La noche del 23 de noviembre, a pocas horas de cumplirse diez años de la firma del acuerdo con las Farc en el Teatro Colón, un carro bomba estalló frente a la Gobernación del Meta, en Villavicencio. Dejó 24 heridos, entre ellos una menor de edad, y causó daños graves en el Banco de la República, la Lotería del Meta y más de 400 comercios vecinos. Ese fue el saludo que recibió Colombia en el aniversario del falso acuerdo de paz.

El Gobierno señala como principal sospechoso a alias Antonio Medina, un hombre cuya historia retrata con crudeza lo que fue este proceso. Estaba preso cuando se firmó el acuerdo y en 2017 el Estado le abrió la puerta de la cárcel con todos los beneficios. Un año después ya aparecía en informes militares por atentados, y la JEP solo lo expulsó en 2023, cuando llevaba cinco años delinquiendo. Ese mismo año, el Gobierno Petro lo reconoció como representante para los acercamientos de paz. Hoy comanda dos frentes de las disidencias de Iván Mordisco. Así funcionó la paz de Santos: le pagó al victimario por adelantado y le pasó la cuenta a la víctima.

Villavicencio tampoco es un caso aislado. Colombia ha retrocedido en todo lo que importa. Según cifras de la fuerza pública, los grupos armados organizados pasaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026. El conteo divulgado en septiembre registró 10.574 integrantes en las distintas disidencias de las Farc, incluidas sus redes de apoyo.

Y llegó una guerra nueva, la de los drones. Un balance de las Fuerzas Militares divulgado por Cambio en septiembre registró 418 ataques en lo corrido del año, con 25 uniformados muertos y más de 340 heridos. Nuestros soldados y policías deben cuidarse también del cielo, mientras en tierra el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión financian a quienes los atacan.

Entretanto, ¿qué celebran los promotores del acuerdo? En septiembre, el expresidente Santos invitó a los colombianos a remar juntos en su canoa. En vísperas de la fecha, le aseguró a la agencia española EFE que lo pactado salvó “miles de vidas” y que “el mundo entero está aplaudiendo”. El aniversario llegó con foros, actos solemnes y los mismos protagonistas aplaudiéndose entre sí. Pura liturgia.

Por esos mismos días, alias Marlon, segundo al mando de Iván Mordisco, volvió a aparecer en un video. Es el mismo a quien Petro había dado por muerto en junio. “Somos las Farc que siguió en armas”, dijo. Y al acuerdo de 2016 lo llamó un “negocio”.

Conviene recordar de dónde salió todo esto. El 2 de octubre de 2016, los colombianos fuimos a las urnas y ganó el No. Fue una decisión soberana, en un plebiscito que el propio Gobierno convocó. Cincuenta y tres días después, Santos firmó el texto renegociado en el Teatro Colón. El Congreso lo refrendó y a los colombianos jamás volvieron a preguntarles. Ahí quedó abierta una fractura que los actos de aniversario pasan por alto. El Gobierno le pidió al país que decidiera y, cuando el país decidió, buscó el aval en el Congreso.

A quienes advertimos que la impunidad sería semilla de nueva violencia y que una parte de la guerrilla conservaría sus armas y sus negocios, nos llamaron enemigos de la paz.

Diez años después, el partido surgido de las Farc ya disfrutó de dos periodos de curules garantizadas. Las familias de los secuestrados esperaron hasta septiembre de 2025 para conocer la primera sentencia de la JEP contra siete miembros del último Secretariado. La sanción fue de ocho años de trabajos restaurativos, sin cárcel. Las víctimas siguen esperando verdad completa y reparación.

Colombia ya conoce este libreto. En el Caguán se despejaron 42.000 kilómetros cuadrados y el secuestro del senador Jorge Eduardo Gechem, raptado de un avión comercial, precipitó el fin de los diálogos. En La Habana, cada concesión trajo consigo la siguiente. Y durante la paz total, mientras el Gobierno multiplicaba las mesas y pactaba ceses al fuego, los grupos armados casi duplicaron sus filas. Después de tres experiencias, el Estado debería haber aprendido a exigir el cumplimiento de las condiciones antes de hacer la siguiente concesión.

Por eso la respuesta a Villavicencio debe ser firme y sostenida. La primera obligación del Gobierno es esclarecer el atentado, llevar a sus responsables ante la justicia y recuperar la autoridad en los territorios donde estas estructuras reclutan y extorsionan. Cero treguas a quien pone carros bomba. Cero diálogos con quien negocia con explosivos en la mano. Cero beneficios para quien vuelve a empuñar las armas que se comprometió a dejar.

La paz verdadera se construye con autoridad, con justicia y con la ley aplicada a todos por igual. Se construye protegiendo al soldado, que ahora también tiene que vigilar el cielo; al comerciante de Villavicencio que barre los escombros de su negocio y al campesino que paga vacuna para poder sembrar. Diez años después del Teatro Colón, Colombia merece dejar de celebrar firmas y empezar a exigir resultados. Los colombianos lo dijimos en 2016. Lo seguimos diciendo hoy.