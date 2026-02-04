Estados Unidos

Condenado a cadena perpetua el hombre que trató de matar a Donald Trump en 2024

El acto ocurrió cuando el magnate estaba en campaña.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

4 de febrero de 2026, 6:10 p. m.
Ryan Wesley Routh fue condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Donald Trump.
Ryan Wesley Routh fue condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Donald Trump. Foto: AFP

Ryan Wesley Routh, el hombre que trató de matar a Donald Trump en uno de sus campos de golf en Florida en 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales, fue condenado este miércoles a cadena perpetua.

El hombre de 59 años compareció por la mañana en un tribunal federal de Fort Pierce, en el sureste de Florida, para escuchar su sentencia. En septiembre, un jurado lo había declarado culpable de cinco cargos, entre ellos el de intento de asesinato de un candidato presidencial. Al oír el veredicto, el acusado intentó entonces apuñalarse con un bolígrafo, pero unos guardias lo detuvieron.

Ryan Wesley Routh hablando durante una entrevista en una manifestación
Ryan Wesley Routh es el nombre del condenado a cadena perpetua Foto: AFP

La jueza Aileen Cannon siguió este miércoles la petición de la fiscalía y le aplicó a Routh el mayor castigo posible “para proteger a la gente de futuros delitos cometidos por él”.

También fue declarado culpable de posesión ilegal de un arma debido a sus antecedentes penales, posesión de un arma con el número de serie borrado, posesión de un arma de fuego con el fin de cometer un delito violento y agresión a un agente federal. La policía encontró un rifle semiautomático cargado, equipado con una mira telescópica y un cargador con munición adicional en el lugar de los hechos.

Estados Unidos

Negocios en riesgo: los empresarios con tarjeta de residencia permanente fuera de préstamos federales

Estados Unidos

Donald Trump se cansó del caso de Jeffrey Epstein: “Ya es hora”

Estados Unidos

Peligro inminente: riesgos de contagio de sarampión en importante parque y aeropuerto de EE. UU.

Estados Unidos

Condados de Minnesota permiten acceso de ICE a cárceles, dice Tom Homan

Estados Unidos

¿Por qué ahora es más barato viajar a Estados Unidos para los colombianos? Ir a Miami puede costar 3 millones de pesos

Estados Unidos

Adiós a los agentes migratorios en Minneapolis: se anuncia el retiro de una cantidad importante de oficiales

Estados Unidos

Petro y Trump en la Casa Blanca: habló de Bolívar y recordó atentados en un curioso momento

Mundo

“Insultos por moderación”: así reacciona la prensa de Estados Unidos a la reunión de Donald Trump con Gustavo Petro

Mundo

Presidente de China, Xi Jinping, habló con Donald Trump y Vladímir Putin: estos fueron los temas abordados

Mundo

Embajador García-Peña desmiente versiones sobre diálogos entre Trump y Petro para el retiro del mandatario colombiano de la lista Clinton

El 15 de septiembre de 2024, un agente del Servicio Secreto estadounidense, el cual estaba encargado de proteger a las altas figuras políticas del país, vio el cañón de un rifle asomando entre arbustos del campo de golf de West Palm Beach, donde Trump estaba jugando una partida. Inmediatamente abrió fuego y Routh, que huyó en un vehículo, fue detenido poco después por la policía.

Durante el juicio, un testigo declaró que Routh había dejado una caja en su residencia que incluía una carta manuscrita que decía: “Querido mundo. Este fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero lamento mucho haberles fallado”.

Ryan Wesley Routh participa en una manifestación en el centro de Kiev, Ucrania, el sábado 30 de abril de 2022. (Foto AP/Efrem Lukatsky)
Según un testigo, Ryan Wesley Routh tenía una fijación muy grande con la guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: AP

El condenado tiene una fijación con la invasión rusa de Ucrania y, según se informa, viajó a Kiev en un esfuerzo por unirse a unidades de voluntarios extranjeros antes de ser rechazado debido a su edad y falta de experiencia.

Fue el segundo intento de acabar con la vida del candidato en una convulsa campaña, después de que el 13 de julio un muchacho llamado Thomas Matthew Crooks le disparara durante un evento en Butler (Pensilvania) y de que una de las balas rozara la oreja derecha del republicano. En aquel ataque murió uno de los asistentes al acto electoral.

*Con información de AFP.

Más de Estados Unidos

Hacer dinero a través de buenos negocios es una estrategia inteligente.

Negocios en riesgo: los empresarios con tarjeta de residencia permanente fuera de préstamos federales

Donald Trump y Jeffrey Epstein

Donald Trump se cansó del caso de Jeffrey Epstein: “Ya es hora”

En esta imagen publicada el 16 de septiembre de 2024 por la Oficina del Sheriff del condado de Martin, se muestra a Ryan Wesley Routh después de su arresto en el condado de Martin, Florida, el 15 de septiembre.

Condenado a cadena perpetua el hombre que trató de matar a Donald Trump en 2024

Texas el estado más afectado con 597 contagios

Peligro inminente: riesgos de contagio de sarampión en importante parque y aeropuerto de EE. UU.

Tom Homan asegura que condados de Minnesota cooperan con ICE para detenciones de inmigrantes.

Condados de Minnesota permiten acceso de ICE a cárceles, dice Tom Homan

x

¿Por qué ahora es más barato viajar a Estados Unidos para los colombianos? Ir a Miami puede costar 3 millones de pesos

Minnesota Department of Natural Resources Conservation Officers stand guard as demonstrators gather near the site of where state and local authorities say a man was shot and killed by federal agents earlier in the morning in Minneapolis, Minnesota, on January 24, 2026. Federal immigration agents shot dead a man in Minneapolis on Saturday, officials said -- the second fatal shooting of a civilian in the city, sparking fresh protests and outrage from state officials. The death came less than three weeks after US citizen Renee Good was shot and killed by an Immigration and Customs Enforcement officer involved in sweeps to round up undocumented migrants. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Adiós a los agentes migratorios en Minneapolis: se anuncia el retiro de una cantidad importante de oficiales

Petro y Trump durante su reunión en la Casa Blanca, en un encuentro que incluyó referencias históricas y momentos personales.

Petro y Trump en la Casa Blanca: habló de Bolívar y recordó atentados en un curioso momento

x

Miles de multas a conductores serán eliminadas en Miami, tras dejar en evidencia irregularidades

Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. UU.

Epstein Files: el Gobierno de EE. UU. retira miles de documentos; crece polémica por imágenes generadas con IA y la respuesta de Bill Gates

Noticias Destacadas