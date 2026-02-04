Ryan Wesley Routh, el hombre que trató de matar a Donald Trump en uno de sus campos de golf en Florida en 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales, fue condenado este miércoles a cadena perpetua.

El hombre de 59 años compareció por la mañana en un tribunal federal de Fort Pierce, en el sureste de Florida, para escuchar su sentencia. En septiembre, un jurado lo había declarado culpable de cinco cargos, entre ellos el de intento de asesinato de un candidato presidencial. Al oír el veredicto, el acusado intentó entonces apuñalarse con un bolígrafo, pero unos guardias lo detuvieron.

Ryan Wesley Routh es el nombre del condenado a cadena perpetua Foto: AFP

La jueza Aileen Cannon siguió este miércoles la petición de la fiscalía y le aplicó a Routh el mayor castigo posible “para proteger a la gente de futuros delitos cometidos por él”.

También fue declarado culpable de posesión ilegal de un arma debido a sus antecedentes penales, posesión de un arma con el número de serie borrado, posesión de un arma de fuego con el fin de cometer un delito violento y agresión a un agente federal. La policía encontró un rifle semiautomático cargado, equipado con una mira telescópica y un cargador con munición adicional en el lugar de los hechos.

El 15 de septiembre de 2024, un agente del Servicio Secreto estadounidense, el cual estaba encargado de proteger a las altas figuras políticas del país, vio el cañón de un rifle asomando entre arbustos del campo de golf de West Palm Beach, donde Trump estaba jugando una partida. Inmediatamente abrió fuego y Routh, que huyó en un vehículo, fue detenido poco después por la policía.

Durante el juicio, un testigo declaró que Routh había dejado una caja en su residencia que incluía una carta manuscrita que decía: “Querido mundo. Este fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero lamento mucho haberles fallado”.

Según un testigo, Ryan Wesley Routh tenía una fijación muy grande con la guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: AP

El condenado tiene una fijación con la invasión rusa de Ucrania y, según se informa, viajó a Kiev en un esfuerzo por unirse a unidades de voluntarios extranjeros antes de ser rechazado debido a su edad y falta de experiencia.

Fue el segundo intento de acabar con la vida del candidato en una convulsa campaña, después de que el 13 de julio un muchacho llamado Thomas Matthew Crooks le disparara durante un evento en Butler (Pensilvania) y de que una de las balas rozara la oreja derecha del republicano. En aquel ataque murió uno de los asistentes al acto electoral.

*Con información de AFP.