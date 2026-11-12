Salud Hernández-Mora y la gran oportunidad con el parapente en Roldanillo tras tragedia: “Se puede volar todo el año. ¿Por qué?”

Roldanillo, uno de los territorios más afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, tiene una particular oportunidad para resurgir tras la catástrofe: el parapente. Sobre esta alternativa de turismo, la columnista de SEMANA, Salud Hernández-Mora, hizo un reportaje evidenciando todos los pormenores de esta clave de reactivación.

“Terremoto: el parapente salvará a Roldanillo”, por Salud Hernández-Mora

Para la periodista, el parapente es la mejor oportunidad que tiene esta región. “El parapente puede ser un motor de desarrollo de Roldanillo que ha sufrido terriblemente el terremoto. Es un deporte que atrae cada año a miles de turistas de todo el planeta porque es privilegiado para un deporte que muchas veces en Bogotá ni ven”, dijo.

Jorge Eliécer Presiga, un anfitrión del municipio y organizador de este tipo de experiencias, especificó que, aunque en otras regiones no es posible la práctica de este deporte en todas las temporadas del año, sí lo es para Roldanillo y explicó la razón.

“Roldanillo se puede volar todo el año, los 365 días del año. ¿Por qué? Como estamos en la línea ecuatorial, nosotros aquí no tenemos las cuatro estaciones; aquí solamente sube ese invierno o verano, pero normalmente siempre tenemos verano, por eso podemos volar siempre”, dijo Presiga a SEMANA.

Roldanillo: un pueblo precioso

“Roldanillo, un pueblo precioso, hogar del Museo Rayo, sufrió como pocos los estragos del terremoto. El desastre fue espantoso: ocho colegios, el hospital y 6.000 viviendas afectadas, pero nadie se rinde porque el pueblo renacerá y el parapente puede ser el motor de enganche”, relató Hernández-Mora.

Los ciudadanos del municipio detallaron cuáles son las demás características principales de Roldanillo. “Nosotros estamos reconocidos como uno de los sitios que tiene mejores condiciones térmicas o meteorológicas para volar largas distancias por mucho tiempo. El despegue a Guapanelas, le decimos el paraíso del vuelo; desde aquí celebramos los campeonatos de parapente y de la delta”, dijeron.

Por esto, Hernández-Mora invitó “a que vengan, visiten y, si no pueden visitar y si no pueden unirse, si no pueden, el aporte va a ser compartir este vídeo, hacer llegar esta información a más personas. Entonces, todo lo hacemos de todo corazón y de esta misma manera les pedimos esa ayudita para ustedes, los esperamos en Roldanillo”.