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El Gran Abrazo por Cali y el Valle: llega con invitados especiales y una dinámica para donar por las víctimas

Este evento buscará la reconstrucción emocional de los afectados tras el terremoto del 10 de agosto.

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Redacción Gente
10 de octubre de 2026 a las 6:51 a. m.
José Fernanda Patiño incentivó 'El gran abrazo por Cali y el Valle'
José Fernanda Patiño incentivó 'El gran abrazo por Cali y el Valle' Foto: Instagram @josefdopatino / Montaje SEMANA

Cali será escenario de un encuentro dedicado a la solidaridad, la recuperación emocional y el apoyo a las familias que resultaron afectadas por el terremoto.

La iniciativa, denominada El Gran Abrazo, se realizará este sábado, 10 de octubre, y reunirá a expertos, artistas, figuras del entretenimiento y ciudadanos con un propósito común: contribuir a la reconstrucción de las comunidades y acompañar a quienes atraviesan las consecuencias de la tragedia.

José Fernando Patiño está casado con la periodista Marcela Guataquira, productora de Sin Reserva, su experiencia como padres determinó el nuevo enfoque.
José Fernando Patiño convoca a un gran abrazo por Cali y el Valle. Así será

La jornada contará con espacios de orientación psicológica, escucha y acompañamiento profesional para quienes necesiten apoyo emocional. También se rendirá homenaje a las personas que perdieron la vida durante el terremoto y se compartirán testimonios de quienes han encontrado motivos para seguir adelante.

Entre los invitados figuran Santiago Rojas, Gonzalo Gallo, Manuela Molina, Héctor Tobo, Rodrigo Zamorano y Miguel Aguado, quienes ofrecerán herramientas para afrontar el duelo colectivo.

La programación incluirá, además, presentaciones musicales del Grupo Niche, Fanny Lu, SIAM, Dave Bolaño, Cinthia Montaño y La Tunda, junto con el talento de los bailarines de Swing Latino y DJ Prilla. El humor también tendrá un espacio con la participación del Mono Sánchez.

El evento busca beneficiar tanto a las familias afectadas como a los emprendedores que sufrieron las consecuencias de la emergencia. Por eso, habrá una muestra comercial con negocios previamente identificados por la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali, para que puedan exhibir sus productos y promocionar sus canales de venta.

¿Cómo participar en El Gran Abrazo?

La organización anunció que 500 personas directamente afectadas serán invitadas y podrán ingresar gratuitamente. Para el público general, las entradas estarán disponibles desde la próxima semana en QRBoletos.com, por un valor de $50.000, hasta agotar existencias.

Quienes no puedan asistir también podrán contribuir mediante donaciones gestionadas por la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) y la Fundación Techo Colombia. Según los organizadores, el 100 % de los recursos recaudados por boletería y los enlaces de donación asociados al evento se destinará a apoyar la alimentación y la reconstrucción en Cali y el Valle del Cauca.

La iniciativa surgió de personas que también vivieron los efectos de la tragedia y que buscan transformar esa experiencia en una oportunidad para acompañar a otros en el proceso de recuperación.