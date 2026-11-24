Rechazar las violencias contra las mujeres parece un acuerdo sencillo, hasta que exige cuestionar a un dirigente al que respaldamos, a un colega que admiramos o a un familiar cercano. Entonces aparecen las excepciones. Que dónde están las evidencias. Que se malinterpretaron sus palabras. Que ella exagera.

Esa disposición a encontrar excusas revela una contradicción que, como sociedad, todavía nos cuesta reconocer y que no siempre somos coherentes con los principios que decimos defender.

Las violencias contra las mujeres no se sostienen únicamente por quienes las ejercen. También encuentran espacio en las conductas que las justifican y en la facilidad con la que trasladamos la responsabilidad a quienes las sufren. Cuando alguien responde “él siempre ha sido así”, termina pidiéndole a ella que se acostumbre, mientras a él no se le exige cambiar.

Esta contradicción adquiere especial gravedad cuando involucra a personas con poder o influencia. Los liderazgos políticos, sociales e institucionales tienen una responsabilidad que va más allá de sus actuaciones individuales. Sus palabras y comportamientos contribuyen a establecer aquello que una sociedad considera aceptable.

Por eso, el acoso, la intimidación y las expresiones que deslegitiman a las mujeres no pueden relativizarse por afinidades políticas, prestigio o relaciones personales. Exigir respeto no significa desconocer el debido proceso, sino garantizar que ninguna denuncia sea desestimada por la posición de quien es señalado.

Las consecuencias de estas respuestas van mucho más allá. Cuando una mujer observa que otra es humillada, desacreditada o expuesta públicamente después de denunciar, puede concluir que guardar silencio es más seguro que buscar ayuda.

Ese temor limita su autonomía, restringe su participación y permite que muchas violencias permanezcan ocultas. También envía un mensaje a las niñas y jóvenes sobre el lugar que pueden ocupar y el costo que podría tener defender sus derechos.

No estamos ante un problema superado. Según la Organización Mundial de la Salud, casi una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual de pareja, o violencia sexual ejercida por otra persona, a lo largo de su vida. Una realidad que persiste y que nos obliga a preguntarnos por qué, después de décadas de avances normativos y sociales, seguimos encontrando dificultades para transformar las conductas que reproducen la desigualdad.

El rezago también alcanza la igualdad de género. ONU Mujeres y ONU DESA advierten en su Panorama de género 2026 que, al ritmo actual, lograrla tomaría 171 años. La distancia frente al compromiso de 2030 nos exige revisar qué debemos cambiar y acelerar.

La Encuesta de Mujeres y Equidad de Género (EMEG 2025), realizada por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), de la Secretaría Distrital de la Mujer advierte que el 68 % de las mujeres y el 78 % de los hombres aceptan al menos una creencia que normaliza las violencias. Además, el 24 % de las mujeres de 18 años o más reportó haber vivido al menos un tipo de violencia en los últimos dos años.

Por eso Bogotá trabaja en varios frentes. No solo desde la respuesta institucional para prevenir, proteger y garantizar el acceso a la justicia, sino también desde las transformaciones culturales en lo cotidiano y las alianzas con todos los actores sociales.

Para ello, el Distrito fortalece las rutas de atención, promueve entornos seguros junto con empresas y comunidades, impulsa el cuestionamiento de las conductas machistas y acerca los servicios a las mujeres en las 20 localidades. El Sistema Distrital de Cuidado también contribuye a transformar las desigualdades históricas que han limitado su autonomía y sus oportunidades.

Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es una oportunidad para reconocer los avances sin confundirlos con una tarea cumplida. Los derechos conquistados necesitan instituciones que los garanticen, liderazgos que actúen con coherencia y una ciudadanía dispuesta a revisar aquello que ha aprendido a tolerar.

Porque el verdadero compromiso con una vida libre de violencias no se demuestra únicamente cuando condenamos lo que hacen otros. También se demuestra cuando somos capaces de cuestionar a nuestro entorno cercano. El respeto a las mujeres es un principio que no puede depender de simpatías, afectos ni conveniencias.