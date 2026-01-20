¿Suso ‘El Paspi’ se va de la televisión? El comediante reveló la verdad y preocupó a sus fans

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Suso ‘El Paspi’, uno de los personajes humorísticos más queridos del país, anunció que hará un receso en la televisión, lo que generó inquietud entre sus seguidores y generó dudas sobre el futuro del exitoso programa The Suso’s Show.

Después de más de 16 años de llevar humor a los hogares colombianos, Dany Alejandro Hoyos, creador e intérprete del icónico personaje, decidió hacer un alto a su programa de televisión para enfocarse en nuevos proyectos con los que soñaba hace varios años.

'Suso, el paspi' y su creador Dany Alejandro Hoyos Foto: © El Colombiano - Carlos Velásquez

Aunque el anuncio encendió las alarmas entre los fans, el propio comunicado aclara que no se trata de una despedida definitiva de la televisión, sino de una pausa temporal.

Según se explicó, el Canal Caracol TV se encuentra satisfecho con los resultados del programa y su buen desempeño en términos de audiencia. Sin embargo, la decisión fue tomada por el comediante, quien considera que este es el momento adecuado para explorar otros formatos y escenarios.

En el documento se afirma que el importante canal de televisión le dejó las puertas abiertas para regresar con su producción y programa de entrevistas en un futuro.

¿Qué pasará con Suso ‘El Paspi’?

Dany Hoyos reveló por medio del comunicado compartido en su cuenta oficial de X que el personaje continuará activo. No obstante, será presentado en nuevos escenarios, en este caso, teatros dentro y fuera de Colombia.

Además, anunció los territorios confirmados en los que llegará con sus presentaciones y rutinas dentro de los que se encuentran Costa Rica, Estados Unidos y España.

Que si me voy de la tv? Acá la verdad y las razones. Gracias a mi casa @CaracolTV pic.twitter.com/qfjOpJ0Wqk — Suso el Paspi (@susoelpaspi) January 20, 2026

Uno de los eventos más destacados será Los Monólogos de Suso, una función especial que se llevará a cabo a partir del 21 de marzo en el Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín.

Este espectáculo contará con contenido original y promete mantener la esencia irreverente y divertida que ha consolidado al personaje como un referente del entretenimiento nacional.

Por otro lado, el comunicado también reveló una faceta poco conocida del comediante. Dany Alejandro Hoyos debutará sin el personaje en un espectáculo titulado Cuando el show se acaba, una propuesta personal e irreverente en la que, a través de anécdotas de su vida, expone lo que ocurre detrás del escenario.

El 2026 será, según el comunicado, un año de transformación, nuevos caminos y mucho humor, donde el escenario y la conexión con el público seguirán siendo lo más importante.