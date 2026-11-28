Igual que Colombia corría el riesgo de rodar al fondo del abismo si ganaba Cepeda, ahora en España aterra que el país pueda quedar otros cuatro años atrapado en manos del socialista Pedro Sánchez, aliado de la ultraizquierda.

Megalómano, narcisista, perezoso, sin escrúpulos ni principios, además de liderar un gobierno calamitoso, de intentar dinamitar la división de poderes y la convivencia entre los españoles, tiene a su círculo íntimo preso o imputado por corrupción.

Su amigo del alma, José Luis Ábalos, ex alto cargo del PSOE y exministro de Transporte, purga una condena de 24 años por gastar dineros públicos en prostitutas y otros caprichos, dar puestos a amigas y cobrar jugosas comisiones. Por cierto, primer ministro en la historia de la democracia española en terminar entre rejas.

Otro caso es el de su adorada esposa, Begoña Gómez, pendiente de juicio por tráfico de influencias, corrupción privada, apropiación indebida, malversación y fraude; y, entre varios más, cerraré este escueto resumen de una larga serie de bandidos sanchistas con su hermano menor, David, condenado

por prevaricación.

Consecuencia de su amoralidad congénita y la de su entorno es la pavorosa falta de límites para salvar el pellejo político. Nada menos que Cintia Rocho, alias la Celsa, matriarca de un clan delincuencial, declaró este 24 de noviembre, ante la Audiencia Nacional de España, que una persona, presuntamente al servicio de la causa gubernamental, le pidió “eliminar” a la juez Beatriz Biedma, que llevaba el proceso contra David Sánchez.

Dada la imposibilidad de doblegar a la valiente e incorruptible togada mediante una vil campaña mediática y política para desacreditarla, recurrieron a prácticas criminales desconocidas hasta entonces en la madre patria. La Celsa afirmó que se negó a atentar contra Biedma y aportó datos suficientes para señalar de la trama a La Cloaca, un siniestro equipo que trabaja para el Palacio de la Moncloa, sede presidencial, que dirige la socialista Leire Díez. Atacan con acusaciones falsas, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, a jueces, periodistas, fiscales y policías que investigan los malos manejos del presidente y sus secuaces. Y Pedro Sánchez y sus ministros repiten las calumnias ante los micrófonos.

Lo triste es que una acusación tan grave como la de la Celsa, que removería los cimientos de cualquier país serio y provocaría la inmediata caída del Gobierno, ni siquiera agrietó la cara dura del mandatario español ni inquietó a su electorado. Pero la justicia está investigando y, tarde o temprano, otro esbirro del presidente terminará pagando.

Lo cierto es que el sanchismo perdió todo resquicio de honestidad en los ocho años de un gobierno Frankenstein, producto del pacto funesto entre socialistas, comunistas y unos diminutos partidos anti-España: el de los terroristas de ETA y los que luchan por la independencia de Cataluña y el País Vasco.

Tan preocupante sería su triunfo, que uno de los próceres de la izquierda latinoamericana, Felipe González, presidente de España de 1982 a 1996, advirtió hace unos días que, si explicara en público la razón para votar en blanco en lugar de apoyar a Sánchez, el candidato socialista perdería “millones de votos”.

Además, sabe que Pedro ha sido un politiquero rastrero desde el inicio de su carrera política, cuando era un joven de ambición desbordante, dispuesto a todo con tal de encaramarse a la cima. No tuvo reparos en emplear, según medios españoles, los pestilentes dineros de su suegro, Sabiniano Gómez, que vivía de prostíbulos.

Con pilares tan endebles, no sorprende que Pedro Sánchez hiciese de la mentira, la traición, la ignominia y la trampa su método de gobierno. España no es su prioridad, solo conservar el poder, como dejó patente el pasado 31 de julio, cuando 100.000 emigrantes invadieron Ceuta, ciudad de solo 85.000 almas. En lugar de atender la crisis, se fue tres semanas de vacaciones mientras sus compatriotas sufrían un infierno, y él se dedicaba a recomendar libros por sus redes. Alegó que estaba agotado y necesitaba descansar.

Tampoco le quitó el sueño que dos accidentes ferroviarios segaran la vida de 115 personas y ni siquiera asistió a los funerales por las víctimas aduciendo que no va a misa porque no es creyente. Encima, su Gobierno intentó eludir sus responsabilidades con sucias artimañas.

La alternativa es Alberto Núñez Feijóo, del derechista Partido Popular, una personalidad opuesta a Sánchez. Nació en un hogar humilde, en una aldea de Galicia; con su propio esfuerzo estudió Derecho y fue escalando en su vida laboral y política a golpe de trabajo. De carácter serio, discreto, moderado, la propia derecha lo catalogaba de “tibio” en un mundo de redes sociales donde la serenidad no vende y no siempre se aprecia la excelencia profesional de líderes de sólidos valores y fines nobles.