Tensión en la Casa Blanca: vehículo se estrelló cerca de la residencia de Trump y detuvieron al conductor

El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando un automóvil terminó sobre el andén del parque Lafayette Square, ubicado frente al costado norte de la Casa Blanca.

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De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo impactó contra una señal informativa y quedó detenido en una zona cercana al perímetro de seguridad de la residencia presidencial.

La situación provocó la intervención inmediata del Servicio Secreto, cuyos agentes se desplazaron hasta el lugar junto con efectivos de la Guardia Nacional.

Las imágenes difundidas por periodistas que se encontraban en la zona mostraron un automóvil de color plateado con señales de humo, mientras varios uniformados rodeaban al conductor.

Miembros de la unidad de desactivación de explosivos de la Policía Metropolitana inspeccionan un vehículo que se estrelló en Lafayette Square, cerca de la Casa Blanca, el lunes 9 de noviembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin) Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

Según informó NBC Washington, el ocupante del vehículo presentó resistencia durante el procedimiento policial. Los funcionarios tuvieron que intervenir para reducirlo y posteriormente lo dejaron bajo custodia.

En los registros audiovisuales se escucha a uno de los agentes ordenar que el individuo se pusiera en el suelo mientras se desarrollaba el enfrentamiento.

El Servicio Secreto confirmó que el conductor fue arrestado rápidamente después de mostrarse combativo con los funcionarios encargados de atender la emergencia.

Sin embargo, las autoridades no habían establecido públicamente cuáles fueron las razones que llevaron al automóvil a terminar sobre el andén ni si existió una intención de ingresar al complejo presidencial.

Uno de los aspectos que llamó la atención durante el procedimiento fue la intervención del equipo de explosivos de la Policía Metropolitana de Washington.

Según la información entregada por el Servicio Secreto a medios estadounidenses, especialistas de esa unidad fueron convocados para inspeccionar el automóvil como medida preventiva. Mientras se adelantaban las verificaciones, las vías cercanas al parque Lafayette permanecieron cerradas.

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Además del choque, las autoridades reportaron un segundo episodio ocurrido aproximadamente en el mismo momento.

Otro individuo habría saltado una barricada de seguridad en las inmediaciones de la esquina noroeste del parque, cerca de Pennsylvania Avenue y la calle 17. Esta persona también fue detenida por los funcionarios.

La coincidencia temporal de ambos acontecimientos llevó a las autoridades a reforzar las medidas de protección alrededor del complejo presidencial.

Un automóvil permanece en el lugar tras chocar en Lafayette Square, cerca de la Casa Blanca, el lunes 9 de noviembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin) Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

Hasta los primeros reportes no se había establecido públicamente si los dos individuos actuaron de manera coordinada o si existía alguna relación entre los acontecimientos.

Como parte del protocolo, integrantes del Servicio Secreto ordenaron a los periodistas que se encontraban en los exteriores de la Casa Blanca ingresar a la sala de prensa del ala oeste. La medida buscaba mantener a los comunicadores alejados de la zona mientras los organismos de seguridad controlaban la situación.

El cierre preventivo del complejo se prolongó aproximadamente durante 30 minutos, después de los cuales se reanudaron las operaciones habituales, según NBC Washington.

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Los dos episodios permanecían bajo investigación y no se habían divulgado detalles completos sobre la identidad de los detenidos ni las posibles motivaciones detrás de sus actuaciones.