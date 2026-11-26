Cuando las cosas se ponen duras nos damos más cuenta de la cantidad de problemas que tenemos como país. Lo que está pasando no es solo culpa del gobierno Petro, aunque es claro que las dificultades se potenciaron los últimos cuatro años.

El aparato estatal ha venido creciendo desde los años noventa, no solo por las nuevas entidades que creó la Constitución del 91, sino por el crecimiento de la burocracia. Los acuerdos entre el Gobierno y el Congreso, llamados coloquialmente mermelada, explotaron en puestos, en OPS y en contratos al Estado.

Es por eso que gran parte de la responsabilidad recae en el Congreso, que debe reformarse enteramente para volverlo un ente eficiente y menos costoso de lo que es hoy en día.

Lo primero que se debe hacer es reducirlo en tamaño. Hoy en día hay 103 senadores que se eligen en circunscripción nacional y 183 representantes a la Cámara que se eligen por circunscripción departamental. Mi propuesta es que los senadores se elijan departamentalmente y los representantes provincialmente. Esto hará las campañas políticas más baratas y la representación más cercana a los ciudadanos.

Debería haber 50 senadores por censo electoral, dos en los departamentos grandes y uno en los de poca población. Así mismo, 100 representantes a la Cámara que se elijan provincialmente por censo electoral también.

Con esto bajaríamos a 150 congresistas de los 286 actuales.

En cuanto a las listas, todas deben ser cerradas. No podrá haber listas de voto preferente, esto hace que los elegidos sean los que el partido defina y que se busque que se vote por la ideología, más que por el cacique electoral que tiene puestos y contratos.

En cuanto al funcionamiento del Congreso, se deben reducir los gastos adicionales que tienen los parlamentarios. Las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) que hoy tienen 50 salarios por congresista, deben bajar a la mitad para que contraten a quienes verdaderamente les van a ayudar a tramitar leyes y a hacer estudios. Esto para que dejen de contratar a influencers, los que les manejan las redes sociales y a líderes políticos que les ayudaron en las elecciones. Todos sabemos que muchos congresistas terminan pidiéndoles a su UTL un porcentaje del salario por derecha, insólito. Ya ha habido casos de público conocimiento sobre el tema.

Esto terminaría generando un ahorro anual de más o menos de $ 700 mil millones al año. Si además, se reducen los esquemas de seguridad a niveles normales y también baja la burocracia administrativa del Congreso, podríamos estar llegando a un ahorro de un billón anual.

Todavía no hemos contabilizado el ahorro que se puede generar en la reposición de votos, no sólo por el menor número de candidatos. También por el hecho de ser elecciones regionales y provinciales, el costo es menor.

El problema al final para poder hacer estos cambios, es que el Congreso ha demostrado que es incapaz de auto reformarse. Todos los intentos hasta ahora han sido fallidos. La única manera es metiendo a los colombianos en esta aventura, que sea el pueblo quién les exija hacerlo de manera que les quede imposible seguir haciéndole conejo al país.