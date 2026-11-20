Para el primer libro que escribí, Banqueros en el banquillo, sobre la crisis financiera de 1982 en que quebraron más de 20 entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria (hoy Superfinanciera), utilicé documentos reservados que me facilitó el superintendente, doctor Germán Botero de los Ríos, y mis archivos de las denuncias que publiqué en la Unidad Investigativa de El Tiempo.

Para el último libro que publiqué, Palacino es inocente, empecé creyendo lo que todo el país creía por informaciones de prensa, que en Saludcoop se había presentado un desfalco con dineros de la salud. Al leer los expedientes de la Contraloría, Supersalud y la justicia penal, comprobé que era un montaje. No había pruebas fehacientes. Por ejemplo, la contralora Sandra Morelli sancionó a Palacino por desvío de dineros de la salud al comprar Cafesalud a la Federación Nacional de Cafeteros. Pero ella, cuando se hizo el negocio, era la directora jurídica de la federación y le dio el visto bueno. Su actuación como contralora fue de mala fe. Daniel Coronell fue el primer periodista que denunció a Carlos Palacino, el presidente de la EPS. Le envié un cuestionario sobre varias acusaciones de sus columnas. “Las columnas deben defenderse por sí solas”, me contestó. Un poema místico se defiende por sí solo; una denuncia periodística requiere pruebas irrefutables. Me di cuenta de que Coronell no las tenía. Coronell cuestionó de dónde habían salido los recursos para un hotel y campo de golf llamado Villa Valeria en Restrepo, Meta. “El doctor Palacino me dijo que ese era un negocio suyo y de unos amigos y que no involucraba a Saludcoop. Como sea”, anotó Coronell. Como sea no es la forma de demostrar un hecho. El columnista nunca informó, como era su deber, que Villa Valeria se construyó con un crédito del Banco de Bogotá, entidad que lógicamente no habría aprobado el préstamo si sospechaba que se emplearon recursos de la salud.

El libro acusa a los falsos acusadores que se cebaron contra Palacino, un hombre inocente, y desbarata los cargos falaces de autoridades administrativas y judiciales. Palacino fue condenado por manipular los estados financieros de Saludcoop, pero la sentencia no ofrece pruebas ni detalles de ese hecho. El caso de Saludcoop fue un falso positivo. En lugar de denunciarlo como un acto de corrupción oficial, Coronell se convirtió en el correveidile de los funcionarios públicos que urdieron el montaje. El jurado del Premio Simón Bolívar le otorga a Coronell el premio a la vida y obra porque “ha hecho de la vigilancia del poder su razón de ser”. Es una falsedad del jurado. Coronell no cuestionó las actuaciones hechizas de la contralora Sandra Morelli. Quedó entronizado un precedente. Cualquier periodista puede inventar que el presidente del Grupo Bolívar, o de cualquier institución, se apoderó de dineros de la compañía y con esa plata adquirió propiedades en Colombia y en el exterior. No tendrá que presentar pruebas y, además, la falsa acusación hará méritos para que el Premio de Periodismo Simón Bolívar le otorgue un galardón en el futuro. Ese es el significado del premio a la vida y obra para Coronell. En enero de 2023, él afirmó en Los Danieles: “Palacino se apropió de dineros públicos que debían estar destinados a tratamientos médicos de los afiliados a Saludcoop. Con esa plata compró propiedades en Colombia y en el exterior”. Esa acusación no está sustentada en documentos. Ninguna autoridad acusó a Palacino de esa conducta y Coronell jamás presentó un solo facsímil. Se llaman Margarita Martínez, Jonathan Bock, Juan Pablo Ferro, Ximena Forero, Catalina Gómez, Omar Rincón y Ricardo Silva Romero los jurados que ensalzaron la deshonestidad y, por arte de magia, trocaron el infundio en elogio de la ética y la integridad profesional. Vivir para ver, como decía don Gabriel Cano.

Cuando publiqué el libro sobre Palacino, Coronell escribió: “Lo que no menciona Alberto Donadio es que su cuñado Virgilio Galvis hizo negocios multimillonarios con Saludcoop”. Palacino nunca hizo un negocio con Virgilio Galvis. El jurado premia una falsedad flagrante. ¿Desde cuándo uno responde por los cuñados?

Los jurados del Premio Simón Bolívar son independientes del Grupo Bolívar, que hace 51 años creó y financia el premio. La gestión admirable de las dos directoras, Yvonne Nicholls y Silvia Martínez de Narváez, ha sido aplaudida unánimemente y le debemos gratitud imperecedera al fundador del premio, el perilustre don José Alejandro Cortés. No culpo a la compañía. El Premio Simón Bolívar es víctima de un jurado que se eximió de la verdad. El periodista que participó en un falso positivo es exaltado por un jurado de sus pares. Vivir para ver.