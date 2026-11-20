En medio de otra semana de escándalos del desgobierno de Gustavo Petro, sus llamados a un golpe de Estado y las hojas de vida falsas de sus partidarios, un discurso de respaldo a Colombia y a su rumbo económico pasó inadvertido. Merece, sin embargo, que se le preste la debida atención. Me explico.

Se trata del discurso de Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, pronunciado durante la Semana Milagro, en Nueva York, bajo el título ¿Por qué invertir en Colombia?

Sus palabras ofrecen una mirada extraordinaria y prometedora sobre nuestro futuro económico, difícil de vislumbrar en medio de las estrecheces fiscales que atravesamos. Su planteamiento central es que Colombia será un lugar atractivo para invertir durante los próximos diez años, porque combina las oportunidades estructurales que ofrecen sus recursos naturales con un compromiso de manejo responsable de las finanzas públicas y de inversión en infraestructura. Esa combinación hace viables los negocios. Extraordinario.

Cordeiro bautiza esta nueva estrategia para atraer inversión al país como la “Triple A”: Agenda, Acción y Ambición. Es una categoría que, quizá voluntariamente, evoca la calificación más deseada en los mercados: AAA.

La destacada funcionaria afirma que Colombia está estableciendo la agenda correcta: una que pone la inversión privada en el centro, pues esta es la única capaz de sostenerse en el tiempo y alcanzar la escala y la efectividad necesarias para la recuperación económica del país.

En segundo lugar, resalta que el Gobierno está actuando y avanzando con rapidez para poner en marcha esa agenda:

“En sus primeros 100 días, el Gobierno ha presentado dos proyectos de ley de gran importancia: el proyecto de ley de recuperación fiscal y el proyecto de ley de competitividad. Ambos ofrecen a los inversores algo concreto que evaluar. Al mismo tiempo, el Gobierno ha llevado a Nueva York una cartera de proyectos. Son al menos 110, con más de 55.000 millones de dólares en inversión total y 44.000 millones listos para invertirse. Se trata de activos reales que buscan capital real”.

En tercer lugar, resalta la ambición del Gobierno en sus propuestas para el país: “El proyecto de ley de recuperación fiscal es el ejemplo más claro. Propone restablecer un ancla fiscal creíble, con la moderación del gasto como uno de sus principales mecanismos. También propone reembolsar el IVA a los hogares de bajos ingresos a través de EfectIVA. La durabilidad del ajuste fiscal dependerá, en parte, de proteger a quienes tienen menos margen en sus presupuestos. El proyecto de ley también propone RUGE. Otorgaría a las nuevas inversiones calificadas hasta 16 años de estabilidad jurídica y fiscal, además de un tratamiento preferencial para los impuestos corporativos y sobre los dividendos”.

Cordeiro concluye su exposición afirmando que el Banco Mundial confía en la agenda económica del Gobierno y se compromete a ayudar al Gobierno de Abelardo De La Espriella a llevarla a cabo. De hecho, anunció la movilización de 2.000 millones de dólares para financiar proyectos de infraestructura, energía y salud.

Mensajes como este merecen ser repasados y divulgados. A veces, desde afuera nos ven mejor de lo que nosotros mismos nos vemos. Textos como este reavivan la esperanza en una Colombia que la necesita. Es imperativo que empecemos a creer en el renacer de nuestra nación y dejemos de profundizar esa espiral de negativismo, resentimiento, egos y venganza que llevó a Gustavo Petro al poder y que sirve de justificación para la violencia.

¿Qué tal si empezamos a vernos como nos ve nada más y nada menos que el Banco Mundial, y halamos todos para el mismo lado?