Pedro Alliana, nuevo presidente de Paraguay, pide la renuncia a todos sus ministros

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, quien fue vicepresidente del destituído Santiago Peña, pidió la renuncia a todo su gabinete ministerial.

El ahora presidente publicó un documento dirigido a ministros y ministras del Poder Ejecutivo, secretarios y secretarias ejecutivos con rango ministerial, así como a titulares y máximas autoridades de organismos autónomos del país.

Alliana asumió el viernes tras la destitución en un juicio político y detención de Peña por el colapso de Ueno Bank, que dejó a casi tres millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos.

He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición. Mi objetivo es fortalecer la coordinación del Gobierno y garantizar una gestión más eficiente, enfocada en las prioridades de los paraguayos. El funcionamiento de todas las instituciones continuará con absoluta normalidad. — Pedro Alliana (@AllianaPedro) November 9, 2026

“He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición”, anunció Alliana en un comunicado.

En la nota, el secretario general comunica que, siguiendo instrucciones del presidente de la República, Pedro Alliana, se solicita a las autoridades destinatarias que “pongan sus cargos a disposición”.

La finalidad expresada es facilitar la coordinación de las acciones gubernamentales y lograr una gestión más eficiente en el comienzo de una nueva etapa de Gobierno.

El texto delimita el alcance de la solicitud hecha por el mandatario, esta comprende únicamente a quienes desempeñan cargos de confianza o de libre designación y remoción, cuya continuidad depende de la decisión discrecional del Poder Ejecutivo.

Santiago Peña y Pedro Alliana. Foto: AP

Por otro lado, el texto hace énfasis en que poner el cargo a disposición “no implica interrupción alguna” en el desempeño de las responsabilidades actuales.

Por esa razón, se pide a las autoridades que adopten las previsiones necesarias para mantener la continuidad normal de las instituciones y evitar alteraciones en su funcionamiento.

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