Imagínese que su hijo periodista, viaja a una vereda a hacer un reportaje y no vuelve nunca más a la casa, días después lo encuentran muerto y con signos de tortura. Usted queda destrozado y lo único que espera es justicia.

Ahora imagínese que existe cierto sector político del país, que no se pregunta quién lo mató, y se pasa una semana discutiendo si al responsable le hablaron muy duro cuando lo capturaron.

Eso es exactamente lo que está pasando con los “careos” del presidente Abelardo de la Espriella.

El fin de semana pasado, en Montería, el presidente se paró frente a dos capturados: alias Primo Gay, señalado de ser cabecilla de disidencias de las Farc, y alias Pata de Palo, señalado de ser segundo cabecilla del Clan del Golfo. A Primo Gay las autoridades lo vinculan con la muerte de trece policías en Amalfi, Antioquia, y el propio ministro de Defensa lo relaciona con el crimen del periodista Mateo Pérez. Pero fíjese cómo fue el cruce: el presidente le dijo “miserable, asesino, despreciable”, y Pata de Palo, que está capturado, se atrevió a decirle que “un presidente no dicta órdenes de captura”. La respuesta fue “no se atreva a dirigirme la palabra”.

Y ahí el “centro bienpensante” y la izquierda colombiana, que terminan siendo lo mismo, armaron un gran escándalo. Un juez casi deja libre a Primo Gay por culpa del video, algo totalmente absurdo. Al final legalizó la captura, aunque compulsó copias a la Comisión de Acusación y a la Procuraduría para investigar al presidente: trato degradante, que si el debido proceso, que si la dignidad del capturado…

Porque a veces parece que en Colombia vivimos en el mundo al revés y nos escandalizamos más por el careo al bandido que por lo que el bandido le hizo a la gente inocente.

Trece policías muertos en un helicóptero que erradicaba cultivos, un periodista torturado y asesinado en Briceño y el reclutamiento de menores, que según cifras reportadas en septiembre ya iba en 113 casos en lo corrido de este año, y esos son los que se conocen. Niños con fusil en la mano en vez de un cuaderno.

¿Cuántos editoriales, cuántas cartas de juristas, cuánta indignación en redes sociales hubo por ellos? Mucha menos que la de esta semana por un video de cuatro minutos, porque sufren de indignación selectiva y una fijación bastante rara por defender criminales. Cuando al capturado le “hablan muy duro” y no le respetaron los famosos derechos humanos, salen todos con el código en la mano. Son de manual.

Hay quienes se desvelan más por lo que le dijeron al bandido que por lo que el bandido le hizo a la gente.

No, señor. Yo no me voy a ir por las ramas. Me parece bien. Sin peros y sin matices. Si un tipo señalado de matar policías, de reclutar niños, de extorsionar, tiene que mirar a la cara al presidente de la República y escuchar que el Estado lo va a perseguir hasta el último rincón, qué bueno. Por fin alguien le recuerda al delincuente que acá se acabó la fiesta que le permitieron por los 4 años anteriores.

¿Que el debido proceso? Claro que existe, y está en todo su derecho de tenerlo, nadie está pidiendo linchamientos. Pero el debido proceso es una garantía frente al castigo injusto, no un escudo para que a nadie le digan nada. Y la prueba es que, a pesar del video, la captura quedó legalizada.

Desde el punto de vista liberal, que es el que defiendo, la cosa es clara. El Estado existe para algo muy puntual, proteger la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Para eso nos cobran impuestos, para eso les damos poder. Lo demás es adorno. Un Estado que se le arrodilla al criminal no puede prometernos protección y ahora tenemos un gobierno comprometido con la seguridad de los colombianos y no con darle libertades a los criminales.

Prefiero un presidente que se pase de duro con el bandido a uno que se dé abrazos e intercambie sombreros con los terroristas que atemorizan a todo el país.