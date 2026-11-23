Recientemente se llevó a cabo el Foro La Paz se construye sin impunidad en el Congreso de la República, al cual fui invitado en representación de las víctimas. En dicho foro participaron también afectados de diferentes regiones de nuestro país, quienes calificaron con vehemencia de pedófilos a los secuestradores y exguerrilleros que los sometieron a abusos de todo tipo y torturas que no tienen nombre ni reparación. A esos mismos secuestradores se les premió con un salario mensual, curules en el Congreso, esquemas de seguridad costosos y ni un solo día de cárcel. Estos beneficios, únicamente por reconocer los crímenes que planearon premeditadamente y ejecutaron de forma continuada en el tiempo. Las únicas sanciones por estos abusos han sido el trabajo social o la siembra de árboles —actividades que son recreativas en algunos colegios—, pero que aquí la JEP ha denominado como “sanción” o “reparación”. Definitivamente es un circo que no se acerca a los postulados de justicia y que evade acuerdos internacionales como el Estatuto de Roma, el cual ha sido enfático en dictar medidas carcelarias para estos delitos.

Lo curioso, o no tan curioso en estos tiempos, es que los simpatizantes de la izquierda en nuestro país defienden dicho acuerdo y las posturas de la JEP.

Recordemos que muchos de los dirigentes de izquierda han manifestado su simpatía por las ideas de Friedrich Nietzsche, quien negaba que existieran el bien y el mal, contaminando así su percepción de la realidad y dejándose llevar por una confusión eterna entre lo que es bueno y lo que es malo. Estas ideas, por supuesto, las han filtrado en sus simpatizantes —que en su mayoría desconocen La genealogía de la moral, libro del autor acá mencionado— y que son igualmente ignorantes de las consecuencias que sobrevienen al negar que una conducta delictiva sea algo malo, presentándola, por el contrario, como algo bueno que merece una absurda comprensión y las recompensas ya mencionadas.

Podemos confirmar con facilidad que el ser humano de este siglo es totalmente inconsciente, trastornado por “nuevas realidades” y saturado por una contaminación mental a la que se expone permanentemente a través de la virtualidad que lo engaña; con humanos extraños que modifican sus genitales, se hormonizan, se drogan y asesinan bebés, para después mostrarse altruistas queriendo adoptar. Aunque el ser humano puede tener sentido común, este puede distorsionarse abruptamente cuando los niveles de inconsciencia son altos; defender a violadores de personas inocentes es una clara muestra de la absurda apología del delito a la que nos enfrentamos.

A esto le sumamos el dolor de las víctimas colombianas, que ha sido objeto del mayor fraude institucional en la historia de la justicia del país. Bajo la complaciente sombrilla de la “justicia transicional”, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se ha concebido no para impartir verdadera justicia, sino para garantizar la inmunidad penal y política de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad.

En todo este teatro nos enfrentamos a una paradoja sin precedentes: la dureza con los ciudadanos comunes que cometen delitos frente a la suavidad y benevolencia con las FARC, los grupos criminales y demás delincuentes.

En el sistema penal ordinario, un hecho individual de violencia —como el condenable asesinato a sangre fría cometido en escenarios de descontrol o impulsos emocionales en fechas festivas— es procesado implacablemente. La Fiscalía y los jueces imponen penas ejemplares que superan los 30, 40 o 50 años de cárcel.

En contraste, a los comandantes de las Farc —responsables de la planificación sistemática, fría y sostenida durante décadas de masacres, desplazamientos, secuestros extorsivos, abusos, violaciones y mutilaciones por minas antipersona— el sistema les reserva una benevolencia absurda sin ningún tipo de sanción. De un universo superior a los 13.000 a 16.000 excombatientes de las FARC y miembros de la Fuerza Pública, el balance de condenas privativas de la libertad en centros penitenciarios tradicionales es de cero (0) en 10 años de operación de la JEP. La JEP termina siendo una mentira, una fachada y una entidad sin resultados; solo un espectáculo para los organismos internacionales.

El episodio más bochornoso en la historia de la JEP es el del narcoterrorista Jesús Santrich, quien, tras ser capturado con fines de extradición hacia los Estados Unidos por cargos de narcotráfico cometidos presuntamente con posterioridad a la firma del Acuerdo, recibió la intervención de la JEP aplicando la garantía de no extradición y ordenando su liberación. La lentitud procesal y la permisividad institucional le otorgaron el tiempo y las garantías necesarias para asumir una curul en el Congreso y, acto seguido, esfumarse de las autoridades.

En agosto de 2019, mientras gozaban de beneficios de movilidad e inmunidad procesal en el marco de la JEP, Santrich y sus amigos reaparecieron armados en la clandestinidad anunciando el retorno a las armas bajo las siglas de la Segunda Marquetalia.

A este panorama de evasión se suma un hecho de enorme relevancia jurídica e internacional: actualmente, en los Estados Unidos se encuentran abiertos expedientes de investigación en contra de cabecillas de las Farc y otros criminales vinculados a actividades ilícitas perpetradas con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz.

El marco constitucional que dio origen a la JEP establece taxativamente que cualquier conducta delictiva cometida después del 1 de diciembre de 2016 queda excluida de la justicia transicional, debiendo ser asumida por la justicia ordinaria y quedando sujeta a los mecanismos de cooperación judicial internacional y extradición. Por esto radica la importancia de solicitar estos expedientes, para así juzgarlos en la justicia ordinaria con sanciones y penas reales.

Resulta fundamental advertir que, si bien en dichas investigaciones en territorio estadounidense aún no se ha proferido formalmente un indictment (acusación formal ante un gran jurado), este constituye precisamente el momento procesal más oportuno y estratégico para que el Estado colombiano solicite formalmente al Gobierno de los Estados Unidos la remisión y el intercambio de esos expedientes e información probatoria. De esta manera, podrá lograrse la exclusión inmediata de estos cabecillas de los beneficios que la JEP les otorga.

Inclusive en la tan criticada Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), el Estado colombiano estableció y cumplió con condenas reales de cárcel de hasta 8 años de prisión efectiva. Bajo dicha norma, los desmovilizados de las Autodefensas debieron someterse a penas privativas de la libertad en pabellones penitenciarios de máxima seguridad por periodos de entre cinco y ocho años, acompañadas de la prohibición e inhabilitación tajante de sus derechos políticos, el despojo masivo de sus bienes para la reparación directa de las víctimas y, en el caso de varios de sus principales mandos, la extradición a los Estados Unidos.

Por el contrario, con la JEP, a través de resoluciones e imputaciones en macrocasos como el Caso 01 (Secuestro) o el Caso 03 (Ejecuciones extrajudiciales), cabecillas del antiguo secretariado y altos mandos terminan pagando por miles de secuestros y masacres con labores agrícolas, diplomacia comunitaria o tareas de siembra de árboles. Para las víctimas, resulta indignante que la condena por la destrucción sistemática de miles de vidas termine convertida en una agenda de voluntariado rural sin un solo día de cárcel real.

El aspecto más sangriento e inexcusable de la indulgencia procesal se manifiesta en la pasividad brindada a los delitos basados en género y a la afectación sistemática de menores en los campamentos guerrilleros; puntualmente me refiero al reclutamiento forzado (Caso 07). A pesar de la documentación de más de 18.000 niños y niñas sustraídos de sus hogares para ser abusados y utilizados como carne de cañón en el conflicto, las decisiones de fondo e imputaciones efectivas contra la cadena de mando no han avanzado, permitiendo que la responsabilidad penal de los reclutadores se diluya en el tiempo mientras varios de ellos ostentan cargos públicos. Miles de mujeres violadas o sometidas a procedimientos quirúrgicos inhumanos en la selva observan cómo sus victimarios continúan legislando desde el Congreso o justificando sus conductas como “excesos individuales” o “romances de guerra” sin una sentencia penal efectiva de prisión.

La arquitectura sancionatoria de la JEP entra en colisión directa con los estándares mínimos internacionales sobre impunidad y juzgamiento de crímenes atroces, desconociendo abiertamente los mandatos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tratado adoptado el 17 de julio de 1998.

Este instrumento internacional —ratificado por Colombia mediante la Ley 742 de 2002— creó la Corte Penal Internacional para juzgar los cuatro crímenes más graves de trascendencia para la humanidad: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión (artículo 5). El Estatuto de Roma de 1998 estableció con total claridad la necesidad imperativa de imponer penas carcelarias efectivas en centros de reclusión con penas de prisión de hasta 30 años, o reclusión a perpetuidad en casos de extrema gravedad, complementadas con multas o decomiso de bienes, esto, para los responsables de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

No podemos dejar pasar el derroche exagerado en billones de pesos para el funcionamiento de la JEP. El excandidato presidencial y líder del movimiento Salvación Nacional, Dr. Enrique Gómez, ha expuesto con contundencia las cifras de este derroche en el gasto público: el costo operativo del tribunal compromete anualmente presupuestos que superan los 600.000 a 800.000 millones de pesos, y el acumulado presupuestal desembolsado a favor de la entidad supera holgadamente los $3,9 a $4,5 billones de pesos.

Afortunadamente, la administración de De la Espriella ha ordenado un recorte drástico e inmediato de más de 170.000 millones de pesos al presupuesto operativo de la JEP, redirigiendo más de $100.000 millones a la descongestión de la Fiscalía General de la Nación y la justicia penal.

El balance final de este experimento es incuestionable: un tribunal costoso, diseñado con la complicidad de sectores de izquierda inconscientes sobre lo que es bueno y lo que es malo para lavar las culpas de la criminalidad organizada, respaldado por la tibieza de la diplomacia internacional y pagado con los impuestos de un país al que se le ha negado la verdadera justicia.