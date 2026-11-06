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Arrestan a un hombre armado cerca de la Casa Blanca que amenazaba con matar a Donald Trump

Los dispositivos de seguridad y vigilancia en los alrededores de la residencia presidencial han sido intensificados.

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Redacción Mundo
6 de noviembre de 2026 a las 10:25 p. m.
El hombre permanece bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos
El hombre permanece bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos Foto: Getty-Foxnews

Agentes del Servicio Secreto estadounidense arrestaron a un ciudadano venezolano, identificado como Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, luego de localizarlo en el interior de un vehículo reportado como robado, en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington D. C.

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Durante la inspección del vehículo, los funcionarios hallaron un rifle tipo AR-15, dos armas de fuego adicionales y una considerable cantidad de municiones.

De acuerdo con información divulgada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el hombre manifestó que se había desplazado hasta la capital de Estados Unidos debido a que escuchaba voces en su cabeza que le indicaban que debía asesinar al presidente Donald Trump.

La detención se produjo después de que los agentes detectaran una actitud inusual por parte del individuo, quien permanecía dentro de un carro estacionado en la calle Constitution Avenue.

Según precisaron las autoridades norteamericanas, el venezolano habría ingresado de manera irregular al territorio estadounidense a través de Texas, en marzo de 2024. Posteriormente, quedó en libertad tras ser intervenido por efectivos de la Patrulla Fronteriza.

Por el momento, Guanipa Chrinos continúa detenido bajo la responsabilidad del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, mientras afronta acusaciones vinculadas con la posesión de armas de fuego y el uso de un vehículo robado.

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El hombre fue arrestado cerca de la Casa Blanca Foto: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Según reportes, el hombre usó Google Translate para decir que tenía armas que quería entregar al gobierno, dijo NBC News.

Los agentes encontraron un rifle estilo AR-15, una pistola MAC-10, una pistola Glock 43X y municiones. El hombe les dijo a los investigadores que la camioneta pertenecía a su jefe, que compró las armas hace un mes y que había estado viviendo en el vehículo.

Por su parte, el Servicio Secreto reiteró su preocupación ante el incremento de las amenazas dirigidas contra las personas que se encuentran bajo su protección.

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En julio de 2024, el entonces candidato presidencial Donald Trump fue víctima de un atentado durante un acto de campaña celebrado al aire libre en Butler, Pensilvania.

El ataque fue perpetrado por un joven que, armado con un rifle equipado con mira telescópica, se posicionó en el tejado de un edificio cercano al lugar del evento y abrió fuego contra el mandatario.

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Meses más tarde, concretamente en septiembre, se registró un nuevo episodio de seguridad, cuando agentes del Servicio Secreto descubrieron a un individuo armado que permanecía oculto entre la vegetación de un campo de golf en Palm Beach, lugar donde el presidente se encontraba jugando.

Desde el regreso del republicano, de 80 años, a la Casa Blanca, los dispositivos de seguridad y vigilancia en los alrededores de la residencia presidencial han sido intensificados.

Asimismo, durante los últimos dos años se han dado a conocer otros acontecimientos de características similares en esa misma zona.