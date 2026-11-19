“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, por su origen o por su religión. Para odiar, la gente tiene que aprender, y si pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar”. Lo dijo Nelson Mandela, un hombre que pasó veintisiete años en una celda y salió de ella sin sed de venganza, convencido de que un país solo se salva cuando aprende a mirar a todos sus hijos como iguales. Vale la pena empezar por ahí, por esa frase, porque en Colombia llevamos siglos aprendiendo a odiar lo que debimos aprender a honrar, y porque a la gente se le olvida, con una facilidad que da vergüenza, de dónde venimos.

Venimos de una historia escrita con cadenas. Durante más de tres siglos, miles de hombres, mujeres y niños fueron arrancados de África, hacinados en barcos donde muchos no sobrevivieron a la travesía y desembarcados en puertos como Cartagena de Indias, que se convirtió en uno de los grandes mercados de seres humanos de toda la América española. Allí los vendían, los enviaban a trabajar en las minas de oro del Pacífico, en los ingenios y en las haciendas del valle del río Cauca, esas mismas tierras fértiles que hoy rodean a Cali y que se levantaron sobre la espalda de quienes jamás recibieron un solo peso por su trabajo. Les quitaron el idioma, los dioses y hasta el apellido, pero no pudieron quitarles el tambor ni la memoria. Por eso hubo cimarrones que se fugaron y levantaron palenques, aldeas de hombres libres escondidas entre el monte, y por eso en San Basilio de Palenque, bajo el liderazgo de Benkos Biohó, se dijo en voz alta que la libertad no se mendiga, se conquista.

Y cuando llegó la hora de fundar la República, fueron negros y mulatos quienes pusieron el pecho. Pedro Romero, el lancero del barrio Getsemaní, fue una de las voces que empujó el grito de independencia en Cartagena. José Prudencio Padilla, un hombre negro nacido en La Guajira, comandó la Armada y selló la victoria naval de Maracaibo, y años después fue fusilado en Bogotá por esa misma república que ayudó a parir. Los ejércitos libertadores se llenaron de afrodescendientes que pelearon por una libertad que a ellos mismos tardaron décadas en reconocerles.

Pero a nosotros se nos olvida. Se nos olvida porque es más cómodo, ya que la historia incómoda no sale en los noticieros ni en los libros de texto, porque es más fácil reírse del apodo o del acento que preguntarse por qué un pueblo entero sigue pagando una deuda que nunca contrajo. Según el DANE, Cali concentra 263.257 personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; Buenaventura, 220.399; Cartagena, 179.901, y Tumaco, 112.565, de acuerdo con el Censo de 2018. Son ciudades donde la identidad afrodescendiente no es un elemento secundario, sino parte fundamental de su historia, su cultura y su vida cotidiana. Son los hijos del Pacífico y del Caribe, los de Quibdó y Tumaco, los de Buenaventura y Cartagena, los de Cali, que es la ciudad con mayor población afro del país. Son los que pusieron el ritmo de la salsa que nos hizo famosos en el mundo, los que cantan los alabaos y las chirimías, los que dieron deportistas que nos hicieron llorar de emoción con una camiseta amarilla, los que cocinan el encocado y el sancocho que nos reúne a todos en la misma mesa. Son médicos, ingenieros, maestras, campesinos, policías, soldados y líderes sociales. Son parte de nuestra sangre, de nuestra música, de nuestra comida y de nuestro orgullo, y aun así hay quienes los siguen mirando por encima del hombro.

Y por eso lo que ocurrió el pasado 15 de noviembre en el barrio Obrero de Cali no es un episodio suelto, es la cara de una herida vieja. Una joven auxiliar de la Policía Metropolitana de Cali cumplía su deber en un operativo de control, esa labor silenciosa de quien trabaja mientras la ciudad duerme, y recibió a cambio una lluvia de insultos que usaban su color de piel como si fuera una vergüenza. El video recorrió las redes y nos dejó a todos con la boca amarga y el pecho apretado. Lo que se escucha ahí no es una opinión ni un exabrupto del momento, es el odio aprendido que sale a la superficie apenas encuentra una excusa, un uniforme y una mujer a quien creen que pueden pisotear.

El racismo que denunció es el mismo que viven a diario miles de anónimos que nunca salen en las noticias. Es el joven negro al que siguen por los pasillos de un almacén como si llevara la sospecha tatuada en la piel. Es la muchacha a quien le dicen que ya no hay vacante cuando entra a la entrevista, aunque la hoja de vida esté mejor que la de todos los demás. Es el niño al que le ponen apodos en el colegio y que aprende demasiado pronto a reírse de su propio dolor para que no lo señalen de sensible. Es la familia que se queda sin un arriendo porque al dueño no le gusta “ese tipo de gente”. Son escenas repetidas mil veces, que van apagando la confianza de quienes las sufren. Hasta las Naciones Unidas lo constataron este año, cuando su Mecanismo Internacional para la Justicia Racial concluyó, tras recorrer el país, que en Colombia persiste un racismo estructural, sistémico e histórico contra las comunidades afrodescendientes. Y aun así todavía hay quienes se atreven a decir que aquí no hay racismo, casi siempre personas que jamás han tenido que explicarle a un hijo por qué lo miraron distinto. Quien niega el racismo no lo ha sufrido, y quien lo ha sufrido no necesita que se lo expliquen.

La Constitución de 1991 nos declaró un país pluriétnico y multicultural, y la ley ya sanciona los actos de racismo y discriminación, pero ninguna norma alcanza si en el corazón de la gente sigue vivo el prejuicio. Nadie vale más ni menos por el puesto que ocupa, por el barrio donde nació, por el apellido que carga o por el tono de su piel. La joven auxiliar que fue insultada merece el mismo respeto que un ministro, que un empresario o que cualquier ciudadano, no por el uniforme que viste, sino por la sencilla razón de que es un ser humano. El respeto no se gana con un cargo ni se pierde con el color de la piel.

Colombia vive atrapada en la intolerancia. Somos un país que se grita en el tráfico y se insulta en las redes, que desprecia al que piensa distinto, al que viene de la región equivocada, al que tiene menos plata, al migrante que llega huyendo del hambre y a la mujer que se atreve a ocupar un lugar que otros creían suyo. Venimos de una guerra que nos enseñó a odiar al vecino por su pueblo, por su bandera o por su forma de pensar, y seguimos cargando esa costumbre de dividirnos en bandos donde el otro siempre es el enemigo. Aquí el racismo se disfraza de chiste en la sobremesa, de comentario inocente en la oficina, de “es que así hablamos” en la calle, y cuando alguien se atreve a señalarlo, le responden que exagera, que no hay para tanto, que es solo una broma. Pues no, no es una broma. Cada vez que callamos, que reímos por compromiso o que miramos hacia otro lado, le estamos diciendo al agresor que tiene permiso para volver a hacerlo.

Si el odio se aprende en la casa, en la escuela y en la calle, el respeto también se puede enseñar, y nos corresponde a cada uno de nosotros empezar hoy mismo.

Que el padre corrija al hijo que se ríe del color de otro niño, que el maestro no deje pasar el insulto en el salón, que el jefe no tolere el chiste de mal gusto y que el ciudadano que graba un video como ese tenga la valentía de denunciar y no solo de compartir. Recordar de dónde venimos no es hurgar en una herida por gusto, es el único camino para dejar de repetirla. El racismo no se normaliza, se denuncia, y se denuncia con nombre propio. A esa joven auxiliar hay que decirle que no está sola, que su piel es motivo de orgullo y no de burla, y que un país que de verdad quiera llamarse digno no puede permitir que el odio tenga la última palabra.