Es evidente que, en estos momentos cruciales, cuando proliferan los ataques terroristas en los cuatro puntos cardinales de la geografía nacional, la ayuda de Estados Unidos y la colaboración de los demás miembros del Escudo de las Américas es indispensable.

La presencia del Gobierno de De la Espriella ha servido para poner en evidencia hasta qué punto los grupos armados se han fortalecido y hasta dónde la corrupción se extendió. Parecía que todo eso estaba dormido de tiempo atrás, pero como dice la zarzuela, ‘pero no dormía’ ya que había muchas modalidades de hacerlo, que ni siquiera se percibían. Poco a poco íbamos hacia un despeñadero como un tropel de ovejas sigue a la que va la cabeza y se lanza por un abismo.

Visita a Colombia el secretario de Guerra de los Estados Unidos. Es evidente que no se trata tan solo de entregar un avión seguramente descontinuado, aunque repotenciado. Lo que no se hizo en el desastre aéreo de Puerto Leguizamo de hace algunos años.

Es también claro que Estados Unidos en este momento necesita a Colombia de forma muy especial, posiblemente más que en la época de Alberto Lleras Camargo, en plena Guerra Fría. La actitud de nuestro país es definitiva para completar la reconstrucción política y económica de Venezuela.

Además, después del dilatado pleito con Nicaragua, uno de los más complejos que ha tenido la Corte Internacional de Justicia, en el que Daniel Ortega tuvo que conformarse a un fallo que no le fue favorable. No obstante, siendo el líder de la Revolución Sandinista que nuestro país había apoyado políticamente, en enero de 1980, proclamó que el archipiélago de San Andrés pertenecía a Nicaragua.

De ahí en adelante, la Armada Colombiana y todas las demás Fuerzas Armadas se fortalecieron y el país tomó conciencia de que ese lejano archipiélago nos pertenecía. Aunque no se crea, con ocasión de ese pleito todos los gobiernos centrales comenzaron a verter recursos sobre San Andrés y Providencia. También algunos isleños, desafortunadamente, aprovecharon esa condición para enriquecerse.

En el Caribe occidental somos la garantía para la lucha contra el narcotráfico, la piratería y otros delitos que se orientan hacia las costas norteamericanas. También en el Caribe oriental surgimos frente a Haití, República Dominicana y Venezuela, con Cartel de los Soles y todo.

En esas condiciones, para Washington, Colombia con este gobierno se constituye como punto fundamental de su política exterior. Veremos cómo se ponen las cosas.