El afán de tener una colección de títulos de pregrado, de maestrías y de doctorados, no importa de que sean, se ha vuelto endémico en nuestro medio. Para no hablar de la costumbre de exhibir el paso fugaz por un cursillo en alguna universidad famosa de los Estados Unidos o Europa, o de aducir que ha publicado un libro o estudio en ella. Además, ahora se requieren recomendaciones de personajes, conseguidas a veces a codazos, aunque el recomendador no haya visto nunca al recomendado.

Eso ha llevado a la escandalosa falsificación de títulos y certificados que estamos presenciando. No se trata de que el título sea o no un requisito para optar por un puesto determinado: la falsificación es un hecho. Si la copia de un alumno en un examen puede llevar a su expulsión de una universidad, con la posibilidad incluso de que no sea aceptado en otra del mismo nivel, resulta extraño que una congresista por falsificar títulos sea tan sólo suspendida por tres meses y simplemente reciba un regaño de sus copartidarios.

Sin embargo, también la condición de mujer juega en contra en muchas oportunidades. Desde los tiempos de Eva, se la ha calificado como la responsable de todas las desgracias de la humanidad.

Incluso, algunas religiones exigían y siguen exigiendo, que las mujeres tengan el cabello cubierto, por ser una de las fuentes ‘de tentación’. No sólo entre los musulmanes y los judíos, sino que en el catolicismo se requería que las mujeres al ingresar a las iglesias lo hicieran cubiertas con una mantilla, so pena de ser expulsadas del recinto si el clérigo oficiante así lo disponía. Pocos cuadros sacros en la historia del arte hacen figurar a la Virgen María con el cabello descubierto.

En Colombia, la mujer hasta hace poco tiempo no podía ser bachiller, carecía del derecho al voto y no tenía cédula de ciudadanía, ya que era asimilada ‘a los salvajes y los analfabetos’.

¿Qué hubiera dicho Soledad Acosta de Samper que nació en Bogotá en 1833 y que fue la precursora de los derechos de la mujer en Colombia? Fue la más ilustre novelista, periodista e historiadora colombiana del siglo XIX. Escribió veintiún libros de historia y fundó cinco periódicos, cuando una mujer ni siquiera podía pensar en semejante cosa en nuestro país.

Fue apoyada en forma entusiasta por su padre, el general Joaquín Acosta y por su esposo, el ilustre patricio liberal José María Samper, no obstante que los miembros de la familia eran severos censores de las mujeres.

Joaquín Acosta, padre de doña Soledad, compiló los títulos de nuestro país sobre la frontera con Venezuela y siendo secretario de Relaciones Exteriores los presentó en 1844 a Fermín Toro, ministro de Venezuela, que se vio obligado a reconocer los derechos territoriales de Colombia, no obstante que el país vecino había exigido toda la Guajira y gran parte de los Llanos Orientales.

Como Soledad Acosta de Samper no tenía ningún pregrado, ni maestrías ni doctorados, seguramente ahora no tendría otra alternativa que vender chontaduros en la calle.

Entre tanto, los grupos armados, con gobiernos anteriores que se hicieron los de la vista gorda, incorporan niñas a sus huestes para saciar los apetitos sexuales de sus jefes...