Servicio secreto mató a un hombre que intentó entrar sin autorización en la residencia del presidente Donald Trump en Florida

Un hombre armado que entró ilegalmente en la residencia del presidente Donald Trump, en Mar-a-Lago, Florida, murió tras ser baleado por fuerzas de seguridad, anunció este domingo un funcionario del Servicio Secreto.

“Un hombre armado fue abatido a tiros (...) tras ingresar ilegalmente al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago esta mañana”, declaró el portavoz de la agencia, Anthony Guglielmi, en una publicación en X.

El incidente ocurrió a la 1:30 de la madrugada, hora local, cuando el joven, de unos 20 años, fue detectado en la puerta norte de la propiedad “portando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible”, según un comunicado del Servicio Secreto.

Agentes del Servicio Secreto y un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO) “se enfrentaron a él y abrieron fuego” contra el joven. En el momento del incidente no había presencia de ninguna persona bajo la protección del dispositivo de seguridad.

Donald Trump anuncia aumento del arancel global que planea aplicar: subirá del 10 % al 15 %

Los pormenores del incidente están bajo investigación, la identidad del joven fallecido se mantiene de momento en secreto, pendiente de notificación a su familia, y los agentes involucrados han sido retirados provisionalmente del servicio mientras dura la investigación.

“El incidente, incluidos los antecedentes, acciones, posible motivo y uso de la fuerza del individuo, está siendo investigado por el FBI, el Servicio Secreto de EE. UU. y la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach”, señaló.

La propiedad del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. Foto: AP

De acuerdo con la información oficial, el presidente Donald Trump se encontraba en Washington en el momento del incidente en su residencia de Florida, a donde acude generalmente los fines de semana.

Durante una breve conferencia de prensa, las autoridades dieron algunos detalles del enfrentamiento. “Lo único que le dijimos fue ‘suelte lo que lleva’, es decir, el bidón de gasolina y el rifle”, declaró el sheriff Ric Bradshaw, del condado de Palm Beach.

“En ese momento, dejó el bidón de gasolina y levantó el rifle en posición de disparo”, y fue “allí” cuando un policía del condado de Palm Beach y agentes del Servicio Secreto “abrieron fuego y neutralizaron la amenaza”.

El sospechoso “murió en el lugar”, declaró Bradshaw. Ningún agente resultó herido. Las autoridades no proporcionaron más detalles sobre la identidad del sospechoso, pero en la rueda de prensa mostraron una imagen del rifle incautado. El FBI pidió a los residentes de la zona que revisaran sus cámaras de seguridad exteriores.

Corte Suprema de Estados Unidos da duro golpe a las políticas de Donald Trump y anula los aranceles globales

Trump ha sido blanco de varios intentos de asesinato. A principios de este mes, Ryan Routh, de 59 años, quien planeó asesinar al presidente en su campo de golf de Florida en septiembre de 2024, dos meses antes de las elecciones estadounidenses, fue condenado a cadena perpetua.

Su tentativa tuvo lugar dos meses después de otro intento de asesinato contra el líder republicano en Pensilvania, donde Matthew Crooks, de 20 años, disparó varias veces durante un mitin, uno de los cuales rozó la oreja derecha de Trump.

Ese ataque, en el que murió un asistente al mitin, marcó un punto de inflexión en el retorno de Trump al poder. Crooks fue inmediatamente abatido a tiros por las fuerzas de seguridad y se desconoce el motivo de su acción.

*Con información de Europa Press y AFP