La rápida adopción de la inteligencia artificial (IA) está poniendo en primer plano una nueva cuestión crediticia: ¿qué modelos de negocio son más vulnerables a la disrupción? A medida que la IA permite que algunos servicios sean más baratos, rápidos y fáciles de replicar, podría reconfigurar las posiciones competitivas, ejercer presión sobre los modelos de ingresos establecidos y ampliar la brecha entre las firmas capaces de adaptarse y aquellas que no lo logren. Para las instituciones financieras, las implicaciones crediticias dependerán menos de la IA en sí misma que de la eficacia con la que las entidades puedan absorber esta disrupción, al tiempo que protegen sus márgenes, las relaciones con los clientes y su flexibilidad financiera.

En un reciente ejercicio de prueba de estrés sobre IA, Fitch Ratings evaluó 107 subsectores en un horizonte de cinco años frente a tres escenarios: disrupción de los modelos de negocio, sobreinversión en infraestructura relacionada con la IA y deterioro de activos debido a la exposición a prestatarios o garantías vulnerables a la IA. Las puntuaciones, de 0 a 100, indican la vulnerabilidad relativa bajo estos escenarios; no representan probabilidades de incumplimiento, estimaciones de pérdidas esperadas ni previsiones de calificación.

El ejercicio no apunta a una presión generalizada sobre las calificaciones. Sin embargo, identifica áreas en las que una reevaluación adversa de la demanda de IA, o un cambio tecnológico más rápido de lo previsto, podría tener consecuencias crediticias más significativas.

La cuestión clave es si los valores actuales de los activos, los flujos de caja y los modelos de negocio pueden resistir un mercado de IA menos favorable que el que parecen anticipar los actuales niveles de inversión.

La banca privada y la gestión patrimonial se encuentran entre las áreas de servicios financieros en las que la prueba de estrés de Fitch identifica un potencial más significativo de disrupción empresarial relacionada con la IA, con una puntuación de 40. La principal consideración crediticia no es la sustitución generalizada de los asesores. Más bien, la IA podría hacer que ciertos elementos de la construcción de carteras, la planificación financiera, la investigación y la atención al cliente sean más estandarizados y fáciles de ofrecer a un menor costo.

Esto podría incrementar la presión competitiva en los segmentos de clientes mass affluent y con menores activos bajo gestión, donde el asesoramiento es más replicable y los clientes pueden estar más dispuestos a utilizar alternativas digitales. Para las firmas con costos fijos elevados o capacidades tecnológicas limitadas, la reducción de precios o el aumento de los costos de adquisición de clientes podrían afectar el crecimiento de los ingresos, los márgenes y el flujo de caja libre, a menos que estos efectos se compensen con mejoras de productividad, crecimiento de los activos o reducciones de costos.

La IA también podría modificar la economía del modelo de asesoramiento al automatizar elementos de los flujos de trabajo de los asesores, entre ellos la selección y análisis, valoración, comparación con referencias, debida diligencia, elaboración de informes para clientes y preparación de reuniones. Esto podría aumentar la capacidad de los asesores y reducir los costos operativos. Sin embargo, el beneficio crediticio dependerá de si las firmas pueden retener esas ganancias de eficiencia en lugar de trasladarlas mediante precios más bajos, o de si dichas ganancias se ven compensadas por un gasto continuo significativo en tecnología, datos, ciberseguridad, cumplimiento normativo y gobernanza de modelos.

Es probable que el impacto varíe considerablemente dentro del sector. Las firmas que atienden a clientes de alto y ultra alto patrimonio podrían estar más protegidas, dada la complejidad de la planificación patrimonial, la estructuración fiscal, la sucesión empresarial, el asesoramiento transfronterizo y la gestión de relaciones. Las responsabilidades fiduciarias, la rendición de cuentas regulatoria y la importancia de la confianza también limitan la sustitución total de los asesores humanos por herramientas automatizadas.

La escala, la diversificación de las fuentes de ingresos, los datos propios de clientes, la tecnología integrada y una gobernanza sólida probablemente serán factores diferenciadores importantes. Las plataformas de mayor tamaño podrían estar mejor posicionadas para financiar la inversión necesaria para implementar la IA de manera segura y eficaz. Por su parte, las firmas con menor escala, fuentes de ingresos más concentradas o estructuras de costos menos flexibles podrían enfrentar mayores presiones.

Desde la perspectiva del análisis crediticio, la cuestión es si el modelo operativo, la flexibilidad financiera y la propuesta de valor para los clientes de una firma son suficientes para absorber un entorno potencialmente más competitivo e intensivo en tecnología.

Aunque la gestión patrimonial es el ejemplo de servicios financieros más directamente relevante en los resultados de la prueba de estrés de Fitch, podrían aplicarse consideraciones similares a los gestores de inversiones. La IA podría reducir el costo de la investigación, el análisis, el monitoreo de riesgos y la elaboración de informes para clientes, al tiempo que aumentaría la importancia de los datos propios, la infraestructura tecnológica y la gobernanza.

El impacto crediticio dependerá de si las ganancias de productividad superan los costos de implementación y de control continuo, y de si las firmas pueden preservar la resiliencia de las comisiones, la retención de clientes y una propuesta de inversión diferenciada. Para aquellas con escala o capacidad tecnológica limitadas, la IA podría intensificar las presiones competitivas ya existentes en un sector caracterizado por la sensibilidad a las comisiones y la importancia del apalancamiento operativo.

En general, las puntuaciones de las instituciones financieras en la prueba de estrés fueron más moderadas. La diversificación y la regulación, incluidos los requisitos de capital, los colchones de capital y la gestión de riesgos, reducen la vulnerabilidad a nivel sectorial en comparación con los sectores corporativos más expuestos, como las empresas de software, centros de datos, servicios y medios de comunicación.

El principal riesgo para el sector más amplio de instituciones financieras es la disrupción empresarial, principalmente a través de una mayor competencia tecnológica en procesos y productos, incluida la banca minorista y la gestión de activos. El riesgo de deterioro de activos derivado de la exposición a empresas o activos debilitados por la disrupción de la IA, o por una reducción de la inversión en IA, constituye una consideración más relevante para determinados subsectores, como las compañías de desarrollo empresarial (business development companies).