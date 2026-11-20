Hace poco me llamó la atención la queja de un usuario en redes. ¿Cómo es que el yogur griego en Colombia vale cuatro veces más que en Alemania? La explicación es tan interesante (para el economista) como frustrante (para el consumidor). No solo es el yogur griego, son muchísimos productos que seguirán siendo caros hasta que pase algo que quisiera poner sobre la mesa, ahora que el país tiene un gobierno interesado en la prosperidad socioeconómica y no en el estancamiento abultado de narrativas.

Volvamos a la leche, base del yogur griego. Tomando los datos más recientes de la FAO (2024-2025), Alemania produjo 33.8 millones de toneladas anuales, es decir, 408 kg por persona. Colombia produjo por su lado 7.9 millones, es decir, 159 kg por persona. Con esto tenemos una pista: en Colombia producimos mucho menos. Otra es la infraestructura, que salta a la vista para cualquiera que ha visto ambos países o al menos fotos fidedignas de sus carreteras y vías férreas: Si comparamos el índice de infraestructura del Instituto IMD, Alemania está en el puesto 13 y Colombia en el puesto 56.

Con estas pistas me devuelvo a mi experiencia en el sector de lácteos y comercio en tres empresas, incluyendo el grupo Edeka de Alemania, lo que sería equivalente al Éxito en Colombia. Cuando salí de la universidad, antes de dedicarme a la economía y a la psicología, me dediqué a compras y desarrollo de marcas en el área de quesos, leche, yogur, etc. Es decir, la llamada ‘línea blanca’. Cuando visitábamos las fábricas, la parte tecnológica era impresionante, sí, pero no responde nuestra pregunta. Lo interesante era que el mercado no estaba concentrado en unos pocos actores. Prácticamente en todas las regiones hay una docena de empresas medianas a grandes que dominan partes del mercado lechero e inclusive exportan.

En Colombia, el panorama es distinto, porque no hay una red empresarial parecida al llamado mittelstand alemán, que se traduce en algo así como una red de potentes pymes, más medianas que pequeñas, que sostienen la economía. No tienen que ser gigantes para tener lo que llamamos ‘economías de escala’: cuanto más produzco, más barata se vuelve cada unidad. Estas economías de escala las conocen bien los grandes actores del sector lechero colombiano, pero son apenas unos pocos.

Más allá de estos puntos, está el problema clásico del ingreso relativamente bajo en Colombia, que no se mejora con subidas extremas del salario mínimo. Ese problema tampoco permite que haya una demanda masiva en todas las regiones por productos más allá de una canasta familiar expandida. En otras palabras, habrá demanda por leche, pero no al mismo nivel por productos como yogur griego, kéfir, etc.; porque son todavía un lujo. Sin embargo, algunos discounters (D1 & sus competidores) han logrado romper un poco esta barrera. Recuerdo el chiste de un twittero hace años diciendo: “¡Gracias D1 por democratizar el jamón serrano!”. Le doy toda la razón. Curiosamente, el modelo del discounter nació hace varias décadas en Alemania, con la disrupción de Aldi, una cadena que está en 18 países.

A esto se tiene que agregar necesariamente el problema del dinero caro, es decir, la tasa de interés alta, y de la inflación que ha vivido el país. Pero ambos son un síntoma y no el origen del problema, que tiene solución en el mediano y largo plazo.

¿Qué salida tenemos entonces para democratizar el famoso yogur griego y mucho más? Los problemas que mencioné ya sugieren que el camino es complejo, pero esperanzador. Cuanta más y mejor infraestructura y seguridad para pasar por ella haya, más baratos serán los costos de transporte. Cuanto más crezcan las empresas pequeñas y se establezcan en distintas regiones, más economías de escala tendrán. Cuanto más se expandan, más personas contratarán. Tan solo imaginen una región tan poderosa en el sector lechero como lo es el Caquetá, si no hubiera problemas de seguridad. Qué distinto sería todo.

Esto nos lleva a un punto decepcionante para los que creemos en el emprendimiento: no, no faltan emprendedores. Hay muchos y los hay brillantes, pero si la economía es precaria, el mercado interno está desintegrado y sus costos laborales son enormes, se quedarán en el ‘emprendedurismo’, no en el emprendimiento escalable.

La reflexión a la que esto lleva implica una necesidad de reformas y avances económicos profundos y estructurales, que finalmente ‘salen a carretera’ con los planes del gobierno, al menos eso espero con optimismo. Más allá del dolor de cabeza de la Ley de Rescate que tenemos todos, el verdadero rescate viene en volver a Colombia un país competitivo, no un centro de estancamiento, resentimiento o narrativas inconvenientes, cosa que ha estado en la fatídica agenda de algunos gobiernos anteriores. Esperemos que, en un tiempo bueno, como debe y puede ser, el yogur griego y muchos otros productos sean más baratos aquí que allá.