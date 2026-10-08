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“Convertir la solidaridad en acciones concretas”, Techo Colombia se suma al ‘Gran Abrazo por Cali’ y convoca a voluntarios

La iniciativa se llevará a cabo el sábado 10 de agosto en la Arena USC de Cali.

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Redacción Semana
8 de octubre de 2026 a las 6:21 a. m.
La UNGRD entregó nuevas cifras sobre las consecuencias del fuerte terremoto en Colombia.
La UNGRD entregó nuevas cifras sobre las consecuencias del fuerte terremoto en Colombia. Foto: AFP

Tras el trágico terremoto del 10 de agosto que azotó a varias regiones del país, el reto está en acompañar a las comunidades durante el proceso de recuperación. SEMANA conversó con Alexandra García Camelo, representante de Techo Colombia, explica las prioridades, metas y desafíos de la organización en este proceso, así como su participación en ’El gran abrazo por Cali y Valle del Cauca’, iniciativa liderada por José Fernando Patiño.

José Fernando Patiño
José Fernando Patiño PERIODISTA Y PRESENTADOR COLOMBIANO. BOGOTÁ SEPTIEMBRE 16 DE 2026. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA
José Fernando Patiño
José Fernando Patiño promueve el Gran Abrazo por Cali y el Valle: estos son los artistas y conferencistas confirmados

SEMANA: ¿Cuál es el papel específico que tendrá Techo en El Gran Abrazo por Cali y el Valle y qué actividades desarrollará durante la jornada?

Alexandra García Camelo: Techo es una de las organizaciones beneficiarias de la boletería y de las donaciones movilizadas a través de la campaña de El Gran Abrazo. Nuestro papel es convertir esa solidaridad en acciones concretas de reconstrucción.

Durante la jornada estaremos movilizando donaciones, compartiendo información sobre nuestra respuesta y mostrando algo fundamental: Techo ya está en territorio y ya está construyendo. Desde el inicio de la emergencia hemos avanzado con alrededor de 30 viviendas para familias afectadas en el Valle del Cauca.

También asumimos un compromiso de transparencia: mostrar cuánto se recauda, cómo se ejecutarán esos recursos y cómo se convierten en viviendas, infraestructura comunitaria y acompañamiento para las familias. El Gran Abrazo moviliza la solidaridad y Techo ayuda a convertirla en reconstrucción.

SEMANA: ¿A cuántas personas o familias esperan beneficiar con la participación de Techo en esta iniciativa?

A. G. C.: Nuestra respuesta tiene diferentes escalas. Para esta primera etapa, hasta diciembre, proyectamos avanzar con alrededor de 100 viviendas; en el Valle del Cauca queremos llegar aproximadamente a 500 familias entre este año y el próximo, y nuestra meta de respuesta a la emergencia es alcanzar alrededor de 1.000 familias beneficiadas con vivienda al cumplirse un año del sismo.

El recaudo de El Gran Abrazo se suma directamente a ese esfuerzo. No partimos de cero, ya estamos construyendo y cada nuevo recurso nos permite acelerar la respuesta y llegar a más familias.

SEMANA: ¿Qué problemáticas sociales y habitacionales de Cali y el Valle del Cauca busca visibilizar Techo mediante esta jornada?

A. G. C.: El sismo no solamente destruyó viviendas; también profundizó condiciones de vulnerabilidad que muchas familias ya enfrentaban antes de la emergencia.

Nuestra prioridad son aquellas familias que quedaron sin una solución habitacional adecuada y que tienen menos posibilidades económicas de recuperarse por sus propios medios. Tener un techo significa protección, privacidad, seguridad y dignidad. Permanecer durante meses en carpas, refugios o espacios inadecuados puede profundizar problemas de hacinamiento, insalubridad y vulnerabilidad social.

Reconstruir una vivienda también es reconstruir las condiciones para que una familia pueda volver a empezar.

El suelo es el punto de partida para diseñar una edificación segura frente a un terremoto. Los expertos destacan la importancia de estudiar sus características y de integrar ese conocimiento desde el comienzo con el trabajo del arquitecto y el ingeniero estructural. En Cali, el 80% de los colapsos se concentraron en la zona de Cañaveralejo, de suelos blandos.
El suelo es el punto de partida para diseñar una edificación segura frente a un terremoto. Los expertos destacan la importancia de estudiar sus características y de integrar ese conocimiento desde el comienzo con el trabajo del arquitecto y el ingeniero estructural. En Cali, el 80% de los colapsos se concentraron en la zona de Cañaveralejo, de suelos blandos. Foto: Aymer Andrés Álvarez - El País

SEMANA: ¿Cómo se articulará Techo con las demás organizaciones, entidades públicas y empresas que participan en El Gran Abrazo?

A. G. C.: En Techo creemos que la reconstrucción se hace en red. Articulamos comunidades, líderes sociales, entidades públicas, empresas privadas, organizaciones, donantes y voluntarios para complementar capacidades, optimizar recursos y llegar prioritariamente a familias que todavía presentan brechas de atención.

Techo aporta su experiencia territorial, metodología de trabajo comunitario, capacidad de movilización y ejecución. Otros actores pueden sumar recursos, transporte, materiales, conocimiento, información o voluntariado. No se trata de que una organización haga todo, se trata de que cada actor aporte desde lo que sabe hacer para multiplicar el impacto.

SEMANA: ¿Qué tipo de donaciones o ayudas son prioritarias para las comunidades que acompaña actualmente Techo?

A. G. C.: Hoy tenemos cuatro necesidades principales: recursos económicos, voluntariado, materiales y capacidad logística.

Las donaciones económicas nos permiten optimizar la compra y almacenamiento de materiales, financiar viviendas y responder según las prioridades identificadas en territorio.

También necesitamos personas que se sumen a nuestras jornadas programadas de voluntariado; empresas que puedan aportar materiales, herramientas e insumos previamente validados por Techo; y aliados de transporte y logística que nos ayuden a movilizar materiales y voluntarios hacia las comunidades.

Dinero, materiales, transporte y manos para construir, todo suma cuando está articulado con las necesidades reales del territorio.

SEMANA: ¿Qué resultados concretos esperan obtener una vez finalice la jornada y cómo se medirá su impacto?

A. G. C.: Tenemos una meta concreta: movilizar recursos para avanzar en la construcción de aproximadamente 25 viviendas de emergencia y 3 centros comunitarios para noviembre, una inversión estimada de 825 millones de pesos.

Todo lo recaudado durante El Gran Abrazo se sumará a la bolsa de emergencia que Techo ya está ejecutando y fortalecerá especialmente las acciones de construcción previstas para noviembre.

Nuestro impacto se medirá con resultados verificables: recursos movilizados, viviendas construidas, centros comunitarios desarrollados, comunidades alcanzadas y familias beneficiadas. Queremos que quien done pueda ver el recorrido completo de su aporte, del recaudo al territorio y del territorio a una solución concreta.

Así quedaron las instalaciones de la empresa Gamanuclear en el Eje Cafetero tras el terremoto del 10 de agosto.
Así quedaron las instalaciones de la empresa Gamanuclear en el Eje Cafetero tras el terremoto del 10 de agosto. Foto: Cortesía Gamanuclear

SEMANA: ¿Qué comunidades serán las principales beneficiarias de las acciones impulsadas por Techo?

A. G. C.: Estamos priorizando comunidades del Valle del Cauca con altos niveles de afectación y vulnerabilidad, especialmente familias que ya enfrentaban condiciones socioeconómicas difíciles antes del sismo y cuya situación se agravó con la emergencia.

Actualmente estamos trabajando y proyectando intervenciones en zonas como Roldanillo, Cascarillo, El Silencio, Miravalle, Darién y Jamundí, entre otros territorios que continúan siendo evaluados.

Nuestra prioridad no depende solamente de una ubicación geográfica. Buscamos llegar a las familias más afectadas dentro de las comunidades más vulnerables, especialmente aquellas con menores posibilidades de recuperarse por sus propios medios.

SEMANA: ¿Cómo pueden los ciudadanos sumarse a las acciones de Techo más allá de esta jornada?

A. G. C.: Hay tres formas muy concretas: donar, construir y movilizar.

Las personas pueden sumarse a nuestras convocatorias de voluntariado, que publicamos de acuerdo con las fechas de construcción programadas con las comunidades; pueden vincularse a nuestros programas de donaciones recurrentes para sostener la reconstrucción en el tiempo; y pueden ayudarnos a difundir las campañas, convocatorias y resultados.

El evento termina; la reconstrucción no. Por eso necesitamos personas que quieran permanecer vinculadas durante todo el proceso.

SEMANA: ¿Qué significa para Techo hacer parte de una iniciativa como esta?

A. G. C.: Para Techo, El Gran Abrazo representa algo que hemos aprendido directamente de las familias: reconstruir no es solamente levantar una vivienda; también es recuperar esperanza.

Nosotros no construimos para las comunidades, construimos con ellas. Compartimos, trabajamos juntos y hacemos que cada vivienda sea también un proceso de encuentro y recuperación.

Cali y el Valle son parte fundamental de nuestra historia y tenemos presencia permanente en el territorio y hemos trabajado durante años junto a sus comunidades. Estar hoy aquí significa reafirmar nuestro compromiso de acompañar al Valle desde la emergencia hasta la reconstrucción.

José Fernando Patiño está casado con la periodista Marcela Guataquira, productora de Sin Reserva, su experiencia como padres determinó el nuevo enfoque.
José Fernando Patiño convoca a un gran abrazo por Cali y el Valle. Así será

SEMANA: ¿Cuál es el mensaje que Techo quiere transmitir a los caleños y vallecaucanos?

A. G. C.: Nuestro mensaje es de resiliencia, fuerza, amor y esperanza. La emergencia ocurrió, pero la reconstrucción continúa.

Reconstruir requiere recursos, manos, conocimiento, empresas comprometidas, instituciones articuladas y ciudadanos dispuestos a permanecer. Por eso invitamos a empresarios, entidades públicas, organizaciones y ciudadanía a hacer de El Gran Abrazo el comienzo de un compromiso mucho más grande.

Una empresa puede financiar una vivienda, aportar transporte o materiales, o facilitar que sus colaboradores dediquen tiempo al voluntariado. Una persona puede donar, construir o movilizar a otros. Todos tenemos algo que aportar.

Queremos que este Gran Abrazo no dure solamente un día. Que sea el abrazo con el que Cali y el Valle comiencen a reconstruirse juntos. Porque cuando una familia vuelve a tener un techo, no solamente reconstruimos una vivienda: ayudamos a reconstruir la posibilidad de volver a empezar.