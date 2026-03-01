Durante varios años, The Suso’s Show fue uno de los programas de entretenimiento y humor más vistos de la televisión nacional, pues a través de su estilo característico, Dany Hoyos entrevistó a algunas de las estrellas más importantes del país y compartió momentos que emocionaron a los colombianos.

El último capítulo de la producción se transmitió en la tarde del domingo 1 de marzo, y en un especial se recordaron algunos de los episodios más relevantes grabados hasta el momento.

“Hoy solo quiero decir gracias. A los más de 600 invitados, a Telemedellín, a Caracol, al equipo que está detrás para que durante todo este tiempo ustedes pudieran tener a este muesco en su casa”, escribió Danny a través de su cuenta de X.

Suso dio importante aclaración sobre su decisión

Antes de despedirse de su público, el humorista se sinceró y dejó saber que el Canal Caracol no sacó su programa de la parrilla de contenidos, como muchas personas estuvieron afirmando, sino que, por el contrario, se trató de una decisión personal, pensando en crecer en sus nuevos proyectos.

“No es un adiós, es un hasta luego. Y para evitar chismes, voy a aclarar aquí: la decisión es mía. Yo le dije a Caracol, así como novio inseguro: ‘No, démonos un tiempo, no eres tú, soy yo, estoy cerrando un ciclo, no, que no haya nadie más entre nosotros dos, no, cuelga tú, no, cuelga tú, no, mentira, no’”, mencionó entre risas.

Dejó en claro que la productora siempre lo apoyó y resaltó el trabajo que hizo con cada uno de sus contenidos:

Suso el Paspi se fue del Canal Caracol. Foto: Foto: Captura de pantalla / Instagram

“Carascol, cuando yo le dije que quería hacer un receso, se pusieron muy tristes, porque el rating de este programa es parecido a unos triglicéridos de un obeso, todos los días para arriba, para arriba, para arriba”, mencionó.

Posteriormente, después de haber recibido a algunos invitados especiales, hizo el cierre oficial, dio la despedida oficial y se sinceró frente a sus televidentes.

“Gracias a todos ustedes, a la gente de la producción, a la gente del canal y a quienes han trabajado conmigo, a los de la banda. Lo que les estoy contando es la verdad; yo sé que hay personas que en la casa se están sintiendo tristes; no se sientan así porque nos seguiremos viendo”.

En los últimos minutos, invitó al escenario a las personas que estuvieron detrás de cámaras en la producción y, frente a su público, se mostró conmovido por cerrar el proyecto. Sin embargo, dejó ver la importancia de cada uno de los participantes del proyecto.

En la sección de comentarios, algunos de sus seguidores se despidieron y le dedicaron emotivas palabras.

“Ya te extrañamos”; “muchos éxitos en tus nuevos proyectos. Se te quiere mucho, mi Suso, hermoso”; “siempre en nuestros corazones”; “lástima, yo amo a Suso”; “este programa nos hará mucha falta” y “no entiendo por qué los buenos programas terminan” son algunas de las palabras que se leen.