Donald Trump sorprende con nuevas declaraciones sobre el futuro de Cuba y Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atendió una rueda de prensa este martes 9 de noviembre a una semana de la derrota de los republicanos ante los demócratas en las elecciones de medio término, en las cuales perdieron el control de las dos cámaras, tanto Senado como Cámara de Representantes.

Entre los varios temas de los que habló el presidente republicano, hubo un largo espacio para los asuntos internacionales de Estados Unidos, haciendo énfasis en dos temas claves de la región, como son Cuba y Venezuela, dos naciones en las cuales el gobierno Trump mantiene dentro de sus prioridades.

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Donald Trump describió el lunes a Cuba como una “nación fallida” y añadió que tiene una ideología “muy similar” a “la ideología demócrata”, dijo el mandatario en referencia a sus opositores a una semana de las elecciones de medio término.

Donald Trump y la bandera de Cuba Foto: Getty Images / AP

“Cuba es una nación en crisis, les ayudaremos por razones humanitarias, de hecho, ya les estamos ayudando. Pero veremos qué pasa”, dijo Trump a los periodistas durante una rueda de prensa. “Cuba va a ser interesante. Me imagino que caerá bastante pronto”, añadió en el diálogo desde la Casa Blanca.

Luego, el presidente estadounidense habló de Venezuela. En su comunicación, Trump dijo que EE. UU. ahora está a cargo de Venezuela y afirma que los venezolanos lo reciben con agrado porque las compañías petroleras estadounidenses están llegando al país luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de fuerzas estadounidenses.

“Nos llevamos muy bien con el gobierno, estamos muy al mando, estamos totalmente al mando y nos llevamos bien. Y el pueblo de Venezuela nos ama porque las grandes compañías petroleras están allí ahora, están recibiendo mucho dinero, están viendo más dinero ahora que el que jamás habían visto antes”, aseguró el mandatario sobre los acuerdos firmados con la administración interina de Delcy Rodríguez.

Trump volvió a hablar de Venezuela. Foto: GETTY IMAGES

También se refirió a la captura de Maduro ocurrida el pasado 3 de enero, donde manifestó que “tuvimos la (guerra) de Venezuela, que terminó en 48 minutos y no perdimos ningún soldado”, dijo.

Sobre las elecciones en el vecino país, Trump también habló al respecto. Durante la charla con periodistas, el presidente estadounidense fue consultado directamente sobre la posibilidad de que se celebren elecciones en Venezuela antes de que termine su administración, prevista para enero de 2029.

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“Hablemos de Venezuela, ¿planean celebrar elecciones allí antes del final de su mandato?“, preguntó un reportero en medio de la rueda de prensa, a lo que el presidente respondió tajantemente y sin dar más detalles al respecto. ”Sí, en algún momento, sí“, aseguró Donald Trump.