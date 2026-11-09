En defensa de la medicina prepagada

El proyecto de Ley de Rescate Económico está a punto de cometer un error garrafal, imponiendo un IVA del 19 % a la medicina prepagada, al omitirla explícitamente de la lista de exclusiones en la cual incluyo a los planes complementarios y a las pólizas de hospitalización y cirugía.

Al hacer esta diferencia, el proyecto de ley crea artificialmente una barrera a la competencia entre dos tipos de seguro, beneficiando a las pólizas de hospitalización y cirugía. Craso error porque desgrava al tipo de seguro que ofrece cobertura integral para beneficiar al seguro más segmentado y menos integrado al sistema de seguridad social.

Pero los efectos de una medida de esta naturaleza van más allá. De los más de tres millones de colombianos que tienen algún tipo de seguro privado, el 57 % tiene medicina prepagada; el 16 %, planes de atención complementaria; y el restante 27 %, pólizas de salud. La cobertura de estas últimas tiene variaciones muy importantes que van desde servicios en el exterior hasta planes restringidos con coberturas muy básicas.

Un IVA del 19 % sobre la medicina prepagada impulsará una desafiliación, lo que sobrellevaría una carga adicional a un sistema público de salud ya completamente sobrepasado y sobre el cual el propio Gobierno está ejecutando un plan de contingencia, sin que hasta el momento se haya hecho efectiva la financiación adicional. La recuperación del sistema de salud va a tomar varios años; llevarle pacientes que están cubiertos por el sistema privado sería un grave error.

El costo de una mensualidad de medicina prepagada puede oscilar entre los $ 350.000 y $ 700.000, pero para los mayores de 65 años, debido a su mayor gasto en salud, puede llegar hasta los $ 2.500.000. Un IVA del 19 % haría impagable esa cuota para muchos adultos mayores, induciendo un descalce de riesgo directamente hacia el sistema público por la mayor demanda de esos adultos mayores.

Antes de tomar cualquier decisión de gravar el aseguramiento en salud, el Gobierno debería definir qué quiere lograr con el aseguramiento privado. Colombia es un ejemplo y ha sido líder en la innovación en el aseguramiento en salud. Los planes complementarios de salud han sido un mecanismo de oro para apalancar recursos de las clases medias para el sector salud, ofreciendo hotelería y oportunidad en el acceso frente a unas cuotas de pago muy razonables para la población.

El secreto del modelo colombiano ha sido integrar el sistema público con el aseguramiento privado. Los pacientes de las medicinas prepagadas reciben servicios que son cubiertos por su EPS cuando integran su afiliación con la de la seguridad social. La prepagada ofrece un descuento que beneficia tanto al paciente con menores precios como a la propia prepagada en la posibilidad de usar los recursos de su EPS para cubrir parte de los costos.

En los planes complementarios, la integración es aún más profunda y funcional. Los precios son, por tanto, menores para el asegurado y la experiencia de servicio ha sido muy buena desde 1998, cuando el mercado fue segmentado entre los tres tipos de seguro a través del Decreto 806.

La medicina prepagada y los planes complementarios dejaron de ser productos para ricos. El desastre de la gestión progresista del sistema de salud llevó, entre 2022 y 2025, a los mayores crecimientos en afiliación a seguros privados. Entre 2024 y 2025, la medicina prepagada creció más de un 35 %. Cerca del 67 % de los hogares que hoy tienen un plan voluntario pertenecen a estratos medios y bajos, seguramente también con la mayor concentración de carga de enfermedad.

Hay que tener sumo cuidado para tocar la medicina prepagada y los planes complementarios de salud. Los efectos negativos pueden volverse contra la población y contra el propio Gobierno.