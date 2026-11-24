El derecho a la protesta pacifica es innegable, pero lo que no se puede permitir una democracia es que haya afectaciones a la movilidad, al transporte público, a la tranquilidad ciudadana, así como tampoco que se generen destrucciones a la propiedad pública y privada y mucho menos que se atente contra la vida de nuestros soldados y policías; la pasada jornada de marchas contra el Gobierno del presidente De La Espriella, promovida por Petro y sus alfiles, son una nueva demostración de que la izquierda quiere incendiar el país y que su ‘líder’ es un títere de ideologías siniestras.

Quien se desempeñó ilegítimamente como jefe de gobierno en el período 2022 al 2026, por haber sobrepasado los topes de campaña, como lo establece el artículo 109 de la Constitución Política y donde no ha habido un resultado al respecto por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, lo que convierte a sus integrantes en cómplices por omisión, ahora, desde la plaza pública, busca promover un golpe de estado al inducir a sus seguidores a la violencia con un discurso incendiario manifestando “…quizás no hay que esperar el voto, lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato…”. Una cosa es la libertad de expresión y otra motivar una guerra civil, lo que debe ser castigado por la ley.

La justicia debe actuar en forma oportuna contra quienes quieren formar el caos y la anarquía, pero más especialmente contra quienes utilizan a los ‘sumisos peones’ de sus organizaciones para que dejen de trabajar y salgan a apoyar, con la intimidación del ‘estallido social’, a la obsoleta ideología que tanto daño le ha causado al país durante estos últimos cuatro años. La sindicalización está considerada en la legislación colombiana, pero no se puede permitir que organizaciones como la CUT y mucho menos Fecode, traten de paralizar el país, especialmente esta última que busca lavar el cerebro de nuestra juventud.

La Biblia cita una frase atribuida a San Pablo (Tesalonicenses 3:10), que es muy válida el día de hoy: “Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma”; esto es, si los ‘siervos’ de Fecode o los miembros de la CUT o de otros sindicatos no van a trabajar por apoyar en la calle a los ‘progres’ que tanto daño han causado a Colombia, pues tampoco deben recibir el salario del día perdido en las empresas, en las instituciones y por parte de los cientos de miles de alumnos que no recibieron clase. Si estos trabajadores no reintegran el sueldo del día perdido, son cómplices de la corrupción que corroe las bases de nuestra sociedad y deben ser juzgados por ello.

En caso de que una persona no esté de acuerdo con las propuestas del gobierno, puede pronunciar su discrepancia por intermedio de sus representantes políticos en el Congreso, sin duda el mejor escenario de discusión y conciliación; los parlamentarios han sido elegidos para ser la voz de quienes los eligieron, no para que en este recinto sagrado de la democracia se proteja a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, ni tampoco para que escampen aquellos que falsifican diplomas y mucho menos para los corruptos que dejan comprar su conciencia por unos sucios pesos robados del erario de la nación.

Petro acostumbró a sus ‘seguidores’ a buscar las vías de hecho para mostrar una falsa fortaleza e infundir en la población temor al caos y a la destrucción; las mentiras siguen siendo parte importante de la estrategia zurda para consolidar masas y es por ello que aparentemente muchas personas salieron a la calle tomando como bandera un posible colapso económico del país, sin mencionar que este fue saqueado inmisericordemente por los ‘progres’. Es vergonzoso que la izquierda se oponga al proyecto de Ley de Rescate Económico, cuando ellos son el origen de los ‘cuidados intensivos’ en que se encuentra nuestra economía.

Lo ruin de los zurdos es que mientras el actual gobierno le está practicando, con excelentes resultados, una ‘resucitación económica’ al destrozado país que dejaron los ‘progres’, ellos están impidiendo que Colombia reviva y pueda cumplir con las metas de progreso y prosperidad que merecen los 50 millones de habitantes. De otra parte, pero en forma complementaria, la educación debe ser considerada como un servicio público esencial, alejándolo de cualquier influencia política, sin importar su ideología, evitando que los jóvenes sean utilizados como mercancía o instrumento de los políticos corruptos.

‘Quien calla otorga’, dice el refrán popular; hoy solo se escucha la voz de la izquierda, tratando de hacer daño a la democracia, mientras que el resto de los colombianos mantienen un silencio sepulcral, posiblemente influenciados por el temor a las represalias que caracterizan a un gobierno totalitario, pero afortunadamente esa ideología ya quedó atrás. Muchos se quejan en silencio y otros en los grupos sociales, pero no se escucha el clamor de quienes aman las libertades y rechazan la autocracia que la izquierda busca introducir a la fuerza para hacer de Colombia un esclavo más del comunismo internacional.