Pretender imponerles el 19 % de IVA a los alimentos para animales de compañía —o sea, la tarifa máxima que se le puede cargar a un bien o a un servicio— es una medida desconsiderada con el 67 % de las familias colombianas y con un inmenso, aunque frágil, sector altruista de fundaciones y hogares de paso que ha hecho lo que el Estado no, por indolente y haragán. Además, es una total desconexión de la realidad.

El hecho de que hoy haya más carritos de mercado en los pasillos de alimentos para animales de compañía que en el de pañales para bebés es una constatación de que las familias, especialmente jóvenes, están cambiando. Y no es para dramas. Al contrario, que en casi siete de cada 10 hogares haya, al menos, un perro o un gato, al que se le quiere como a un miembro más, refleja una creciente sensibilidad que nos hace mejores personas.

No es que los animales estén reemplazando a los hijos, como alguna vez lo dijo un papa, escandalizado; más bien, es que los animales se han convertido en los depositarios de afectos profundos y honestos en un mundo cada vez más afligido, incierto y demencial. Lo vimos y lo vivimos durante la pandemia, cuando, como nunca antes, disfrutamos de su sanadora y grata compañía.

Sorprende, entonces, por absurda y desconectada, la iniciativa del Ministerio de Hacienda de castigar con el impuesto más alto el alimento de los nuevos integrantes de nuestro entorno más sagrado, la familia, como si darles de comer fuera un lujo, un capricho o una opción. Además, la mayoría de las personas que convive con animales de compañía es de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, donde, para un promedio de cinco animales, el plato se sirve tan solo una o dos veces al día.

Más grave es el panorama de los albergues, que los hay de hasta 500 perros y 700 gatos, para los que el impacto de la medida sería devastador. Si un refugio gasta hoy $25 millones al mes para alimentar a un promedio de 70 perros, comprando el bulto de concentrado a $150.000 —¡de los baratos!—, con el incremento del IVA su gasto mensual sería de más de $30 millones. Es decir, un aumento de $5 millones para lugares que viven de donaciones y cuya labor comunitaria, aún menospreciada, tiene un valor tan importante como la de los hogares infantiles.

Sumémosle a este panorama preocupante la realidad de la salud. Llevar a un gato o a un perro al veterinario se ha convertido en un lujo. Y es inequitativo que, mientras los servicios esenciales en salud humana estén excluidos del IVA, los mismos servicios para animales de compañía paguen el 19 %. No tiene fundamento esta discriminación, siendo que ellos son parte del hogar, seres vivos sintientes y, sobre todo, que los hay por más de tres millones abandonados en las calles. Además, bajar a cero este impuesto sería una forma de estimular la solidaridad.

Así las cosas, buscaremos que tanto el alimento como los servicios veterinarios de primera necesidad queden exentos del IVA; no solo por el bien de los seres más vulnerables y desprotegidos, sino de las familias y del sector solidario de las entidades sin ánimo de lucro. También intentaremos incentivar las donaciones de alimento para animales mediante mayores beneficios en el impuesto de renta, eximir de impuestos las frutas, verduras y legumbres —alimentos saludables esenciales y base de una creciente población vegetariana— y evitar que los embutidos cárnicos, que hoy pagan el 5 % de IVA y son la causa de múltiples enfermedades, queden libres de impuestos: un exabrupto que suena a favor maluco.

Claro que es necesario hacer ajustes fiscales y recaudar, pero eliminar el impuesto a la riqueza y ponérselo a las croquetas de los animales no es el camino. El apretón de cinturón debe ser, mayoritariamente, sobre el gasto público. También mediante impuestos, pero a bienes y servicios que no sean de primera necesidad.