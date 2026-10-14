Caos en Turquía: fuertes inundaciones afectan a millones de personas en Estambul

Las fuertes lluvias que azotaron Estambul, Turquía, provocaron inundaciones en distintos sectores de la ciudad, dejaron vehículos atrapados bajo el agua y afectaron viviendas, establecimientos comerciales y vías principales.

Las autoridades reportaron más de 1.200 incidentes por inundaciones y confirmaron la muerte de un menor de 14 años, quien sufrió una descarga eléctrica al pisar un charco en medio de la emergencia.

De acuerdo con información difundida el miércoles 14 de octubre por la Gobernación de Estambul, entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche se registraron 2.518 avisos a los servicios de emergencia.

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El balance incluyó 1.277 inundaciones, 15 deslizamientos de tierra y 47 casos de personas que quedaron atrapadas. También se recibieron reportes relacionados con 76 vehículos, 808 viviendas y 280 establecimientos comerciales afectados.

Las precipitaciones comenzaron después de las alertas emitidas por el servicio meteorológico turco y provocaron acumulaciones de agua en carreteras, pasos subterráneos y túneles. En varios barrios, las corrientes arrastraron automóviles estacionados y dificultaron el desplazamiento de peatones y conductores.

Vehículos circulan por una carretera parcialmente inundada durante una fuerte lluvia en Estambul, Turquía. Foto: Omer Hamza Yildiz/Dia Photo via

Las imágenes difundidas por medios locales y por redes sociales mostraron a residentes intentando retirar el agua de sus casas y negocios, mientras los equipos de emergencia atendían a personas atrapadas. Los vídeos y fotografías se hicieron virales en todo el mundo en cuestión de horas, donde se vieron las calles inundadas en la capital turca.

En uno de los incidentes registrados, transeúntes rescataron a una mujer que era arrastrada por el agua en una calle. Los bomberos también auxiliaron a una persona atrapada en un sótano inundado, según reportes recogidos por Associated Press.

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Ante las condiciones meteorológicas y las dificultades de movilidad, la Gobernación ordenó suspender las clases presenciales durante el jueves 15 de octubre. También concedió licencia a determinados empleados públicos, entre ellos personas con discapacidad y madres con hijos pequeños.

Inundaciones en Turquía. Foto: Omer Hamza Yildiz/Dia Photo via

Las autoridades recomendaron a los habitantes permanecer en sus hogares, salvo que fuera imprescindible desplazarse, y pidieron a quienes viven en apartamentos ubicados en sótanos buscar un lugar alternativo para pasar la noche. Además, prohibieron temporalmente la circulación de motocicletas por motivos de seguridad.

Según el balance oficial difundido por medios turcos, cerca de 8.000 trabajadores y 2.000 vehículos y máquinas de distintas entidades, incluidos equipos de emergencias y autoridades municipales, participaban en las labores para atender las afectaciones.

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Las lluvias dejaron calles anegadas y dificultades de circulación en varios distritos de Estambul, una ciudad de aproximadamente 16 millones de habitantes.