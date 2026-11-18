Algunos departamentos han sido bendecidos por la naturaleza y uno de ellos es el Huila, donde se cuenta con grandes recursos, tierras muy fértiles, se cultiva el mejor arroz del país, así como el café de las más altas calidades, posee amplias ganaderías y goza de muy importantes reservas de petróleo; el turismo es de alta representatividad, pues además de las estatuas y esculturas monolíticas prehispánicas de San Agustín, tiene nevados, amplios recursos hídricos y hasta genera energía eléctrica con la represa de Betania.

Lamentablemente no todo brilla en este departamento, pues debido al narcoterrorismo existe una gran inseguridad en el campo y en las grandes ciudades como Neiva, donde la autoridad brilla por su ausencia; las basuras presentan un espectáculo grotesco e insalubre, así como llama la atención la gran cantidad de habitantes de la calle que deambulan por la ciudad. Pero lo que más impacta al visitante son la anarquía y el caos que reinan en las vías debido al peligro que representan las miles de motos y de vehículos que irrespetan las señales de tránsito.

El tráfico automotor es desesperante, no solo por el mal estado de muchas vías, por los inútiles reductores de velocidad, por la estrechez de muchas calles y por los atascos que se presentan debido al desfase de los semáforos, sino por la violación flagrante de las luces rojas de los semáforos, tanto por parte de quienes conducen motos, como por los conductores de carros, lo cual coloca en permanente peligro al transeúnte, demostrando que la ciudad está llena de daltónicos o por personas que les importa poco la autoridad y les gusta vivir en la anarquía.

Es cierto que el transporte público es deficiente y tal vez por ello se ha vuelto tan popular el empleo de motocicletas, de bicicletas y de patinetas, caracterizadas por una conducción temeraria y agresiva, serpenteando entre los vehículos, conduciendo en contravía y llevando muchas veces, en el caso de las motos, a 3 o 4 personas, sin casco la mayor parte de ellas, generándose sin duda un número muy alto de accidentes. Los ‘piques’ de motos en las nuevas vías obstaculizan el trafico y generan temor entre quienes transitan desprevenidamente.

Lo preocupante es que estas violaciones deliberadas al Código Nacional de Tránsito (Ley 769 /2002), donde se establecen normas para peatones, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, etc, se hacen en presencia de autoridades de tránsito y estas no se inmutan. Este problema aparentemente es de mayor alcance, pues parece que el mismo comportamiento irresponsable está sucediendo en muchas ciudades de nuestro territorio, generándose anarquía, donde cada uno hace ‘lo que le da la gana’, sin respetar los derechos de los demás.

El irrespeto premeditado de las normas y de la autoridad nos lleva a pensar que están relacionados con la violencia irracional que afecta a muchas poblaciones y que sirve de base para generar anarquía. Los principios y valores, así como el respeto a las leyes y a la autoridad que se debe enseñar en el hogar parece que ha pasado de moda y los malandros han sido envalentonados por el gobierno zurdo de Petro, quien protegió no solo a los bandidos, sino que por su permisividad se multiplicó el narcoterrorismo y todos los delitos conexos.

La pésima herencia que dejó el gobierno saliente en el campo de la seguridad causará muchos lamentos y producirá muchas lágrimas a quienes insistan en estar por fuera de la ley, puesto que el gobierno del presidente De la Espriella ya ha demostrado que ‘si se puede combatir a los bandidos’. Los Alcaldes y las autoridades locales tienen una gran responsabilidad en proteger a la población, hacer cumplir las normas y las leyes, así como en aplicar los correctivos para que no se forme el caos, ni la anarquía que aún busca la izquierda, ‘para hacer invivible el país al nuevo gobierno’, como lo manifestó ‘la líder’ comunista Viviana Marín.

La paz se logra cuando hay una sana convivencia, cuando se aplica oportunamente la ley, cuando se respetan las normas, cuando se respeta al soldado, al policía, a los padres y a los ciudadanos, cuando el profesor enseña y no inculca odios, cuando se da y se sigue el buen ejemplo; los vicios y aberraciones de algunos líderes solo conducen a la anarquía.