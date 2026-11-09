Muere el autor del tiroteo que dejó seis víctimas en Polonia: se investigan sus motivos

El hombre señalado como responsable del tiroteo que dejó seis personas muertas en el centro histórico de Cracovia falleció durante la madrugada del 9 de noviembre en un hospital de esa ciudad.

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El sospechoso, de 24 años, , cuando fue herido por agentes de la Policía durante su captura, después de protagonizar uno de los episodios de violencia más graves registrados recientemente en el país.

Las autoridades de la región de Pequeña Polonia confirmaron que el hombre murió aproximadamente a las 4:30 de la mañana, hora local. Según el gobernador regional, Krzysztof Jan Klęczar, el atacante había sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas, pero su estado de salud no logró mejorar.

El hecho ocurrió el sábado 7 de noviembre en la Plaza del Mercado Principal de Cracovia, uno de los lugares turísticos más concurridos de Polonia.

Policías armados aseguran un área acordonada después de que un tirador abriera fuego en una plaza de mercado en Cracovia, Polonia. Foto: AP Photo/Beata Zawrzel

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre ingresó al sector en un vehículo y posteriormente abrió fuego contra personas que transitaban por la zona. La agresión dejó seis víctimas mortales y quince personas heridas, entre ellas dos integrantes de la Policía.

El presunto responsable fue identificado por medios internacionales como Michał Oksiński, un ciudadano polaco que residía en Ostrowiec Świętokrzyski. Durante el procedimiento de captura se produjo un intercambio de disparos con los uniformados, quienes lograron detenerlo y trasladarlo a un centro médico.

Sin embargo, la investigación tomó una dimensión adicional después de que las autoridades encontraran tres cuerpos en la vivienda familiar del sospechoso. Las víctimas fueron identificadas como su padre, de 53 años; su madre, de 52, y su hermana, de 21.

Los primeros elementos recopilados apuntan a que las tres personas también habrían sido asesinadas con arma de fuego y que ambos episodios estarían relacionados.

La Fiscalía Nacional de Polonia abrió una investigación por un posible delito de carácter terrorista, además de los homicidios ocurridos en el domicilio familiar.

Un agente de policía armado asegura una zona acordonada después de que un atacante abriera fuego en una plaza del mercado en Cracovia, Polonia, el sábado 7 de noviembre de 2026, dejando personas muertas y heridas, según las autoridades. (Foto AP/Beata Zawrzel). Foto: AP Photo/Beata Zawrzel

Aunque las autoridades han señalado que el joven habría mostrado interés por ideologías de extrema derecha, todavía no existe una conclusión definitiva sobre las motivaciones del ataque.

Precisamente, esta hipótesis ha generado una controversia política en el país. Mientras representantes del Ejecutivo han mencionado posibles vínculos ideológicos, sectores de la oposición nacionalista cuestionaron que se atribuya el crimen a una corriente política sin que las investigaciones hayan establecido las circunstancias definitivas.

El debate también se intensificó por los símbolos y elementos encontrados durante las pesquisas, cuya interpretación todavía está bajo análisis. Las autoridades buscan establecer si el hombre actuó individualmente o recibió algún tipo de influencia o colaboración.

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Por ahora, la muerte del sospechoso no representa el cierre del caso. Los investigadores continúan examinando las pruebas, las armas y los dispositivos electrónicos incautados para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias que rodearon los nueve homicidios investigados.