Reconocimiento de iris y máxima seguridad: los detalles de la bóveda secreta del expresidente Santiago Peña

La Fiscalía General de Paraguay llevó a cabo un registro en un inmueble atribuido al expresidente Santiago Peña en la ciudad de San Bernardino, en el marco de las investigaciones sobre el descalabro financiero y la quiebra de la entidad Ueno Bank.

Publican las primeras imágenes de la puerta de una bóveda encontrada en mansión de Santiago Peña

Según ha informado el diario paraguayo ABC Color, durante el registro de la propiedad los agentes han hallado una bóveda oculta tras una pared falsa provista de un complejo sistema de seguridad blindado que no ha podido ser abierto de forma inmediata.

Según publicaron los medios paraguayos ABC Color y Última Hora, la cámara oculta cuenta con un sofisticado mecanismo de protección de fabricación israelí que incorpora tecnología de reconocimiento del iris. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han brindado detalles oficiales sobre si consiguieron ingresar al recinto.

Las imágenes fueron obtenidas por ABC de Paraguay Foto: X/@WilianEmeryPY

De igual manera, hasta la noche del domingo no se había dado a conocer qué tipo de documentos, objetos de valor o pertenencias fueron decomisados durante el procedimiento.

Por otra parte, las imágenes difundidas sobre el mecanismo de ingreso muestran que una estructura de piedra gira para dejar al descubierto un estrecho pasadizo. Al atravesar ese pequeño túnel, se encuentra una puerta que conduce a una habitación en cuyo interior está instalada la bóveda.

La mansión está valorada en unos 7.700 millones de guaraníes y financiada mediante dos préstamos otorgados por Ueno Bank en mayo de 2024.

ASÍ ES LA ENTRADA A LA BÓVEDA DE LA MANSIÓN DE SANTIAGO PEÑA ➡️La comitiva fiscal - policial llegó hasta la segunda puerta de la bóveda que se encuentra en la mansión de Santiago Peña, que se encuentra detrás de una pared falsa equipada y cuenta con un sofisticado sistema de seguridad de procedencia israel. 📍La construcción de la residencia de verano del presidente Peña tuvo un costo aproximado de 7.700 millones de guaraníes que el mandatario financió con préstamos de Ueno Bank. — ABC Digital (@ABCDigital) November 8, 2026

Según ABC, la Fiscalía analiza distintas opciones para conseguir la apertura de la segunda compuerta de la bóveda localizada durante el allanamiento.

Al respecto, el agente Christian Benítez informó que recurrirán al apoyo de expertos para establecer cuál es el método más conveniente y seguro que permita ingresar al compartimento.

El fiscal Christian Benítez señaló que, por ahora, el equipo investigador logró franquear únicamente la primera puerta de acceso a la bóveda, sin conseguir abrir la segunda compuerta, que constituye otra barrera de seguridad. No obstante, afirmó que agotarán todas las alternativas posibles para acceder al interior de la estructura, según narra ABC.

Por otra parte, al ser interrogado sobre la posibilidad de trasladar a Santiago Peña hasta su residencia para que active los mecanismos de seguridad y permita la apertura del compartimento, Benítez indicó que esa opción no forma parte, al menos por el momento, de los planes de la Fiscalía.

Esta imagen, facilitada por la Fiscalía General de Paraguay, muestra a funcionarios realizando un registro en la residencia del expresidente Santiago Peña, en la zona de Ciervo Cuá, San Bernardino (Paraguay), el 8 de noviembre de 2026. Foto: AFP

“De momento, (llevar a Peña) todavía no es una de las opciones que estamos analizando”.