La columnista de SEMANA, Salud Hernández-Mora, encendió las alarmas sobre las condiciones de seguridad operacional en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, asegurando que los viajeros están asumiendo un riesgo extremo cada vez que utilizan la principal terminal aérea del país.

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En su más reciente pronunciamiento, la comunicadora señaló que los reportes técnicos sobre fallas en los equipos de navegación aérea han dejado de generar impacto público a pesar de su gravedad.

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“Si aterrizas o despegas en El Dorado es porque no te queda más remedio, porque uno tiene que ser consciente que se está jugando la vida. Todo el mundo está advertido, no cuenta ese aeropuerto con las condiciones de seguridad imprescindibles para garantizar la absoluta tranquilidad a todos los viajeros”, sentenció Hernández-Mora.

De acuerdo con la columnista, las denuncias de los propios controladores aéreos evidencian falencias críticas en la infraestructura tecnológica que sostiene las operaciones en Bogotá.

Panorámica del aeropuerto internacional El Dorado Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“Y como ya no es noticia, pues parece como que ya no importa que, por ejemplo, la torre de control del Dorado, que parece tan moderna, pero que tiene muchísimas dificultades de operación, según controladores. O ya tampoco es inquietante que reportaran que 8 de 14 radares están fuera de servicio. Por tanto, cabría preguntarse, ¿opera el sistema aéreo en Colombia al borde del colapso? ¿Y qué creen? ¿Que cualquiera que tenga que volar va a estar fresco como para el 27? Ya todo estará solucionado y antes que echarse la bendición y que no le toque a uno”, cuestionó la periodista.

El espejo de España y el llamado a frenar el aumento de vuelos en diciembre

Para ilustrar el peligro de postergar las inversiones técnicas en sistemas de transporte masivo, Hernández-Mora trajo a colación una reciente tragedia ferroviaria en Europa y exigió medidas preventivas inmediatas antes de la temporada alta de fin de año.

"El presidente socialista español, por presión social y sindical, se vio obligado a cortar importantes líneas férreas hasta que solucione los problemas", señaló Hernández-Mora. Foto: Getty Images

“Nadie escarmienta en cabeza ajena, pero en España tuvieron que ocurrir dos accidentes ferroviarios, uno con 46 muertos y el segundo con 69, para que el Gobierno reconociera que llevaban años sin hacer el necesario mantenimiento. El presidente socialista español, por presión social y sindical, se vio obligado a cortar importantes líneas férreas hasta que solucione los problemas. En Colombia deben tomar medidas similares, disminuir la frecuencia de vuelos, no permitir aumentarlos por la temporada de diciembre, lo que sea que minimice los riesgos”, reclamó en su análisis.

Críticas a la gestión de Gustavo Petro y el desbordado crecimiento de pasajeros

En otro apartado de su intervención, la periodista responsabilizó directamente a la administración anterior por el deterioro de la Aeronáutica Civil y la falta de correspondencia entre el auge turístico y la capacidad instalada.

“Gustavo Petro decía que el turismo iba a sustituir las rentas del petróleo y presumía del aumento de turistas extranjeros. ¿No consideró imprescindible invertir en seguridad aérea? Más turistas, más vuelos, es decir, necesitan más medios. Pero no escuchó a los controladores. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, en el gobierno anterior todo fue a peor. Gustavo Petro no se le ocurrió nada mejor que utilizar la Aerocivil para promocionar a una de sus jovencitas, amigas y familiares”, criticó la columnista.

Finalmente, Salud Hernández-Mora respaldó su advertencia comparando el salto exponencial de las cifras operativas entre 2019 y 2025 frente al abandono de la infraestructura terrestre en el territorio nacional.

“En el 2019 por El Dorado pasaron 16 millones de pasajeros y transportaron 300.000 toneladas de carga. El año pasado, en el 2025, fueron 45 millones los pasajeros y 800.000 las toneladas de carga. ¿Ajustaron los recursos humanos y materiales para semejante subida? Por desgracia, muchos no tenemos alternativa distinta a volar, porque además las carreteras en Colombia son un desastre, parecen feudales, no hay trenes, luego no queda más remedio. Pero cada vez que sales o aterrizas en El Dorado, pues no sé, tocará rezar varios rosarios, confiar en Dios, como siempre”, concluyó la columnista.