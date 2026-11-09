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Pedro Alliana, nuevo presidente de Paraguay, pide la renuncia a todos sus ministros

La decisión llega en un momento de máxima tensión política en el país.

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Redacción Mundo
9 de noviembre de 2026 a las 12:14 p. m.
El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, presta juramento como presidente interino tras la destitución del presidente Santiago Peña, en el Congreso Nacional en Asunción,
El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, presta juramento como presidente interino tras la destitución del presidente Santiago Peña, en el Congreso Nacional en Asunción, Foto: AFP

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, quien fue vicepresidente del destituído Santiago Peña, pidió la renuncia a todo su gabinete ministerial.

El ahora presidente publicó un documento dirigido a ministros y ministras del Poder Ejecutivo, secretarios y secretarias ejecutivos con rango ministerial, así como a titulares y máximas autoridades de organismos autónomos del país.

Alliana asumió el viernes tras la destitución en un juicio político y detención de Peña por el colapso de Ueno Bank, que dejó a casi tres millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos.

“He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición”, anunció Alliana en un comunicado.

En la nota, el secretario general comunica que, siguiendo instrucciones del presidente de la República, Pedro Alliana, se solicita a las autoridades destinatarias que “pongan sus cargos a disposición”.

La finalidad expresada es facilitar la coordinación de las acciones gubernamentales y lograr una gestión más eficiente en el comienzo de una nueva etapa de Gobierno.

El texto delimita el alcance de la solicitud hecha por el mandatario, esta comprende únicamente a quienes desempeñan cargos de confianza o de libre designación y remoción, cuya continuidad depende de la decisión discrecional del Poder Ejecutivo.

Santiago Peña
Santiago Peña y Pedro Alliana. Foto: AP

Por otro lado, el texto hace énfasis en que poner el cargo a disposición “no implica interrupción alguna” en el desempeño de las responsabilidades actuales.

Por esa razón, se pide a las autoridades que adopten las previsiones necesarias para mantener la continuidad normal de las instituciones y evitar alteraciones en su funcionamiento.

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