Donald Trump defendió el viernes su “trascendental” reunión con Xi Jinping y Vladimir Putin, luego de regresar de China para enfrentar duras críticas y agitación tras la dura derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, un día después de su retorno, Trump dijo que sus “relaciones fantásticas” con los gobernantes de China y Rusia ayudan a mantener seguro a Estados Unidos.

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Trump defendió, en particular, sus vínculos con Putin, después de que lo llamara “amigo” cuando se encontraron en Shenzhen. E insistió en que el jefe del Kremlin quiere terminar la invasión rusa de Ucrania.

Específicamente, dijo el viernes que su homólogo ruso, Vladimir Putin, le aseguró que quiere una solución diplomática a la guerra con Ucrania, luego de que Moscú lanzara una oleada de ataques contra Kiev.

El presidente Donald Trump, a la derecha; el presidente chino, Xi Jinping, en el centro; y el presidente ruso, Vladímir Putin, llegan a una reunión trilateral en Kylin Villa el jueves 19 de noviembre de 2026, en Shenzhen, China. Foto: Win McNamee/Pool Getty Images As

En una reunión bilateral, Putin “claramente expresó su deseo de que la guerra entre Rusia y Ucrania termine por medios diplomáticos”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

“Tuvimos uno de los encuentros internacionales más trascendentales en muchos años”, dijo Trump a los periodistas. Agregó que hubo “gran química” entre los líderes de las principales potencias nucleares del mundo.

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“Tengo relaciones fantásticas con Putin. Es algo muy bueno. Tengo relaciones fantásticas con el presidente Xi. Es algo bueno, y nuestro país está seguro gracias a eso”, dijo Trump.

Sin embargo, afirmó que no está seguro de que la desnuclearización -que dijo que fue uno de los principales temas en la cumbre en China- “pueda lograrse algún día”.

Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump. Foto: AFP

El octogenario presidente estuvo flanqueado en la Casa Blanca por su vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se sentaron cerca.

La apuesta de Trump por alardear sobre los logros de la cumbre llega en respuesta a los medios estadounidenses y los opositores demócratas que dijeron que este encuentro solo sirvió al mandatario para fotografiarse con los líderes ruso y chino.

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Llegó a Asia en busca de una victoria después de la derrota en las elecciones de mitad de mandato a comienzos de mes, con la guerra de Irán prolongándose y la amenaza de investigaciones de la próxima mayoría demócrata del Congreso.

Pero la reunión Trump-Xi-Putin produjo pocos resultados en concreto, a excepción de una breve “declaración hacia la paz”, en la que no se mencionó ni Ucrania ni Irán.

Con información de AFP.