El aguacero

Esta semana cayó todo. Nvidia, un 24 % en el mes. El Nasdaq 100, un 13 % desde octubre. El oro, a su mínimo desde septiembre de 2025. Bitcoin, a 62.000.

Cuando el refugio y el riesgo caen el mismo día, nadie está opinando. Están pagando deudas. Se vende lo que se puede, no lo que se quiere.

La narrativa dominante ya tiene titular: la burbuja de la inteligencia artificial está estallando. Es una buena historia. Explica el susto. No explica los números.

El martes, en plena caída, Nvidia reportó ingresos récord. Lleva 42 días bajo su máximo. Sus 24 caídas anteriores tardaron 112 en promedio. Las burbujas estallan cuando se acaban las ventas. Aquí se acabó el crédito para apostar. Eso es un aguacero: moja a todos y pasa.

La narrativa mira la lluvia. Nadie mira el techo.

La grieta

Ahora mire el activo que nadie mira: el Tesoro de Estados Unidos a largo plazo, el supuesto refugio. Está un 53,6 % por debajo de su máximo. Nvidia lleva 42 días bajo el agua. El Tesoro lleva 2.296. Más de seis años.

El gráfico compara el porcentaje de caída actual desde máximos históricos de activos clave —como Solana (-71,3 %), bonos del Tesoro TLT (-53,6 %), Bitcoin (-48,0 %) y Nvidia (-35,0 %)— frente a los días que llevan sin recuperarse en comparación con su promedio histórico, con corte al 17 de noviembre de 2026. Foto: Suministrado a SEMANA API

Seis semanas de caída son una corrección. Seis años son un régimen.

Y empezó en agosto de 2020. Antes de los aranceles de 2025. Antes de la guerra con Irán. Antes de la inteligencia artificial.

Los datos de este mes dicen lo mismo. Inflación básica de 0,3 % mensual, tres meses seguidos. La Fed subió tasas en septiembre, por primera vez desde 2023, y el mercado descuenta otra alza en diciembre. El Tesoro a diez años volvió a rendir un 5 %.

Las acciones llevan seis semanas hablando de una burbuja. Los Tesoros llevan seis años diciendo otra cosa: la plata barata fue la anomalía. La burbuja estaba ahí, en el activo que todos llamaban seguro.

Por qué la inflación se queda

El gráfico muestra las trayectorias de pérdidas diarias de seis activos financieros desde sus respectivos máximos históricos entre 2012 y 2026, evidenciando el comportamiento de volatilidad en activos volátiles como Solana (-71,3 %) y Bitcoin (-48,0 %), frente a activos de cobertura como el oro GLD (-28,9 %)[cite: 1]. Foto: Suministrado a SEMANA API

El consenso cree que esto es petróleo y que pasa cuando abra Ormuz. El petróleo es el techo de la inflación. Lo que importa es el piso. Y el piso subió por tres razones.

1. La cadena no se rompió. Se alargó. China vendía un 22 % de lo que importa Estados Unidos. Hoy vende un 7,8 %. Parece un divorcio. No lo es: en valor agregado, el contenido chino apenas bajó de un 17,7 % a un 15,4 % hasta 2024. El mismo componente hace ahora escala en Vietnam o en México. Cada escala es una frontera, un intermediario y un formulario. Eso tiene nombre: costo de transacción.

2. La seguridad no hace cuentas de eficiencia. La inversión manufacturera en Estados Unidos casi se triplicó en cuatro años. La capacidad creció un 1,5 %. Es el triple de plata para producir casi lo mismo, más cerca. Es un país comprando un seguro. Todo seguro tiene prima. Esta se llama inflación. Y como al Made in America lo apoyan los dos partidos, nadie va a cancelar la póliza.

3. El péndulo dura una generación. La globalización fue un subsidio desinflacionario de treinta años. Su reverso no dura dos trimestres. En el ajedrez de esta Guerra Fría estamos en el juego medio. El juego medio se paga con energía cara e inflación.

La inflación no se dispara. Tampoco vuelve a un 2 %. Las tasas se quedan arriba.

Quién paga

Con tasas altas, la cuenta llega a dos lugares que el aguacero apenas ha mojado.

Las empresas zombis. Su negocio era renovar la deuda. Dependían de un supuesto: siempre habrá alguien que preste más barato. Ese supuesto murió. Los impagos en crédito privado van en un 6,3 %, récord según Fitch. En Asia, los zombis ya cargan más de una quinta parte de la deuda corporativa, según el FMI. Y el diferencial de los bonos basura sigue cerca de 320 puntos básicos. El mercado todavía no lo cobra. Ese mercado bajista no necesita un Lehman. Le basta un calendario de vencimientos.

Las monedas sin disciplina fiscal. Un gobierno que gasta más de lo que recauda tiene tres salidas: ajustar, pagar más tasa o dejar caer la moneda. Casi todos empiezan por la tercera. Indonesia ya está ahí: la rupia marcó su mínimo histórico el martes, con el banco central interviniendo. No será la última.

No es una crisis de todos los emergentes. Es una selección. La pregunta para cada país, incluido el nuestro: cuánta deuda renueva el año entrante, en qué moneda y a qué tasa.

¿Dónde puedo estar equivocado

Una tesis que no dice cómo se refuta es una opinión. Esta se cae por tres lados.

Una recesión. Tumba la demanda y la inflación cede. Es alivio de trimestres. No abarata producir con cadenas duplicadas. La productividad llega antes. Robots y agentes abaratan la fábrica cercana más rápido de lo que la geopolítica la encarece. Creo que así termina la partida. Pero primero hay que construir las fábricas, y construir es inflacionario. La política se devuelve. Washington y Pekín desmontan aranceles y controles. Hoy ningún partido, en ninguno de los dos países, ofrece eso.

El aguacero moja a todos. La grieta escoge.

Esta semana se mezclaron dos preguntas. Sepárelas.

¿Qué cayó porque alguien tuvo que vender? Empresas con ingresos récord. Activos escasos. De un aguacero se sale con paciencia y sin deuda.

¿Qué negocio dependía de la plata gratis? El tesoro a largo plazo. La empresa que solo sabe refinanciar. La moneda del gobierno que no cuadra sus cuentas. De una grieta no se sale esperando.

No sé cuándo escampará. Sé que ese día la mayoría dirá que el problema se acabó.

Ese día, mire el techo.