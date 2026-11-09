Trump pone en duda la victoria demócrata en las ‘midterms’ y denuncia presunto fraude electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trató de quitar legitimidad a la victoria demócrata en las legislativas de mitad de mandato, en las que recuperó el control de las dos cámaras del Congreso, con acusaciones sin sustento de fraude electoral durante la realización de los comicios ocurridos el pasado martes.

“¿De verdad hay alguien que crea que estas ‘elecciones’ han sido limpias? ¿Cómo es posible que las encuestas se hayan equivocado tanto?”, escribió Trump en Truth Social, donde culpó de la derrota de su partido al gran “volumen” de electores que habían votado anticipadamente. “¡Todo se reduce a las máquinas, que son mucho más importantes que el votante!”, añadió.

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Trump ha dado un giro de 180 grados en su actitud sobre los comicios de mitad de mandato. Horas después de la votación del 3 de noviembre, el presidente aseguró a The New York Times que estaba “dispuesto a aceptar los resultados”, pero que con este mensaje, vuelve a poner en duda la victoria opositora contra los candidatos republicanos.

Con todas las encuestas en contra, Donald Trump y el Partido Republicano se preparan para las elecciones del próximo 3 de noviembre. Foto: Getty Images

Los demócratas se hicieron con amplias mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes, además de arrebatar a los republicanos gobernaciones como la del estado de Texas, que demuestra que los resultados supusieron además pérdidas históricas para los republicanos en estados que habían dominado durante décadas.

“Puede quejarse todo lo que quiera, pero nada detendrá esta verdad ineludible: Trump se enfrentará a las mayorías demócratas más amplias del Congreso en décadas, y todo ello porque ha sido un fracaso sin precedentes”, aseguró el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

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“El patético regreso de Donald Trump al negacionismo electoral era inevitable”, añadió Schumer, en referencia a la reticencia del presidente a reconocer la derrota que sufrió en las presidenciales de 2020 frente al demócrata Joe Biden.

El presidente Donald Trump sonríe durante un acto sobre atención sanitaria en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

A día de hoy, el mandatario sigue sin aceptar más de seis años de su derrota contra su antecesor. Trump denuncia repetidamente, sin aportar ninguna prueba, que hubo fraude en estos comicios.

Así mismo, Donald Trump dijo el domingo que las elecciones de mitad de mandato en las que su Partido Republicano perdió el control del Congreso representaron “un gigantesco retroceso en la historia” de Estados Unidos.

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“Estados Unidos tuvo un gigantesco retroceso en la historia con los resultados de la última elección”, publicó Trump en su red Truth Social. “Pero no teman, volveremos, ¡MÁS GRANDES Y MÁS FUERTES QUE NUNCA!”, añadió con sus tradicionales mayúsculas para enfatizar su afirmación.

Con información de AFP.