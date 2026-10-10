El Gran Abrazo por Cali y el Valle: llega con invitados especiales y una dinámica para donar por las víctimas

Cali será escenario de un encuentro dedicado a la solidaridad, la recuperación emocional y el apoyo a las familias que resultaron afectadas por el terremoto.

La iniciativa, denominada El Gran Abrazo, se realizará este sábado, 10 de octubre, y reunirá a expertos, artistas, figuras del entretenimiento y ciudadanos con un propósito común: contribuir a la reconstrucción de las comunidades y acompañar a quienes atraviesan las consecuencias de la tragedia.

José Fernando Patiño convoca a un gran abrazo por Cali y el Valle. Así será

La jornada contará con espacios de orientación psicológica, escucha y acompañamiento profesional para quienes necesiten apoyo emocional. También se rendirá homenaje a las personas que perdieron la vida durante el terremoto y se compartirán testimonios de quienes han encontrado motivos para seguir adelante.

Entre los invitados figuran Santiago Rojas, Gonzalo Gallo, Manuela Molina, Héctor Tobo, Rodrigo Zamorano y Miguel Aguado, quienes ofrecerán herramientas para afrontar el duelo colectivo.

La programación incluirá, además, presentaciones musicales del Grupo Niche, Fanny Lu, SIAM, Dave Bolaño, Cinthia Montaño y La Tunda, junto con el talento de los bailarines de Swing Latino y DJ Prilla. El humor también tendrá un espacio con la participación del Mono Sánchez.

El evento busca beneficiar tanto a las familias afectadas como a los emprendedores que sufrieron las consecuencias de la emergencia. Por eso, habrá una muestra comercial con negocios previamente identificados por la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali, para que puedan exhibir sus productos y promocionar sus canales de venta.

¿Cómo participar en El Gran Abrazo?

La organización anunció que 500 personas directamente afectadas serán invitadas y podrán ingresar gratuitamente. Para el público general, las entradas estarán disponibles desde la próxima semana en QRBoletos.com, por un valor de $50.000, hasta agotar existencias.

Quienes no puedan asistir también podrán contribuir mediante donaciones gestionadas por la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) y la Fundación Techo Colombia. Según los organizadores, el 100 % de los recursos recaudados por boletería y los enlaces de donación asociados al evento se destinará a apoyar la alimentación y la reconstrucción en Cali y el Valle del Cauca.

La iniciativa surgió de personas que también vivieron los efectos de la tragedia y que buscan transformar esa experiencia en una oportunidad para acompañar a otros en el proceso de recuperación.