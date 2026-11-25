El jueves 19 de noviembre, frente al Ministerio del Trabajo, me gritaron “ministra, a la calle” y “ciega, sorda y muda”. En el andén de la entrada alguien escribió con aerosol mi nombre, mi cargo, un insulto que no voy a repetir y la palabra “inútil”. Hay que llamar las cosas por su nombre: eso no es crítica política. Un insulto pintado en la puerta de una entidad pública contra una mujer que ejerce un cargo es violencia verbal y simbólica, y la Ley 2453 de 2025 protege frente a ella a las mujeres en el ejercicio de la función pública. Es, además, el mismo mecanismo de todo acoso: primero se humilla, después se presiona.

De lo que gritaron, hay algo que sí tomo en serio. Frente al acoso en el trabajo, el Estado colombiano en el gobierno anterior fue ciego, sordo y mudo. Ciego ante la contratista a la que no le renuevan el contrato después de decir que no. Sordo ante la denuncia que se queda en la oficina que depende del mismo jefe al que se denuncia. Y mudo cuando los protocolos existían en el papel y nadie los aplicaba. Hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hay que decirlo sin rodeos.

La conducción del sector trabajo está hoy en manos de mujeres: la ministra, las dos viceministras, la presidenta de Colpensiones y la superintendente del Subsidio Familiar. Eso quiere decir que en este sector el techo ya se rompió. Pero un techo roto arriba no sirve de nada si abajo, en cualquier oficina, una contratista sigue negociando su renovación con alguien que le pide algo a cambio. Romper el techo no es llegar. Es usar el lugar al que se llegó para que las demás puedan trabajar sin pedir permiso y sin miedo. Esa es la responsabilidad que asumimos.

El caso más grave es el de las contratistas. Una mujer vinculada por orden de prestación de servicios no tiene jefe en el papel. Pero hay alguien que certifica sus entregables, alguien que tramita sus honorarios y alguien que decide, en la práctica, si su contrato se renueva. Ese poder, mal usado, abre la puerta a la presión indebida y al acoso sexual. Y la amenaza más eficaz no es el despido. Es la no renovación, porque no deja rastro: el contrato se termina y nadie tiene que dar explicaciones.

Colombia no necesita más leyes. Necesita que se cumplan las que tiene. La Ley 1010 de 2006 excluyó los contratos de prestación de servicios sin subordinación laboral, pero la Ley 2365 de 2024 y el artículo 18 de la Ley 2466 de 2025 ampliaron la protección frente al acoso y la violencia en el trabajo, sin importar la modalidad de vinculación. Hoy existen reglas claras: el acoso sexual no es conciliable, ninguna víctima está obligada a confrontar a su agresor y, si el señalado es su superior jerárquico, interviene la Inspección del Trabajo. La ley establece medidas de protección que deben adoptarse en cinco días hábiles y garantías contra las represalias, incluida la ineficacia del despido o la destitución dentro de los seis meses posteriores a la denuncia, bajo las condiciones legales. Contamos también con la Circular 0076 de 2025, la Resolución 2335 de 2026, que actualizó el protocolo interno del Ministerio, y la articulación con la Fiscalía, la Procuraduría y el sistema SALVIA para fortalecer la atención de las víctimas a través de la Línea 155.

Lo que ha fallado es el cumplimiento. La Corte Constitucional lo advirtió en la sentencia T-239 de 2018: el problema no es la falta de reglas, sino la persistencia de los estereotipos y de las relaciones desiguales de poder. Durante años, muchos protocolos fueron documentos para cumplir un requisito, no herramientas para proteger a nadie.

El Ministerio ha adelantado 4.400 actuaciones de inspección en las que verificó el cumplimiento de las obligaciones de prevención, atención y sanción del acoso laboral, el acoso sexual y otras violencias de género. Ha dado 41 orientaciones a empresas privadas para reportar quejas y sanciones en el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género. Ha acompañado los protocolos de seis entidades públicas, entre ellas la Secretaría Distrital de la Mujer, el INVIAS, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y los Cuerpos Élite del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y el 29 de octubre, 2.832 personas se conectaron a la conferencia del Ministerio sobre qué es el acoso, cómo prevenirlo y cómo actuar.

Las denuncias sobre presuntos contratos públicos a cambio de favores sexuales durante el gobierno anterior, en las que incluso ha sido señalado directamente el expresidente Petro, son de una gravedad que Colombia no puede ignorar y que corresponde esclarecer a las autoridades. Sorprende el silencio de sectores progresistas que antes se daban golpes de pecho como defensores de los derechos de las mujeres. La dignidad femenina no puede estar sometida a la conveniencia política. Lo que se condena cuando involucra al adversario no puede justificarse ni silenciarse cuando las denuncias comprometen a los propios.

Para dejar de ser ciegos, sordos y mudos, el Ministerio del Trabajo asume ante el Senado de la República cuatro compromisos. Primero, formular la política pública contra la violencia, el acoso y la discriminación en el trabajo que ordenó la reforma laboral, con la Subcomisión de Género de la Comisión Permanente de Concertación. Segundo, acompañar a Función Pública y a la Defensoría del Pueblo en el diseño de un canal externo de denuncia para servidoras y contratistas, para que nadie tenga que denunciar ante la misma oficina que depende de quien la acosa. Tercero, actualizar el procedimiento de las Direcciones Territoriales para atender el acoso también como lo que es: un riesgo psicosocial. Y cuarto, una inspección que no se conforme con verificar que el protocolo exista, sino que compruebe que funciona: que las rutas estén activas, que la protección llegue a tiempo y que los contratos de prestación de servicios incluyan las cláusulas que exige la ley.

El acoso no se combate con documentos, sino con instituciones que vean, escuchen y respondan. Este Ministerio no va a ser ciego, ni sordo, ni mudo. Que ninguna mujer en Colombia tenga miedo de ir a trabajar.