El más reciente ataque con drones, en La Jagua de Ibirico, Cesar, dejó un nuevo militar asesinado, el Soldado José Epieyú, y doce heridos. El pasado12 de noviembre, en Tibú, cuatro militares murieron; el Cabo Segundo José Luis Sánchez y los Soldados Profesionales Jeiner Pineda, Yair Méndez y Gerson Plazas y cinco más resultaron heridos por los explosivos. Las autoridades investigan la responsabilidad del ELN y la posible operación desde territorio venezolano.

Cinco días antes otro ataque contra el Cantón Militar de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, mató a tres militares, pero esto no es inicio ni el fin al parecer, en diciembre pasado, en Aguachica, fueron siete los asesinados. Nombrarlos importa, porque la cifra borra a las personas, y las cifras son abrumadoras: un estimado de 44 militares y policías asesinados desde el 2024, entre enero y el 1 de octubre de este año hubo 318 ataques efectivos con drones en Colombia, uno cada 20 horas, más que los 277 de todo 2025 y los 119 de 2024 según la Fundación Ideas para la Paz.

No es un fenómeno exclusivamente colombiano. Desde el conflicto del Donbás en 2014, los drones comenzaron a transformar las operaciones militares; en Nagorno-Karabaj, entre Armenia y Azerbaiyán, demostraron su capacidad ofensiva en 2016 y especialmente en 2020. La guerra de Ucrania, desde 2022, aceleró su masificación y sofisticación.

Hoy, esta amenaza se extiende por Oriente Medio, África y América Latina, donde grupos armados ilegales también la utilizan. Según ACLED, desde 2018 se han registrado cerca de 670 eventos con drones armados en Latinoamérica; de los 182 municipios afectados, 97 están en Colombia. Del Donbás a Tibú, la guerra que parecía lejana hoy golpea a nuestras tropas y comunidades. Colombia es el epicentro latinoamericano de esta amenaza que cae del cielo.

La lección mundial es brutal y sencilla: el dron abarató capacidades para el terrorismo. Un aparato comercial de pocos cientos de dólares, adaptado en un taller clandestino, puede matar a un soldado formado durante años o dejar fuera de servicio un radar de la Aerocivil. Los grupos ilegales ya tienen escuadras de droneros y emplean drones kamikaze, ataques en enjambre y aparatos guiados por fibra óptica, inmunes a los inhibidores, la asimetría de costos castiga a quien se defiende con medios caros y lentos.

Colombia no ha estado quieta, pero pareciera que no se avanzará. La resolución de la DIAN que restringe la importación de drones rige desde enero, aunque golpea más al usuario legítimo que al contrabandista. El Ejército neutraliza la gran mayoría de los intentos de ataque, pero el volumen es tan alto que el pequeño porcentaje que pasa basta para dejar víctimas cada semana. Entretanto, la ley que debía regular los drones y los sistemas antidrones se archivó sin primer debate, y el Escudo Nacional Antidrones quedó en revisión con el cambio de gobierno.

La transparencia contractual es innegociable, pero la revisión excesiva no puede convertirse en un vacío para la protección en el peor momento de la amenaza. Cada mes sin capacidades desplegadas en Catatumbo, Cauca, sur de Bolívar, Cesar y Arauca se cuenta en féretros. Ucrania entendió que la innovación en defensa no puede ser exclusiva del Estado o bajo su burocracia; por eso incorporó empresas privadas y startups mediante iniciativas como Brave1, acelerando el desarrollo, las pruebas y la adquisición de drones, sistemas antidrones e inteligencia artificial. Colombia debe aprender de esa experiencia y convertir la cooperación entre el Estado, la industria y la academia en capacidades reales, antes de que la burocracia siga costando vidas.

La cooperación internacional debe pasar del intercambio de diagnósticos a la transferencia de conocimiento y a la acción coordinada. Necesitamos aprender de quienes enfrentan drones de bajo costo, enjambres y nuevas formas de evasión electrónica. Y regular con inteligencia: perseguir las redes ilícitas sin castigar indiscriminadamente la innovación y los usos civiles legítimos.

Colombia necesita un Plan Nacional Antidrones integral, con liderazgo institucional, marco normativo y doctrina unificada, que articule sistemas de detección y alerta temprana; defensa electrónica y tecnológica en capas, con capacidades de neutralización frente a nuevas amenazas; protección física de instalaciones militares e infraestructura estratégica; e inteligencia para anticipar ataques, identificar redes de financiación, abastecimiento y contrabando. Esta estrategia debe complementarse con desarrollo de capacidades propias, innovación tecnológica, capacitación y entrenamiento permanente, cooperación internacional y participación activa de la industria privada y la academia.

No se trata únicamente de adquirir equipos, sino de construir una capacidad nacional sostenible que permita proteger vidas, anticiparse a las amenazas y posicionar a Colombia como referente en seguridad y defensa del futuro.

El cielo del colombiano no puede ser para el uso de los violentos. Se lo debemos a nuestros soldados caídos, a sus familias y a las comunidades amenazadas, Colombia debe anticiparse a las amenazas, mirar al futuro y convertirse en referente de innovación, tecnología y defensa. La guerra cambia presurosamente y nuestro país debe asumir el liderazgo, recuperar la iniciativa y garantizar que la vida de quienes defienden la Patria y de todos los colombianos esté por encima de cualquier amenaza.