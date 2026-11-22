Desde Nueva York llegó una de las noticias económicas más alentadoras para Colombia. La Milagro Week cerró con anuncios de inversión y financiación por 43.205 millones de dólares, más del doble de los 20.000 millones que el Gobierno se había fijado como meta. Detrás de esa cifra hay empresarios, proyectos y oportunidades para un país que necesita recuperar la confianza internacional después del nefasto gobierno de Gustavo Petro, durante el cual la inversión privada mostró un estancamiento y las relaciones con el empresariado estuvieron atravesadas por profundas diferencias sobre la política económica.

El presidente Abelardo De La Espriella entendió la importancia de acercar nuevamente al país a los grandes inversionistas internacionales. Bajo su iniciativa, el vicepresidente José Manuel Restrepo encabezó en Nueva York una intensa agenda de reuniones, acompañado por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín. Ambos llevaron una propuesta económica orientada a impulsar nuevos proyectos y fortalecer sectores productivos que durante años han reclamado mejores condiciones para crecer.

Fueron 223 reuniones individuales con inversionistas y, según el balance oficial, en el 73 % hubo interés en avanzar en oportunidades de inversión. La convocatoria también superó las expectativas. Inicialmente se esperaban 450 asistentes y terminaron participando más de 1.500 personas. La respuesta empresarial refleja el interés que despertó Colombia y la importancia de presentar directamente sus proyectos ante quienes tienen la capacidad de financiarlos.

De los 43.205 millones de dólares anunciados, 21.805 millones corresponden a compromisos empresariales y de organizaciones de conservación, mientras otros 21.400 millones están asociados a financiación multilateral para el sector privado. Son recursos de distinta naturaleza y con diferentes etapas de ejecución. El encuentro permitió reunir a compañías e instituciones financieras alrededor de iniciativas que requieren capital y respaldo para ponerse en marcha.

Transferport anunció 3.450 millones de dólares para el corredor ferroviario La Dorada-Chiriguaná, Avianca presentó inversiones por 3.000 millones para su flota, Parex Resources anunció 2.500 millones para petróleo y gas, y AngloGold Ashanti incluyó una cifra similar para el proyecto de cobre Quebradona, sujeto todavía a autorizaciones ambientales. También aparecen Addi, Greenwood Energy, Grupo Éxito y otras compañías interesadas en ampliar sus operaciones. La variedad de estos proyectos muestra el alcance de la agenda presentada en infraestructura, transporte, energía, minería y comercio.

Un corredor ferroviario puede mejorar el transporte de mercancías y reducir costos logísticos. Las inversiones energéticas pueden impulsar actividades industriales y las nuevas operaciones empresariales pueden ampliar la demanda de trabajadores y proveedores nacionales. El Gobierno calcula que los proyectos anunciados podrían generar más de 55.000 empleos en 24 departamentos y Bogotá. Son empleos potenciales, cuyo impacto dependerá de que las iniciativas avancen hasta su ejecución.

La seguridad ha ocupado un lugar prioritario en la agenda del presidente Abelardo De La Espriella, quien ha planteado una respuesta contundente frente a la criminalidad y los grupos armados que durante años han afectado a los colombianos. Su Gobierno ha puesto el combate contra la delincuencia y la recuperación del control territorial entre sus principales objetivos. Esa decisión tiene una relación directa con la economía, porque los empresarios necesitan garantías para proteger a sus trabajadores, desarrollar sus proyectos y comprometer capital a largo plazo. La seguridad física y jurídica fue precisamente uno de los mejores mensajes defendidos en Nueva York por el ministro Gómez Amín. Su cumplimiento será determinante para el desarrollo de actividades productivas en las regiones.

Convertir los compromisos anunciados en inversiones efectivas será ahora una de las tareas fundamentales. El vicepresidente ha insistido en la necesidad de hacer seguimiento a los proyectos y garantizar que puedan traducirse en empleo y recaudo. Parte de la financiación multilateral había sido anunciada anteriormente y algunas inversiones todavía requieren trámites, licencias o decisiones empresariales. El trabajo realizado durante la Milagro Week permitió establecer contactos y avanzar en conversaciones que pueden facilitar la ejecución de esos proyectos.

La delegación colombiana regresó de Nueva York con un balance que superó ampliamente las expectativas iniciales. Se consiguió reunir a grandes inversionistas, despertar el interés de importantes instituciones financieras y presentar compromisos en sectores fundamentales para la economía. La apuesta del presidente Abelardo De La Espriella por acercarse al sector privado encontró una respuesta favorable. Colombia tiene empresarios capaces, regiones con un enorme potencial y proyectos que necesitan respaldo financiero.

Lo conseguido en la capital financiera del mundo abre una perspectiva alentadora para nuestro país y deja al Gobierno con una agenda de compromisos que puede traducirse en crecimiento económico, nuevas oportunidades de trabajo y mayor bienestar para los colombianos.