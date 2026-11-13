La indiferencia por las fronteras nos llevó al desastre

El bombardeo a grupos armados colombianos en territorio venezolano, cerca de la frontera colombo-venezolana por las fuerzas militares de ese país con la cooperación de los Estados Unidos y de Colombia, constituyó un hecho sin precedentes. No solamente durante los veinte y seis años del régimen chavista-madurista, sino durante la historia reciente de Venezuela, que tan aprehensiva que ha sido con respecto a Colombia.

Esa acción ha sido coadyuvada con los bombardeos dispuestos por el presidente De la Espriella en jurisdicción de Tibú, en la región del Catatumbo contra campamentos del ELN.

Lo increíble es que hayamos llegado, relativamente en poco tiempo, a la condición actual en la periferia nacional. Porque no solamente es el caso de la frontera con Venezuela, si no la de nuestro país con Ecuador, con el Perú y no se diga con Panamá.

Estamos pagando el abandono de muchas décadas de las fronteras nacionales, que no merecían la atención del gobierno central. Hasta 1991, “los territorios nacionales” que constituían el 60 % de nuestro país, dependían de una oficina de segundo orden del en ese entonces Ministerio de Gobierno, que repartía posiciones y prebendas. Hubo incluso durante mucho tiempo, ausencia de las Fuerzas Militares que estaban ocupadas en otras tareas.

Se olvidó que las fronteras no eran simplemente una línea señalada por ríos, cordilleras o hitos, sino que son la vida y la economía de millones de personas. En cada región, con problemas y retos diferentes.

En el fondo ha habido un profundo desconocimiento del país, que posteriormente con el narcotráfico, la minería ilegal, la proliferación de los grupos armados, la generación del turismo sexual en ciertas ciudades y la migración indiscriminada, dio paso a nuestra situación actual. Ha faltado “amor de patria”.

Que no se puede limitar a los partidos de la selección colombiana de futbol. En muchos países, tan diferentes como Cuba y los Estados Unidos, les enseñan a los muchachos desde pequeños a querer a su patria.

Poco a poco nos vamos a ver abocados a una verdadera integración con Venezuela, no como la que Maduro y Petro se proponían establecer, igualmente con Ecuador: con ambos tenemos fronteras vivas y porosas. Para eso necesariamente hay que empezar por despejar las regiones fronteras de los grupos armados, que han encontrado en ellas por el olvido y el abandono, el sitio ideal para sus acciones delictivas.

Es imposible que los niños colombianos que actualmente crecen en medio de atentados terroristas, del reclutamiento de menores, de las cotidianas masacres y del enriquecimiento se enriquecen rápido, puedan cambiar de “chip”, en poco tiempo para dirigir a nuestro país.