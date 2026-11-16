Colombia ¿potencia en investigación clínica?

El tamaño del mercado mundial de ensayos clínicos para 2025 fue de 65.000 millones de dólares y las proyecciones estiman que se duplicará para 2034. Es una área de investigación y servicio que genera inmenso beneficio a la comunidad, pero también representa una tremenda oportunidad económica para los países que lideran ese sector. Desarrollar una vacuna -o un medicamento- necesita años y también gigantescas intervenciones: la etapa más crítica y costosa es la realización de los ensayos clínicos necesarios para verificar la eficacia y la seguridad del medicamento.

Actualmente, el 81 % de los ensayos clínicos se concentran en el desarrollo de medicamentos para las enfermedades crónicas; incluyendo el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y del sistema nervioso, así como las enfermedades raras. Ejecutar un ensayo clínico es un proceso riguroso que requiere tres fases subsecuentes e incluye el reclutamiento de 500 a más de 3.000 pacientes, dependiendo de las características de la prueba. Los procesos, tanto científicos como logísticos, son fundamentales para su éxito.

Estados Unidos es líder global de los ensayos clínicos, seguido por China y algunos países europeos. Sin embargo, la estructura de producción de estos no es tan compleja como parece, debido a que la mayor parte de la investigación básica, desarrollo preclínico y ensayos iniciales en humanos son adelantados en centros muy especializados de investigación. La fase final de evaluación de eficacia es la que puede ser descentralizada y requiere grandes cantidades de pacientes.

A nivel mundial, las empresas farmacéuticas innovadoras son los grandes gestores de los ensayos clínicos. Para competir es necesario contar con un ecosistema que combine instituciones hospitalarias de alta calidad, infraestructura científica, un marco legal ágil y predecible; así como la mayor eficiencia administrativa y de gestión de los procesos que requieren todas las pruebas; así como manejar la información que se produce de los ensayos.

Los laboratorios patrocinadores financian totalmente el desarrollo del estudio en el país anfitrión. Esto genera beneficios para la salud de las personas que tienen acceso inmediato y sin costo a medicamentos innovadores; crea empleos de muy alta calificación; moderniza la infraestructura hospitalaria; dinamiza sectores paralelos y, por supuesto, constituye una inversión extranjera directa, porque son vías rápidas para la atracción de capital extranjero.

Colombia tiene todas las potencialidades para ser un jugador de grandes ligas en la industria de los ensayos clínicos. No obstante, estamos ingresando más tarde que otros países latinoamericanos y es urgente acortar esas distancias. Nuestro país tiene grandes ventajas comparativas que nos permitirían ser un gran jugador: Contamos con la infraestructura hospitalaria de mejor calidad, como lo demuestran consistentemente los rankings de la región; disponemos de una sólida base de investigación científica -tanto en especialidades clínicas como en epidemiologia clínica- con 165 centros de investigación certificados en buenas prácticas de manufactura y hemos sido líderes en la implantación de la evaluación tecnológica.

Sin embargo, es fundamental optimizar los procesos regulatorios y los trámites para tal fin. Mientras en Argentina el proceso de aprobación de un ensayo clínico por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) demora entre 60 y 90 días; en Colombia la misma aprobación del INVIMA toma como mínimo 5 meses, frente a una meta legal de 60 días. Cada día de retraso para abrir un ensayo clínico cuesta en promedio USD 37,000. Por esa demora observamos que mientras en Colombia se desarrollaron 50 ensayos intervencionistas patrocinados por la industria en 2025; Argentina y México realizaron 202 y 126 ensayos respectivamente.

Por tal razón, bien hace el gobierno nacional en incluir el renglón de ensayos clínicos dentro de las prioridades de inversión que se plantearán esta semana en la Milagro Week de Nueva York. Un escenario donde Colombia, bajo el liderazgo del vicepresidente, buscará mayor atracción de la inversión que tanto requerimos. Ojalá sea una gran oportunidad para desarrollar una estrategia ganadora, en un sector donde tenemos todas las posibilidades.