy yo, estoy cerrando un ciclo, no, que no haya nadie más entre nosotros dos, no, cuelga tú, no, cuelga tú, no, mentira, no’”, mencionó entre risas.

Dejó en claro que la productora siempre lo apoyó y resaltó el trabajo que hizo con cada uno de sus contenidos:

Foto: Captura de pantalla / Instagram
Suso el Paspi se fue del Canal Caracol. Foto: Foto: Captura de pantalla / Instagram
¿Suso ‘El Paspi’ se va de la televisión? El comediante reveló la verdad y preocupó a sus fans

“Carascol, cuando yo le dije que quería hacer un receso, se pusieron muy tristes, porque el rating de este programa es parecido a unos triglicéridos de un obeso, todos los días para arriba, para arriba, para arriba”, mencionó.

Posteriormente, después de haber recibido a algunos invitados especiales, hizo el cierre oficial, dio la despedida oficial y se sinceró frente a sus televidentes.

“Gracias a todos ustedes, a la gente de la producción, a la gente del canal y a quienes han trabajado conmigo, a los de la banda. Lo que les estoy contando es la verdad; yo sé que hay personas que en la casa se están sintiendo tristes; no se sientan así porque nos seguiremos viendo”.

“Llegué a tenerle bronca”: Suso el Paspi se despide de Caracol Televisión tras 16 años al aire; esta es la poderosa razón

En los últimos minutos, invitó al escenario a las personas que estuvieron detrás de cámaras en la producción y, frente a su público, se mostró conmovido por cerrar el proyecto. Sin embargo, dejó ver la importancia de cada uno de los participantes del proyecto.

En la sección de comentarios, algunos de sus seguidores se despidieron y le dedicaron emotivas palabras.

“Ya te extrañamos”; “muchos éxitos en tus nuevos proyectos. Se te quiere mucho, mi Suso, hermoso”; “siempre en nuestros corazones”; “lástima, yo amo a Suso”; “este programa nos hará mucha falta” y “no entiendo por qué los buenos programas terminan” son algunas de las palabras que se leen.

Más de Gente

La casa de los famosos 3: noche de eliminación.

Este es el último eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’: tomó importante decisión y lanzó pulla

El motivo por el que se quebrantó la releción entre Karina García y Karola.

Karina García destapó la razón por la que terminó su amistad con Karola; hay un hombre de por medio

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado.

Millonario premio para el 2 de marzo: números con los que ganaría la lotería, según Walter Mercado

Juanda Caribe destapó la inesperada suma de dinero que recibe por sus canciones.

Juanda Caribe reveló la millonada que recibe en regalías por sus canciones y desató fuertes reacciones

Marcela Reyes habló de la polémica con Nicolás Arrieta.

Marcela Reyes destapó la verdad de su ‘demanda’ a Nicolás Arrieta: “Ya saben cómo es”

Mamá de Epa Colombia envía importante mensaje.

Madre de Epa Colombia hace urgente petición y destapa desconocido detalle del caso: “No lo merece”

El vocalista de Grupo Frontera confesó que sus compañeros le daban “cachetadas” para obligarlo a comer durante una etapa en la que intentaba bajar de peso de forma extrema.

“Me daban cachetadas”: el increíble método de Payo, de Grupo Frontera, para bajar de peso

Karol G y Katherin Giraldo

Ella es Katherin Giraldo, medio hermana de Karol G, que reaccionó a polémica que se desató; se mantiene lejos de su familia

Felipe Saruma y Andrea Valdiri

Felipe Saruma frenó en seco pregunta íntima que le hicieron sobre Andrea Valdiri; reacción quedó en pleno programa al aire

Noticias Destacadas