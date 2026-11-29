En todas las elecciones presidenciales se suele decir que el país se está jugando su futuro. Pero quizás esa frase de cajón pocas veces ha entrañado tanta verdad como en los comicios de este domingo en España. La Madre Patria define entre dos modelos opuestos de ver el poder, en medio del desgaste y los escándalos del Gobierno de Pedro Sánchez.

España se juega caer al abismo o recuperar el país

Así lo describe la reputada periodista y escritora Ana Romero Galán: “Estas elecciones son sumamente importantes. Para algunos, las más relevantes desde la Transición. La izquierda teme la llegada de la ultraderecha al Gobierno por primera vez desde la muerte de Franco. La derecha, que una nueva victoria de Pedro Sánchez tras 8 años de Gobierno sea la guinda final de una destrucción institucional que —para los más agoreros, y son muchos— incluya hasta un posible cambio de régimen, pasando de la monarquía a la república”.

España va a las urnas este domingo en unas elecciones anticipadas. Se trata de una jugada de Sánchez, que adelantó las elecciones el pasado 5 de octubre. En España, la Constitución le da esa competencia al presidente y Sánchez echó mano de esa carta en medio de una enorme crisis política y tras haber perdido las mayorías, algo que quedó evidenciado cuando la derecha logró frenar su paquete de normas sobre vivienda.

Para este momento, España se conmovía con el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que iba a ser sacada de su piso en España. La mujer pagaba cerca de 500 euros mensuales en el barrio El Retiro. Había sido su padre en 1956 quien había firmado el contrato, cuando la entonces joven apenas tenía 17 años. Décadas después, ella heredó este acuerdo. Los dueños decían que el arriendo de este apartamento hoy podría costar alrededor de 2.500 euros mensuales; el caso llegó a los tribunales y el Gobierno lo tomó como bandera.

Sánchez buscó salir de esa crisis con algunas medidas populistas a favor de los arrendatarios, como la congelación de los cánones, la renovación automática de los contratos y préstamos sin intereses para comprar vivienda. Pero el Partido Popular, Vox y Junts frenaron muchas de esas medidas. Sánchez utilizó eso para llamar al pueblo: “Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España”, dijo. En un régimen parlamentario, las mayorías son esenciales para gobernar.

Pero la realidad es que la crisis no responde a la vivienda. El Gobierno de Pedro Sánchez, como el de Gustavo Petro en Colombia, está sumido en decenas de escándalos que acorralan el poder presidencial. Pocos mandatos han sido tan corruptos.

Como explicó Salud Hernández-Mora en su más reciente columna: “Igual que Colombia corría el riesgo de rodar al fondo del abismo si ganaba Cepeda, ahora en España aterra que el país pueda quedar otros cuatro años atrapado en manos del socialista Pedro Sánchez, aliado de la ultraizquierda...Megalómano, narcisista, perezoso, sin escrúpulos ni principios, además de liderar un gobierno calamitoso, de intentar dinamitar la división de poderes y la convivencia entre los españoles, tiene a su círculo íntimo preso o imputado por corrupción”, dice la periodista.

Su entorno más cercano está condenado o al menos investigado. Comenzando por su esposa, Begoña Gómez, que está ante la justicia por tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Su hermano fue condenado porque supuestamente le crearon un puesto a la medida desde donde cometió irregularidades y tuvo un mal desempeño. Como si eso fuera poco, está ya probado que su suegro administró negocios en Madrid que eran realmente prostíbulos (aunque por esto no hay investigación judicial).

Sus llaves políticas también han ido cayendo. Su mano derecha, el exministro José Luis Ábalos, también fue condenado por el llamado caso Koldo. La sentencia le endilga los delitos de organización criminal, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, por contratos hechos en el marco de la pandemia. Además, es el protagonista del escándalo de los supuestos lingotes de oro negociados con Venezuela. El padrino de Sánchez, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, también es investigado en el caso Plus Ultra. Un informe publicado por el diario ABC muestra la magnitud de esos escándalos: “La factura de las doce tramas de corrupción del sanchismo suma 5.432 millones de dólares”, concluye el medio.

A eso se suman las acusaciones no judiciales, sino políticas, por la ineptitud en temas estructurales. Uno de ellos es el caso de los trenes en España. En apenas unos meses, un choque entre un AVE de Renfe y un tren Iryo detenido en la vía dejó 69 fallecidos y el descarrilamiento de un tren Iryo y su posterior colisión contra un Alvia causó 46 muertes. El Gobierno no provocó esas tragedias, pero sí quedó claro que no hubo eficiencia para impedirlas. En uno, un fallo en la infraestructura de los trenes produjo el accidente y, en el otro, la suspensión del sistema LZB. Pedro Sánchez tuvo que entregar la cabeza del polémico ministro de Transporte, Óscar Puente.

Otro tema neurálgico es la inmigración, especialmente en Ceuta, por donde han ingresado más de 80 mil migrantes. A pocos días de las elecciones, otros dos mil inmigrantes llegaron el martes a las islas Canarias.

Todos esos hechos hacen que hoy Sánchez no tenga asegurado el poder. Pero eso tampoco significa que el Partido Popular, hoy liderado por Feijóo, pueda ser un ganador absoluto. Según explica The Guardian, hoy “todas las encuestas apuntan a que el PP quedará primero en las elecciones, pero sin alcanzar la mayoría absoluta. Esto significa que necesitaría el apoyo de Vox para gobernar. Un acuerdo de coalición entre el PP y Vox supondría el regreso de la ultraderecha al Gobierno español por primera vez en la historia democrática del país tras la dictadura”.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha buscado mostrarse como un ejecutor todo lo contrario a Sánchez. Hoy el líder político es quizás la voz más fuerte en contra del actual presidente. Pero Sánchez ha sido hábil en vender esta elección entre el progresismo y la libertad, y la extrema derecha. “Ustedes, los hombres y mujeres de España, deben decidir si quieren sumarse a la ola de ultraderecha que hace retroceder el progreso allá donde gobierna, o garantizar que España siga siendo un bastión de apertura, justicia social y responsabilidad medioambiental”. En los últimos días anunció el aumento del salario mínimo, ha dicho que protegerá el derecho al aborto, ha ampliado los permisos laborales y otras medidas de este talante.

Feijóo ha prometido, por el contrario, un gobierno serio y sobre todo honesto. En el debate televisado, el líder del PP recordó uno de los golpes políticos más duros que ha recibido Sánchez cuando en una entrevista con El País de España “uno de los socios del señor Sánchez, Puigdemont, el que lo hizo presidente, lo definió como persona amoral, cínica, con una ambición desmedida y capaz de vender España”. Y luego dijo: “Ocho años después hay algo que dijo el señor Sánchez en lo que yo estoy de acuerdo. España merece un presidente decente y él no lo es”.

Vox, un partido más radical, jugará un papel esencial en esta contienda. En medio de la desesperanza que sienten los españoles, muchos han optado por esta opción más dura.

Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) asegura que se trata de la opción preferida entre los votantes de 18 a 24 años, con un 23 % de apoyo, frente al 22 % del Partido Socialista (PSOE) y el 15 % del conservador Partido Popular (PP).

En 2023, Vox tuvo un 14 % de apoyo en esta franja de edad. Y entre los de 25 a 34 años, el respaldo al partido liderado por Santiago Abascal subió del 12 % al 23 %. Una de las banderas de Vox es la lucha contra la migración. Han prometido deportar a más de 8 millones de personas.

La periodista Ana Romero Galán concluye que, por todo esto, se espera que la participación este domingo sea enorme. “Personalmente, soy optimista: España es una democracia asentada e imbricada en la Unión Europea; gane el bloque que gane, seguirá avanzando por la senda de la monarquía constitucional y seguirá siendo el gran país en el que tantos latinoamericanos desean asentarse”.