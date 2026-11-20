Durante la noche de este viernes, 20 de noviembre, un fuerte terremoto sacudió a Perú. El movimiento telúrico, que alcanzó una magnitud de 6.7 y se sintió con fuerza en distintas zonas del país e incluso llegó a percibirse en territorio colombiano.

Estos son los países que forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico: ¿qué tan peligrosa es esta zona?

Sin embargo, una declaración ha llamado la atención. Tras el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, comenzaron a registrarse otros movimientos telúricos en países como Venezuela, México y Japón.

Ante esta sucesión de eventos, en redes sociales surgieron especulaciones sobre un supuesto “orden” en la ocurrencia de terremotos en distintas regiones del mundo.

Frente a esta situación, el jefe institucional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, citado por la Agencia Andina, se pronunció sobre estas especulaciones y aclaró que no existe un patrón que permita anticipar dónde ocurrirá un terremoto.

🚨 ¿El Perú podría ser el «siguiente país» donde ocurra un terremoto tras los sismos registrados en Venezuela y Colombia? El Instituto Geofísico del Perú descarta que exista ese tipo de secuencia. Hernando Tavera, jefe institucional del IGP, señaló que científicamente no es posible saber dónde ocurrirán los próximos eventos sísmicos. 🌎 Además, recordó que Perú, Colombia, Venezuela, México y Japón se encuentran en el cinturón de fuego del Pacífico y advirtió sobre la importancia de la calidad de las construcciones ante posibles daños. 📲 Conoce todos los detalles: https://t.co/043UNUFlvY. #IGP #Sismo #Perú #Prevención — Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 10, 2026

“Dicen: bueno, ocurrió en Venezuela, ahora en Colombia, el siguiente podría ser Perú. Sabemos científicamente que eso no sucede así (...) Si la Tierra para nosotros fuera una bola de cristal, sabríamos dónde van a ocurrir los próximos eventos sísmicos, para la ciencia eso no es posible”, señaló.

Aunque no se trata de una predicción, estas declaraciones han cobrado relevancia tras el fuerte movimiento telúrico registrado en las últimas horas, lo que ha generado todo tipo de comentarios y especulaciones. Sin embargo, es importante tener presente que, hasta el momento, la ciencia no cuenta con herramientas que permitan determinar con exactitud el día y la hora en que ocurrirá el siguiente terremoto.

El Anillo de Fuego del Pacífico es una extensa franja que rodea gran parte del océano Pacífico a lo largo de unos 40.000 kilómetros. Foto: Getty Images/Science Photo Libra

Además, Tavera también explicó que países como Perú, Colombia, Venezuela, México y Japón forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona caracterizada por su intensa actividad sísmica. Según señaló, en esta franja se han registrado históricamente algunos de los terremotos de mayor magnitud del mundo, y se produce, en promedio, un movimiento telúrico cada minuto.

“Entonces eso nos dice que, si somos parte de eso, no estamos libres de que en algún momento se produzca un evento sísmico”, aclaró el especialista, en ese momento, quien enfatizó en que la actividad sísmica de estos países responde a sus características geológicas y no a una supuesta sucesión de terremotos entre naciones.