El lunes Wall Street tuvo su mejor día desde abril de 2025. Nvidia restituyó a Jensen Huang, su acción subió 31 % y el Nasdaq 6,5 %, después de haber perdido 10 % en una semana. Pero mire la secuencia: jueves, −2,3 %; viernes, −5,3 %; lunes, +6,5 %. Así no se mueve un mercado tranquilo. Así se mueve uno dominado por operadores de corto plazo y por las tasas de interés, que este año subieron de 3,97 % a 5,31 % en el bono del Tesoro a diez años.

Ya vimos esta película dos veces, y las dos dejaron la misma lección. No es una lección sobre el miedo. Es sobre la asimetría.

La gráfica compara el comportamiento del índice Nasdaq Composite tras alcanzar su máximo histórico en 2026 frente a los desplomes de 1987 y 1998, mostrando que tras el rebote del lunes 23 (-12,7 % desde el pico) la trayectoria sigue el patrón previo a una segunda caída antes de la recuperación definitiva. Foto: Suministrado a SEMANA API

1987: la oportunidad era Japón

En 1987 también subían las tasas, de 8,8 % a 10,2 % en dos meses, y también mandaban las máquinas: programas que vendían de forma automática cuando el precio caía. El Nasdaq perdió 11 % hasta el viernes 16 de octubre, se hundió el lunes y el martes, rebotó 7,4 % el miércoles y después cayó otro 17 %, hasta quedar 36 % por debajo de su máximo. Compare ese rebote de un día con el 6,5 % de este lunes.

En ese momento casi todos señalaban la misma burbuja: Japón, la bolsa más cara del mundo. Muchos daban por hecho que el crash la reventaría. Pasó lo contrario. El Nikkei cayó 20 %, recuperó su nivel en menos de seis meses y dos años después estaba 85 % por encima de su mínimo. El Nasdaq tardó casi dos años solo en volver a su máximo. La burbuja japonesa sí estalló, pero en 1990: dos años y 85 % más tarde.

1998: la oportunidad era el Nasdaq

En 1998 el detonante fue otro. Rusia dejó de pagar su deuda y un fondo gigantesco, LTCM, quedó al borde de la quiebra. El Nasdaq cayó 25,6 %, rebotó 17 % en tres semanas y volvió a caer 19 %, hasta quedar casi 30 % por debajo de su máximo. La burbuja que todos daban por terminada era la de internet.

La Reserva Federal recortó tasas tres veces, y lo que siguió fue la mayor oportunidad de inversión de esa generación. Desde el mínimo de octubre el Nasdaq subió más de 50 % en tres meses y se multiplicó por 3,5 en diecisiete. Esa burbuja también estalló, en el 2000, y quien no vendió lo devolvió todo. Pero el premio estuvo ahí para quien compró en la segunda caída.

La asimetría de hoy

Lo que estamos viendo no es el fin de la inteligencia artificial. Es una megapurga de los apalancados: quienes compraron con deuda, con opciones o con fondos que multiplican por dos o por tres el movimiento de cada día. Nvidia cayó más de 40 % en un mes y subió 31 % en una sesión. Eso no lo hace el valor de una empresa; lo hacen las liquidaciones forzosas. En 1987 la purga fue de los programas automáticos y en 1998 fue de LTCM. Cuando termina, los activos quedan en manos más firmes y a mejor precio.

La lección es incómoda. En los dos casos la oportunidad estaba en el activo que el pánico señalaba como culpable, y llegó después de la segunda caída, no con el primer rebote. Hoy ese activo es evidente: los semiconductores, con Nvidia a la cabeza. Y a su lado está la energía, porque la inteligencia artificial se fabrica con chips y se alimenta con electricidad. Hay además una razón nueva para tomarlo en serio. Según la prensa estadounidense, el presidente Trump llamó a Huang “tesoro nacional” y presionó por su regreso. La inteligencia artificial ya es un asunto de seguridad nacional, y ni Washington ni Pekín pueden dejar que esa carrera se quede sin financiación.

Los números muestran por qué hablo de asimetría. Quien compró el Nasdaq siete semanas después del máximo, que es donde estamos, soportó en 1998 otro 10 % de caída y ganó 221 % en menos de dos años. En 1987 soportó otro 28 % y ganó 16 %: ese año el premio no estaba en Nueva York sino en Tokio. Acertar con el activo importó más que acertar con el día.

¿Qué falta para que empiece el gran rally? En las dos películas fue la Reserva Federal la que detuvo la caída. Hoy está subiendo tasas, y el mercado le asigna 95 % de probabilidad a otra alza en diciembre. Y las monedas todavía no creen en el rebote: la TRM pasó de 3.302 pesos el 13 de noviembre a 3.506 este martes, y siguió subiendo el mismo lunes en que el Nasdaq celebraba. Mientras la Reserva Federal no haga una pausa las monedas emergentes o no se calme, yo esperaría la segunda caída para comprar semiconductores y energía, por partes y sin deuda.

Puedo estar equivocado, y quizá el viernes fue el piso. Pero la historia sugiere que el rebote que todos celebran rara vez es la oportunidad. La oportunidad llega después, cuando ya nadie quiere la burbuja. Jensen volvió. La ganga todavía no.