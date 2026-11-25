Ya lo dije en Nos Cogió la Noche Opinión y lo vuelvo a afirmar sin rodeos. Para mí, Verónica Estrada Holguín no es una supuesta implicada, sino alguien que fabricó títulos falsos para engañar al Estado y llegar al Congreso. Según lo que certificó la Universidad Nacional, ella nunca estudió ni se graduó de Ingeniería de Minas. Por su parte, el colegio de Caramanta confirmó que no terminó el bachillerato, pues llegó apenas hasta octavo grado y abandonó sus estudios, lo que demuestra que su diploma es falso.

Además, el COPNIA tampoco le expidió ninguna tarjeta profesional. Aun así, con esos papeles logró firmar un contrato por 78 millones de pesos en la DIAN durante 2025 y hoy ocupa una curul por el Pacto Histórico.

Como ya lo he advertido en el programa, esta falsificación de documentos no empezó con su llegada al Congreso. Estrada ya venía usando esa misma estrategia desde antes para conseguir otros puestos, incluido el de la DIAN. Por eso es urgente que la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría revisen cada trámite y cada informe que ella firmó en esa entidad. Deben poner especial atención en los temas de minería, que eran justo su responsabilidad allí, para asegurarse de que no haya repetido la misma práctica de avalar documentos e informes falsos.

Cabe preguntarse por qué el Pacto Histórico no revisó su hoja de vida cuando se presentó a la consulta de octubre para buscar un lugar en la lista cerrada a la Cámara por Antioquia. Entregaron un aval sin exigir siquiera los requisitos mínimos, y esa omisión los hace tan responsables como a ella. Los partidos tienen que responder por los avales que entregan porque así lo manda la ley. El artículo 107 de la Constitución dice claramente que las colectividades deben organizar sus procesos internos para elegir candidatos y asegurar su idoneidad. A su vez, los artículos 4, 5 y 10 de la Ley 1475 de 2011 les exigen verificar las hojas de vida y asumir las consecuencias por los avales que firman, así que no pueden simplemente lavarse las manos.

Por eso insisto en la misma pregunta que hice en Nos Cogió la Noche Opinión. A esos compañeros de su partido que hoy se muestran indignados y le piden que renuncie a la curul, seguramente buscando evitar que les apliquen la silla vacía, yo les pregunto por qué no exigen también sanciones y consecuencias inmediatas para los directivos de la colectividad y para quienes expidieron ese aval. Tanto los directivos como los responsables de firmar ese respaldo deben renunciar y responder por no haber revisado sus papeles. Si vigilar eso era una obligación legal del partido, la culpa no termina en Estrada, sino que alcanza de lleno a quienes la respaldaron sin verificar nada.

Pedir únicamente la salida de ella mientras guardan silencio sobre los directivos resulta incompleto, muy conveniente y hasta cómplice.

El castigo no puede quedarse solo en lo individual. En el plano moral, tanto el partido como sus directivos deben asumir el costo político por entregar un aval sin verificar nada. En lo jurídico, hace falta aplicar las sanciones electorales que contempla la Ley 1475 por falta de control, definir una responsabilidad solidaria y avanzar hacia inhabilidades colectivas o recortes en la financiación pública para las colectividades que repitan estas fallas. Ni la Constitución ni las leyes están hechas para amparar la mentira como un camino hacia el poder, así que los directivos y quienes firmaron ese respaldo tienen que responder por sus actos.

La justicia tiene que actuar contra Estrada y revisar con lupa cada trámite y cada informe que firmó durante su paso por la DIAN, poniendo especial atención en los temas mineros para descartar que haya validado documentos falsos. Al mismo tiempo, se deben exigir consecuencias reales para los directivos del Pacto Histórico y para los responsables de expedir ese aval sin ningún filtro.

A mi juicio, todo esto ya está probado y documentado, y la ciudadanía merece que el engaño deje de funcionar como una puerta de entrada al Estado. La falsificación de documentos golpea de frente al Estado de derecho y no se le puede tolerar ni a los individuos ni a los partidos políticos.