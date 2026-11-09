Una explosión accidental en una planta siderúrgica cerca de la ciudad portuaria de Izmir, en el oeste de Turquía, dejó al menos 16 muertos, informó el gobierno local.

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El presidente Recep Tayyip Erdogan prometió esclarecer las circunstancias del accidente.

“Lamentablemente 16 personas perdieron la vida en la explosión, mientras que otras 13, dos de ellas en estado crítico, continúan recibiendo atención médica”, declaró el presidente en televisión.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu: "Bugün öğle saatlerinde İzmir-Aliağa’dan çok üzücü bir haber aldık. Bir demir çelik fabrikasında, sıvı çelik dökümü yapıldığı esnada meydana gelen patlamada maalesef 16 kardeşimiz vefat etti; 2'si ağır 13 yaralımızın tedavisi devam ediyor. Öncelikle hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, kederli ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Yaralı kardeşlerime Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Olayın hemen akabinde, talimatım üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarımız süratle İzmir’e intikal ettiler. Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı; milletçe yüreğimizi yakan bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin ihmali olduğu, kimlerin sorumluluğu olduğu ortaya çıkarılacaktır. Bir kez daha vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor; Aliağalı ve İzmirli vatandaşlarıma büyük geçmiş olsun, diyorum." — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) November 9, 2026

“Se determinarán las circunstancias de este trágico incidente (...), en particular las razones por las que ocurrió, la posible existencia de negligencia y la identidad de los responsables”, agregó, en medio de la profunda conmoción que provocó el suceso.

La potente explosión se produjo alrededor de las 9H00, hora local, en la planta Habas Demir Celik, en Aliaga, a unos 60 kilómetros al norte de Izmir, luego de que una grúa se desplomara sobre un horno industrial.

Posteriormente, se desató un incendio en las instalaciones.

“Durante una operación de reemplazo de una caldera (...), el puente grúa cayó y los materiales que se desprendieron terminaron dentro del horno de arco eléctrico, lo que provocó una explosión en la acería situada detrás”, explicó el gobernador de Izmir, Suleyman Elban.

Las imágenes de la agencia DHA mostraban una densa columna de humo elevándose hacia el cielo azul, mientras las llamas parecían envolver una estructura de gran altura dentro de la planta.

Esta fotografía, facilitada y publicada el 9 de noviembre de 2026 por la agencia de noticias turca DHA (Demiroren News Agency), muestra a los equipos de emergencia tras una explosión en la fábrica Habas Demir Celik, en Aliaga, situada a 60 kilómetros (40 millas) al norte de Esmirna, una ciudad turística del oeste de Turquía. Foto: AFP

Deniz Ulker, testigo del accidente, describió unas vibraciones similares a las de un terremoto.

“El suelo se movía bajo nuestros pies y creí que era un terremoto. Cuando miré hacia la fábrica del otro lado de la calle, salía de ella una densa humareda negra. Se había desatado un incendio a la altura de la chimenea”, relató a la agencia estatal de noticias Anadolu.

Según el alcalde de Izmir, Cemil Tugay, los equipos de rescate trabajaban para “despejar la plataforma que se derrumbó”. Todas las víctimas eran trabajadores de la planta.

El ministro de Trabajo, Vedat Isıkhan, y el de Energía, Alparslan Bayraktar, se trasladaron al lugar a última hora de la tarde, confirmó el presidente Erdogan.

🇹🇷 A powerful explosion hits a metallurgical plant in Turkey A powerful explosion and subsequent fire hit the HABAŞ Iron and Steel Factory in the Aliağa district of Izmir. The blast occurred in the section where oxygen cylinders are filled. More than 10 workers have been injured, and there are initial reports of workers temporarily trapped inside the facility. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 9, 2026

“Las causas de la explosión, cualquier negligencia y cualquier falla en la supervisión deben esclarecerse con total transparencia, y ningún responsable debe quedar impune”, exigió el partido opositor DEM, tercera fuerza política del país.