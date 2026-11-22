Hubo un tiempo en que la palabra tenía peso. No porque las personas fueran mejores o más virtuosas, sino porque entendían algo fundamental y era que hablar sobre otro ser humano era una responsabilidad.

Hoy parece que cualquiera puede emitir una opinión ante miles de personas con un clic. Las redes sociales nos dieron el poder de amplificar nuestra voz, pero también multiplicaron nuestra capacidad para hacer daño. Una acusación puede volverse viral antes de que aparezca la primera evidencia y una sospecha puede recorrer el mundo antes de que los hechos tengan oportunidad de ponerse de pie. Pareciera que una mentira bien contada suele viajar mucho más rápido que una verdad cuidadosamente demostrada y lo más triste es que volamos tan corto de un lado a otro que a veces la mentira se vuelve un hecho y jamás rectificamos.

Lo preocupante no es únicamente que existan personas dispuestas a señalar sin pruebas, porque al final siempre las ha habido. Lo que me saca de lugar es la facilidad con la que los demás están dispuestos a creer.

Solo veamos escándalos, acusaciones y cualquier crisis mediática reciente. Aparece un video de treinta segundos sin contexto, una captura de pantalla cuya autenticidad nadie verifica o una publicación acompañada de una narrativa emocionalmente convincente. En cuestión de horas, miles de usuarios emiten veredictos y los comentarios se convierten en sentencias mientras los “me gusta” parecen validaciones y las veces que se comparte un contenido terminan funcionando como una especie de prueba colectiva.

Sin darnos cuenta, hemos comenzado a confundir popularidad con verdad. Lo viral no necesariamente es cierto y comprobado.

La consecuencia me parece super riesgosa porque hemos invertido uno de los principios más importantes de cualquier sociedad civilizada. Es como el mundo al revés. Durante siglos entendimos que una persona era inocente hasta que se demostrara lo contrario, ahora en demasiados espacios físicos y digitales, parece que el procedimiento es exactamente el opuesto, primero se acusa, después se juzga. Mucho después, si queda tiempo e interés, se buscan los hechos.

Y cuando finalmente aparecen las pruebas que contradicen la acusación inicial, ya es demasiado tarde. La corrección nunca alcanza la velocidad del señalamiento.

Pensemos algo, la reputación es uno de los patrimonios más frágiles que posee una persona, puede tardar décadas en construirse y apenas unas horas en deteriorarse. Sin embargo, observamos cómo nombres, trayectorias y vidas enteras son sometidos al tribunal de la opinión pública sin las mínimas garantías que exigiríamos en cualquier otro escenario.

Las redes sociales democratizaron la voz, pero también democratizaron el juicio. Hoy cualquiera puede convertirse en investigador, fiscal, juez y jurado desde la comodidad de una pantalla. Lo que antes exigía evidencia ahora puede reemplazarse por indignación.

Cada vez que repetimos una información que no hemos verificado nos convertimos en parte de la cadena del daño, cuando elegimos creer una versión porque coincide con nuestros prejuicios, debilitamos nuestro compromiso con la verdad. Cada vez que participamos en una conversación que condena a alguien sin evidencia suficiente estamos colaborando, consciente o inconscientemente, con una injusticia.

La integridad no se demuestra únicamente diciendo la verdad. También se demuestra cuando nos negamos a difundir aquello que no sabemos si es cierto y cuando tenemos la humildad de reconocer que desconocemos los hechos completos, esto implica, que resistimos la tentación de sumarnos al linchamiento colectivo que tan frecuentemente recompensa el algoritmo.

Quizás uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo sea recuperar el respeto por la palabra. Quiero recordar que opinar no nos exime de la responsabilidad y que una versión no es un hecho, y que una foto no es una investigación y es que miles de personas creyendo algo no lo convierten en verdad.

Detrás de cada nombre que aparece en una publicación existe una persona real que deberá convivir con las consecuencias de aquello que otros decidieron decir sobre ella. Si el personaje es culpable pues que se asuma las consecuencias de su mal actuar, pero ¿y si es inocente y nos lo llevamos por delante?

Creo que la justicia comienza cuando exigimos evidencia y la injusticia comienza cuando compartimos acusaciones. En un momento donde una mentira puede hacerse viral en minutos, defender la verdad sigue siendo un gran acto de valentía. ¿te quedarías con la comodidad de aguantar una mentira disfrazada de verdad?