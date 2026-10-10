🔴El Gran Abrazo por Cali y el Valle: así avanza el esperado evento por las víctimas del terremoto

Cali se prepara para recibir una jornada que busca convertir la solidaridad en una herramienta para superar las consecuencias del terremoto.

Se trata del Gran Abrazo, una iniciativa programada para el 10 de octubre que reunirá a especialistas, artistas y representantes del entretenimiento con el objetivo de acompañar a las comunidades afectadas y contribuir a su proceso de recuperación.

El Gran Abrazo por Cali y el Valle: llega con invitados especiales y una dinámica para donar por las víctimas

La programación incluirá actividades enfocadas en el bienestar emocional, con profesionales disponibles para brindar orientación y generar espacios de escucha para quienes necesiten apoyo.

El encuentro también tendrá un momento dedicado a recordar a las víctimas de la tragedia y permitirá conocer experiencias de personas que han encontrado caminos para reconstruir sus vidas.

La agenda contará con la participación de expertos como Santiago Rojas, Gonzalo Gallo, Manuela Molina, Héctor Tobo, Rodrigo Zamorano y Miguel Aguado, quienes compartirán conocimientos y recursos para afrontar las pérdidas y el impacto emocional que deja una emergencia de esta magnitud.

La música será otro de los grandes atractivos de la jornada. El público podrá disfrutar de las presentaciones del Grupo Niche, Fanny Lu, SIAM, Dave Bolaño, Cinthia Montaño y La Tunda.

A esta programación se sumarán los bailarines de Swing Latino y DJ Prilla, mientras que el humor estará a cargo del Mono Sánchez.

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